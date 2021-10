Cómo trabajar en Uber

Trabajos

Todos soñamos con un trabajo sin horarios fijos, con flexibilidad de jornada y en el que puedas ser tu propio jefe. Aunque es complicado encontrar empresas que te den esta flexibilidad. Por ello, en este entorno laboral, trabajar en Uber es una opción muy interesante, pero ¿sabes todo lo que implica? A continuación te damos todos los detalles para que no te quede ninguna duda sobre cómo trabajar para Uber.

Enviar CV a Uber

Si quieres trabajar en Uber tienes que registrarte en su portal de empleo. En este portal te indican cómo hacerlo en varios pasos. A través de este enlace puedes acceder de forma directa al formulario para registrarte. Este es el primer paso para poder trabajar en Uber. Lo primero que aparece en esta página es un formulario en el que tienes que indicar tu nombre y apellidos, tu correo electrónico y la contraseña así como un teléfono de contacto. La localidad donde vives y un código de invitación (esta pestaña es opcional).

Una vez cumplimentados tus datos tan sólo tendrás que seleccionar la pestaña que aparece al final de la página que dice ‘Registrarte para conducir‘.

Una vez rellenes el formulario tienes que adjuntar una serie de documentos que son los requisitos que tienen que cumplir todos los conductores de Uber: tener carnet de conducir, certificado de antecedentes penales, el NIE o TIE y una foto de carnet para la cuenta.

El tercer paso es, si tienes una licencia VTC, añadir el vehículo. El coche debe tener en regla esta licencia, la ITV, el seguro del vehículo y el certificado de registro del vehículo. Si no posees licencia, no pasa nada, también puedes unirte a la flota.

El último paso es esperar a que la empresa te diga si ha aprobado tus documentos. En caso afirmativo, ya serás un nuevo miembro de Uber.

Requisitos

¿Cómo conseguir trabajar en Uber? Existen varios requisitos para trabajar en Uber España importantes que todo conductor debe cumplir:

Ser mayor de 21 años.

Tener carné de conducir.

No tener antecedentes penales. Tener coche propio con su ficha técnica en regla. Es decir, el coche tiene que tener pasada la ITV, contar con su seguro, permiso de circulación etc.

Ser autónomo.

Si cumples con estos requisitos y quieres el empleo, solo tendrás que darte de alta en la aplicación y presentar la documentación que acredita que cumples con lo solicitado.

En España

Es importante tener en cuenta que los requisitos pueden variar ligeramente en función del país en el que quieras trabajar. Así pues, si tu deseo es trabajar en Uber España debes saber que es necesario que tengas la licencia VTC. Ésta es imprescindible para transportar pasajeros en este país y sin ella no podrás trabajar en Uber.

Aspectos básicos de la empresa

Tanto si eres conductor con experiencia como si estás dando tus primeros pasos en la empresa, hay aspectos básicos de la aplicación de Uber que tienes que conocer.

Tienes que tener en cuenta los siguientes aspectos: Cómo preparar el vehículo para un trayecto

Seguridad a través de la aplicación

Cómo obtener soporte

Cómo hacer entregas con la aplicación Uber Eats

Información relativa a cómo proceder en los viajes

Información sobre viajes consecutivos

Cómo proceder en los viajes con pago en efectivo

Cómo hacer viajes en el aeropuerto

Cómo llevar un control de los ingresos

Cómo funcionan los pagos

Cómo funciona el sistema de recomendaciones de compañeros

Cómo funcionan las valoraciones por estrellas

Información sobre los viajes de cinco estrellas

Directrices generales de la comunidad de Uber

Sueldo de conductor

Este empleo implica fijarte tus propios horarios. Así pues, dependiendo de las horas que trabajes, tu sueldo neto será uno u otro. En todo caso, si hacemos caso al “Convenio colectivo de conductores de auto-taxis”, podríamos definir una cifra de en torno a 12.900€ brutos anuales. Si aplicamos los correspondientes porcentajes de IRPF y seguridad social, estamos hablando de un salario neto mensual de entre 900 o 1.000€.

