Cómo repostar gasolina con un bidón de forma segura.

¿Te has quedado sin combustible en mitad de la carretera? Si da la casualidad que llevas en el maletero un bidón con combustible estás salvado. No obstante, es posible que no sepas cómo echar el carburante desde la garrafa al depósito del coche de una manera segura y sin que haya riesgo de que se derrame el contenido. Ten mucho cuidado al hacerlo, la gasolina es un líquido altamente inflamable y puedes provocar un incendio.

Pasos para llenar el depósito con una garrafa

Es muy importante tener en cuenta algunos consejos y precauciones a la hora de llenar el tanque de combustible con un bidón.

En primer lugar, necesitarás tener un bidón de agua homologado para echar gasolina y en el que quepan varios litros. Los mejores son los bidones de plástico con una tapa hermética y un dosificador en forma de caña .

. Cuidado con la electricidad estática . Antes de echar la gasolina, toca una parte metálica del coche para quitarte la electricidad estática que se produce cuando el coche está en marcha. De esta manera, eliminaremos el riesgo de que salten chispas.

. Antes de echar la gasolina, toca una parte metálica del coche para quitarte la electricidad estática que se produce cuando el coche está en marcha. De esta manera, eliminaremos el riesgo de que salten chispas. Asegúrate que el bidón está en correcto estado y que no presenta fugas .

. Antes de echar el combustible, tienes que apagar el motor del coche de igual manera que lo harías si repostases en una gasolinera.

de igual manera que lo harías si repostases en una gasolinera. No cojas ni abras la garrafa de combustible hasta que vayas a usarla . Cualquier chispa que se ponga en contacto con el combustible puede provocar un incendio.

. Cualquier chispa que se ponga en contacto con el combustible puede provocar un incendio. Asegúrate de repostar gasolina con el bidón en un espacio al aire libre . Si lo haces dentro de un garaje, los vapores de la gasolina se pueden acumular en el aire y pueden provocar una explosión.

. Si lo haces dentro de un garaje, los vapores de la gasolina se pueden acumular en el aire y pueden provocar una explosión. Asegúrate que el bidón no esté lleno a rebosar. Es recomendable que haya una parte vacía para que se produzca la expansión del combustible debido a los cambios de temperatura. También para que cuando vayas a volcar la garrafa no se derrame el líquido.

Echa el combustible poco a poco , con especial cuidado en que no se derrame nada. Para que esto sea más fácil, apóyate en un embudo .

, con especial cuidado en que no se derrame nada. Para que esto sea más fácil, . Cuando termines de echar todo el combustible, lávate bien las manos para eliminar todos los productos tóxicos del combustible.

para eliminar todos los productos tóxicos del combustible. >Guarda de manera segura el bidón, en un lugar fresco y ventilado en el que esté lejos del calor. Ciérralo de manera hermética para que no se derrame ni una gota.

Cuánto dura la gasolina en un bidón

Si eres una persona precavida que siempre tiene a mano un bidón lleno de combustible para posibles emergencias, debes guardarlo en un lugar adecuado. Debe estar en un sitio en el cual no le dé el sol de manera directa, en un recipiente cerrado herméticamente y durante no más de 1 año.

Una vez se abre el bidón, el combustible pasa a tener una vida útil de 6 meses si se mantiene a una temperatura de 20°C o de 3 meses si la temperatura ambiente es de 30°C.

