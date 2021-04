Ocio - Tecnología

Cómo tener una MultiSIM y con qué compañía contratarla

¿Tienes un reloj inteligente al que puedes introducirle una tarjeta SIM? ¿O una tablet? Si tienes más dispositivos aparte del móvil en los que puedes meter una SIM y llamar o navegar por Internet, pero no los utilizas por la pereza de tener que cambiar la tarjeta constantemente de un dispositivo a otro, necesitas una MultiSIM.

Se trata de un servicio que te permite disfrutar de tu línea de teléfono en varios dispositivos a la vez sin tener que cambiar la SIM de uno a otro, sin cambiar de número y sin tener que contratar ninguna línea de teléfono adicional.

Qué es una MultiSIM

¿Has oído hablar alguna vez de las MultiSIM? Se trata de un servicio que permite que tengamos varias tarjetas SIM con la misma tarifa de datos y llamadas en diferentes dispositivos y que puedes utilizar a la vez, como si tuvieras hasta cuatro teléfonos que puedes usar de forma simultánea. ¿Suena bien, verdad?

Imagina que tienes el servicio MultiSIM en un reloj inteligente, en el teléfono móvil y en una tablet y están todos encendidos. Puedes salir a dar un paseo con el reloj en la muñeca y el móvil en el bolsillo y contestar una llamada en el dispositivo que más te apetezca en ese momento. O leer un mensaje, porque la notificación te llegará a todos los dispositivos en los que tengas contratado este servicio. A continuación te explicamos todo lo que puedes hacer con las MultiSIM.

La gran ventaja de este servicio es que el número de teléfono va a seguir siendo el mismo en todas las tarjetas MultiSIM que contrates, es decir, que no vas a tener que cambiar de número ni tener otro nuevo. Además, la tarifa de datos y de llamadas que tengas en la SIM original será la misma que tendrás en el resto de tarjetas MultiSIM. Por tanto hay que saber administrarse bien los datos y las llamadas porque el consumo que vas a poder hacer es el mismo que si tuvieras sólo el teléfono.

¿Cuántas tarjetas puedo tener con una MultiSIM?

La cantidad de tarjetas MultiSIM que se pueden tener va a depender directamente del operador con el que se contrate el servicio, que es el que va a imponer las condiciones de la tarifa. Algunos permiten tener una o dos tarjetas adicionales y otros permiten tener hasta 4 tarjetas SIM en total, es decir, tres adicionales.

Qué puedo hacer con una MultiSIM

Entre las principales funciones que se pueden hacer con el servicio MultiSIM, destacan:

Llamar y recibir llamadas

Si tienes un servicio MultiSIM instalado en varios dispositivos, cada vez que te llamen, la llamada va a sonar en los todos a la vez. Para descolgar la llamada, se puede hacer desde cualquiera de los dispositivos, pero hay que tener en cuenta que en el resto de los dispositivos aparecerá este movimiento registrado como llamada perdida.

Por el contrario, si cuelgas una llamada y lo haces en uno de los dispositivos, en los restantes que tengas una tarjeta MultiSIM seguirá sonando.

Enviar y recibir mensajes

Al igual que con las llamadas, es posible recibir y leer mensajes en todos los dispositivos que tengas una MultiSIM. La excepción está en los mensajes multimedia, que sólo se pueden recibir en el dispositivo en el que esté instalada la tarjeta SIM original. En cuanto al envío de mensajes, puede estar limitado por el operador con el que esté contratado el servicio.

Navegar por Internet

Independientemente del dispositivo en el que esté instalada la tarjeta MultiSIM, es posible navegar libremente por Internet así como acceder a aplicaciones y leer el correo siempre que la tarifa de datos contratada lo permita.

Otros

En definitiva, con una MultiSIM se pueden hacer todas las funciones que permite un teléfono móvil, pero en otros dispositivos como puede ser una tablet o un reloj inteligente entre otros.