Cómo se calcula

Si eres conductor hay dos tipos de sueldos:

Precio estándar . En esta modalidad ganas un precio concreto por cada viaje completado.

. En esta modalidad ganas un precio concreto por cada viaje completado. Precio dinámico. En esta modalidad puedes consultar ele mapa d la app para descubrir en qué momentos y lugares hay una mayor demanda que pueda aumentar los ingresos habituales.

Puedes obtener además un dinero extra en el salario si completas un número de viajes a modo de objetivo en un periodo de tiempo o si conduces en los momentos de mayor demanda.

Uber Eats

Además, en los últimos años Uber ha sacado una nueva aplicación llamada Uber Eats. Con ella, los usuarios podrán pedir comida a domicilio en una selección de restaurantes y Uber se lo llevará a casa. Por su parte, los conductores podrán participar transportando la comida pero sin perder la esencia de Uber: libertad de horarios y autogestión.

Trabajar como repartidor

También puedes formar parte de Uber haciendo entregas con Uber Eats. Para poder enviar el currículum tienes que hacerlo desde su portal de empleo. Se trata de un trabajo que según la propia empresa cuenta con unos horarios que mejor te vengan y puedes escoger el vehículo que quieras en función de la ciudad donde residas. Lo único que tienes que hacer para ser repartidor de Uber Eats es registrarte en el enlace del portal web de empleo.

Comprar licencia

¿Qué licencia necesito para conducir un Uber? El precio de las licencias VTC ha variado en los últimos años y puede seguir haciéndolo en el futuro. Sin embargo, pese a esto se mantiene mucho más económica que la necesaria para conducir un taxi tradicional. Así, mientras ésta puede rondar los 140.000 euros, una licencia para trabajar en Uber oscila alrededor de los 5.000 euros. Eso sí, su gran demanda hace que muchas comunidades limiten su venta para mantener la proporción correcta entre taxis y servicios VTC. Esto hace que se recurra en muchas ocasiones a licencias de “segunda mano”, en las que su precio aumenta considerablemente, llegando a los 50.000 euros.

En cualquier caso, ésta no es la única alternativa. Si no dispones del dinero suficiente para pagar una licencia, siempre podrás trabajar para otro conductor que sí la tenga. Eso sí, las condiciones económicas y laborales empeorarán, al tener que repartir los beneficios.

Opiniones

Por supuesto, los trabajadores de Uber no están exentos de polémica. A su conflicto con los trabajadores del taxi se une a la idea generalizada de precariedad en las condiciones de los conductores. Así, se habla de jornadas laborales eternas, que rondan entre las 10 y 12 horas diarias. También de la obligatoriedad impuesta por los superiores de facturar como mínimo 3.000 euros al mes (a repartir con la compañía) para poder mantener el trabajo.

Por otra parte, ciertos colectivos destacan que los conductores tienen que asumir otros gastos como las reparaciones del vehículo, el uniforme, el teléfono móvil para acceder a la app o las posibles multas de tráfico. En resumen, un trabajo en Uber se convierte en una opción laboral con luces y sombras que solo tú deberás sopesar.

Sobre Uber

Si te interesa la idea de un trabajo en Uber, lo más importante es conocer la empresa para descubrir si realmente es lo tuyo. Por ello, has de saber que Uber nació en San Francisco en el año 2009 con el objetivo de reinventar el sector del transporte público. Su misión es dar a sus clientes la posibilidad de solicitar un coche que lo recoja en la puerta de su casa y lo lleve a donde necesite.

Por supuesto, todo desde una app que dará al usuario todo tipo de información sobre el viaje: precio cerrado, datos del conductor, del vehículo, promociones etc. Su éxito creció como la espuma y a día de hoy está presente en un gran número de ciudades del mundo.

¿Pero qué ventajas tiene trabajar en Uber? La principal es la libertad de horarios. Si eres conductor de Uber tú mismo serás el que fijes tu jornada laboral. Empiezas y terminas cuando prefieras y en base a ello se establecerá tu salario a fin de mes.

