Cómo trabajar en Glovo

¿Quieres ser repartidor de comida? Si estás buscando un empleo urgente en este sector, en este artículo te explicamos todo lo que debes saber para conseguir un empleo en Glovo y empezar a repartir en menos de 24 horas.

Lo primero que tienes que saber si quieres convertirte en Glover, es decir, en uno de los repartidores de la compañía, es que debes ajustarte a una serie de requisitos, entre ellos, ser autónomo.

>> Si no eres un trabajador por cuenta propia, consulta todo lo que necesitas para darte de alta como autónomo.

Trabajar en Glovo

Si necesitas un empleo rápido, en Glovo puedes registrarte y empezar a colaborar como repartidor en tu ciudad en menos de 24 horas. El proceso para registrarte en la plataforma es muy sencillo. Para empezar tienes que acceder a este enlace que es el portal específico para conseguir empleo en la empresa.

Después tienes que rellenar el formulario que aparece en la parte derecha de la página en el que debes introducir tu nombre y apellidos, una dirección de correo electrónico, la ciudad donde quieres trabajar y un número de teléfono.

Una vez completes los datos, accederás a una breve sesión informativa en línea y tendrás que enviar los documentos que la compañía te solicite. Durante este proceso de registro te van a pedir que demuestres tu condición de autónomo.

Una vez superada esta parte, tendrás que hacerte con la mochila isotérmica característica de Glovo y con todo el material que te resulte necesario para trabajar. Puedes encontrar todos estos productos en la tienda online específica de Glovo. Por último, tendrás que aprender a usar la aplicación para repartidores y listo. Ya puedes empezar a repartir.

Requisitos

Para poder ser colaborador de Glovo y trabajar de repartidor debes ajustarte a los siguientes requisitos:

Debes ser autónomo y firmar con la empresa un contrato específico.

Tener un vehículo propio que puede ser una moto, una bici o un coche.

Un teléfono móvil. Aceptan tanto dispositivos Android como IPhone.

Ser mayor de edad

Sueldo

En Glovo el salario no es común ni fijo para sus repartidores, por el contrario, cada trabajador va a percibir un sueldo en función a los repartos que realice. Las ganancias varían en función de los extras como puede ser la hora del día en la que realizan las entregas, número de pedidos o condiciones climáticas. A rasgos generales, en España un repartidor gana una media de 10 euros por hora.

La cantidad de dinero que un repartidor recibe por pedido se compone de varios factores:

Tarifa base. Esta cuantía depende de la ciudad en la que trabajes. Kilómetros recorridos. A mayor cantidad de kilómetros, más ingresos. Tiempo de espera. A partir de 5 minutos de espera en un establecimiento, recibes una cantidad fija de dinero por minuto adicional de espera.

Además cada repartidor puede recibir una cantidad extra con las siguientes variables opcionales:

Si se efectúa un cambio de dirección de entrega tras haber aceptado el pedido, recibes un pago extra. Promoción económica variable Extras por lluvia Hacer alguno de los retos que marca la app. Hacer pedidos en las horas de alta demanda aumenta tus puntos de excelencia.

Los repartidores de Glovo reciben su salario cada quince días mediante transferencia bancaria.

Algunas pautas para conseguir más ingresos son:

Ser lo más rápido posible. Para ello, si vives en una gran cuidad quizá el coche sea el vehículo menos apropiado porque puedes verte envuelto en un atasco. Si optas por una bici o moto podrás llegar más rápido.

Ten buena presencia con el cliente. Ellos te van a dar una valoración y cuanto mejor sea, más posibilidades de aumentar el salario.

Funciones

Los repartidores de Glovo son los encargados de hacer llegar a otras personas todo lo que necesitan en el momento que lo solicitan. Son trabajadores independientes que hacen las entregas con su propio medio de transporete en las franjas horarias que previamente se programe.

Jornada laboral

Los repartidores de Glovo son colaboradores y tienen la libertad de poder organizar sus repartos con total libertad. Por tanto, la jornada laboral la marca cada trabajador y va a depender de su tiempo libre y de las horas que quiera realizar cada día.

Mochila

La mochila de Glovo está creada para poder transportar todo tipo de mercancía, entre ellos, la comida. Desde la propia compañía dan unas pautas básicas a la hora de transportar alimentos para que lleguen en el mejor estado posible y que los clientes te valoren más positivamente y eso se traduzca en más ingresos:

Separar lo frío de lo caliente

Separar bebida de la comida

Mantener las bebidas de pie

Además recomiendan limpiar el interior de la mochila todos los días para evitar que se estropee.

Sobre Glovo

Glovo es una empresa que se dedica al transporte de mercancía que los usuarios piden a las tiendas que están afiliadas con Glovo o las encargan para recoger en ciertas direcciones. Todo el sistema funciona mediante un app en la que los clientes y repartidores se coordinan para tramitar los pedidos.