Ventajas

Entre las principales ventajas destacan:

Si tienes más de un teléfono o por ejemplo un segundo dispositivo como una tablet o un apple watch que usas como si fuera el teléfono, con este servicio puedes tener metida la SIM en todos ellos y evitar tener que cambiarla constantemente según lo que quieras utilizar.

según lo que quieras utilizar. Además, no es necesario apagar los dispositivos que tengan la MultiSIM para para usar alguno de ellos, al contrario, puedes estar hablando con el teléfono y leyendo un mensaje en tu reloj de forma simultánea .

que tengan la MultiSIM para para usar alguno de ellos, al contrario, puedes estar hablando con el teléfono y leyendo un mensaje en tu reloj . Otra de las ventajas es que no hay que contratar otras líneas y por tanto no hay que cambiar de número teléfono, sino que se mantiene la tarifa de datos y llamadas.

y por tanto no hay que cambiar de número teléfono, sino que se mantiene la tarifa de datos y llamadas. Cada dispositivo con tarjeta MultiSIM tiene su propio PIN lo que aumenta la seguridad de los dispositivos.

lo que aumenta la seguridad de los dispositivos. Es un sistema cómodo y sencillo que, por así decirlo, te permite tener varios móviles activos con el mismo número y tarifa.

Permite que los usuarios puedan sacar mayor partido a la tarifa de datos y llamadas .

. La información que haya en cada una de las tarjetas es diferente a no ser que el usuario realice copias para tener la misma agencia e información en los diferentes dispositivos.

Cómo contratarlo

El servicio se puede contratar directamente con la operadora de teléfono, para ello será necesario que se realice a través de los canales que indique cada operador.

Operadoras que ofrecen MultiSIM

A continuación detallamos los precios y las condiciones de las principales compañías telefónicas que ofrecen este servicio.

Movistar

El servicio MultiSIM de Movistar tiene un coste de 8 euros al mes y ofrece hasta 3 tarjetas SIM adicionales. Para contratar el servicio puedes acudir de forma presencial a las tiendas de Movistar, a través de la web o llamando al 1004.

Vodafone

El servicio de MultiSIM es Vodafone OneNumber que permite tener hasta un máximo de 4 tarjetas contando la original. El precio de OneNumber es de 5 euros al mes. Puedes activar el servicio de MultiSIM desde la propia app Mi Vodafone o a través de las oficinas de la compañía.

Orange

Orange ofrece hasta 3 tarjetas SIM adicionales. La tarifa de MultiSIM de esta compañía tiene un coste de activación de 5 euros por cada tarjeta y un coste mensual de 2,95 euros por cada tarjeta. Puedes contratar MultiSIM en las tiendas físicas de Orange, a través del área de cliente o en la app Mi Orange.

Jazztel

Jazztel ofrece hasta dos tarjetas adicionales, es decir, un total de 3 tarjetas contando la original. El coste del servicio MultiSIM de Jazztel es de 3,63 euros mensuales y el coste de envío de la tarjeta es de 12,04 euros. Puedes contratar el servicio en las tiendas o a través de la web de Orange.

Soup

La compañía ofrece el servicio MultiSIM por 3 euros al mes incluida el alta.

O2

El servicio MultiSIM de O2 permite tener hasta 3 tarjetas SIM en total de una línea contando la original. El servicio se puede contratar a través del teléfono 1551 y tiene un coste de 5 euros al mes. No varía independientemente de si el usuario quiere dar de alta una o dos tarjetas.

Euskaltel

Euskaltel ofrece el servicio MultiSIM por 2,42 euros al mes más la cuota del alta que es de 3,63 euros. La compañía permite conseguir una tarjeta SIM adicional, es decir, tener un total de 2 tarjetas SIM.

R

El servicio MultiSIM de R permite tener hasta 3 tarjetas en total, es decir, dos adicionales. Este servicio se puede contratar llamando al 1449 o a través de las oficinas de la compañía.

Diferencias con otros servicios

Es importante diferenciar las características y servicios de la MultiSIM frente a otros similares como pueden ser el duplicado de tarjeta o la contratación de una línea de teléfono adicional.

El servicio MultiSIM permite tener diferentes dispositivos encendidos y utilizarlos con una tarjeta SIM asociada a una única línea de teléfono. La principal diferencia con un duplicado de tarjeta es que cuando este duplicado se activa, el original se bloquea porque los duplicados se suelen pedir cuando se ha producido la pérdida o robo del teléfono.

Por otra parte, al contratar una línea adicional, se produce el alta de otro número diferente y por tanto, es posible seleccionar otra tarifa de datos diferente. La principal diferencia con la MultiSIM es que este servicio mantiene la tarifa de datos y llamadas así como el número de la tarjeta original y permite que los usemos a la vez mientras que con la línea adicional la tarifa y el número cambian.

