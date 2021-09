Trabajos

Cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales

¿Cómo se borran los antecedentes penales? Si has sido condenado en firme por un Juzgado tendrás antecedentes delictivos de menor o mayor gravedad, dependiendo del delito. Con el paso del tiempo, podríamos decir que prácticamente estos antecedentes se borran solos. Eso sí, para ello habrá que llevar a cabo algunos trámites que te permitan eliminarlos. Te contamos todo lo que necesitas para solicitar la cancelación de antecedentes penales.

Diferencias entre los antecedentes penales y policiales

Dependiendo del delito o infracción que cometas, los antecedentes que se generen pueden ser de naturaleza penal o policial. Es muy importante tener clara la diferencia entre ambas, ya que los procedimientos para su eliminación pueden ser muy distintos, así como sus consecuencias. Por ello, antes de nada, conviene distinguir ambos conceptos.

Penales

Estos se generan cuando eres condenado por parte de un juzgado con una sentencia en firme por haber cometido un delito tipificado en el Código Penal. Así, el juzgado graba la información relativa a tu pena, fecha de la sentencia etc. Es decir, son datos personales guardados en el registro del Ministerio de Justicia por cuestiones de seguridad.

Policiales

Hacen referencia a delitos o infracciones que provoquen la instrucción de diligencias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su transmisión a las Autoridades Judiciales. Por ejemplo, si te has visto inmerso en una pelea y te denuncian, puede que llegues a tener antecedentes policiales. Es decir, por norma general, estos suelen ser de menor importancia que los penales.

En cualquier caso, cabe puntualizar que ambos tipos de antecedentes podrán cancelarse con el paso del tiempo. Eso sí, para ello habrá que cumplir con los requisitos necesarios en cada caso y hacer la petición formal oportuna.

Cancelar antecedentes penales

Como adelantábamos, existen diferencias en base a si tus antecedentes son penales o policiales. Por ello, en este caso nos centraremos en los primeros. En este sentido, debes conocer los requisitos y procedimientos para realizar la solicitud.

Requisitos

Existen dos requisitos fundamentales para cancelarlos. Estos son los siguientes:

No cometer ningún otro delito en los plazos que marca el Código Penal.

Haber cumplido con las responsabilidades civiles impuestas en tu sentencia.

Si cumples con ambos, puedes proceder al formulario para eliminar el historial delictivo.

Plazos

Hacerlo antes de tiempo será muy complicado. Por ello, resulta fundamental conocer los plazos que debes haber cumplido antes de hacer la solicitud. En este sentido, es importante tener en cuenta que los tiempos variarán en función de la gravedad del delito cometido. Estos son los siguientes:

6 meses para las penas consideradas leves.

2 años para delitos imprudentes en los que la pena no exceda de doce meses.

3 años para las penas menos graves y que sean inferiores a tres años.

5 años para las penas menos graves pero que sean iguales o mayores a tres años.

10 años para las penas graves.

Clasificación de los delitos

Como bien dijimos, los plazos para solicitar cancelar antecedentes penales irán en función del tipo de delito cometido. Así pues, conviene diferenciar entre las penas graves, las menos graves y las leves.

Penas graves

Prisión permanente revisable.

Condena superior a cinco años.

Inhabilitación absoluta o especial por más de cinco años.

Suspensión de empleo por más de cinco años.

Prohibición de conducir durante más de ocho años.

Prohibición de tenencia de armas durante más de ocho años.

Privación del derecho a vivir o acudir a ciertos lugares durante más de cinco años.

Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o familiares durante más de cinco años.

Privación de la patria potestad.

Penas menos graves

Prisión de tres meses a cinco años.

Inhabilitaciones especiales de menos de cinco años.

Prohibición de conducir desde un año y un día hasta ocho años.

Prohibición de tenencia de armas desde un año y un día hasta ocho años.

Tenencia de animales o ejercicio de una profesión que tenga relación con ellos desde un año y un día hasta cinco años.

Privación de vivir o acudir a ciertos lugares desde seis meses a cinco años.

Prohibición para aproximarse o comunicarse con la víctima o familiares desde seis meses a cinco años.

Multas de más de tres meses.

Trabajos a la comunidad de treinta y un días hasta un año.

Penas leves. Dentro de éstas se encuentran las no contempladas en apartados anteriores, especialmente en cuestión de tiempos de aplicación, así como la localización constante desde un día hasta tres meses.

Teniendo en cuenta la clasificación de estas penas podrás estimar el tiempo oportuno que ha de pasar hasta poder hacerla para cancelar antecedentes penales.

Cancelarlos paso a paso

La cancelación automática no es posible. Por el contrario, una vez que hayas cumplido con los plazos establecidos, has de llevar a cabo algunas gestiones.

Documentación

Es necesario que tengas claro qué documentos vas a necesitar para llevar a cabo la gestión. Estos son los siguientes:

Documento de identidad . Éste será fundamental para confirmar el registro de antecedentes penales, ya que estos son de carácter privado.

. Éste será fundamental para confirmar el registro de antecedentes penales, ya que estos son de carácter privado. Formulario de solicitud. Podrás utilizar el modelo oficial del Ministerio de Justicia o un escrito propio. En este último caso, el documento tendrá que contener tus datos personales y una petición expresa de cancelación de tus antecedentes.

Presencial

Si quieres acudir presencialmente para realizar la gestión, deberás presentarte en el Registro General del Ministerio de Justicia o en una Gerencia Territorial del Ministerio. Allí podrás hacer entrega de toda la documentación para procesar la solicitud. Además, si tú no puedes acudir, puedes enviar a un representante. En este caso, él tendrá que acreditar su identidad y la tuya, así como adjuntar un acta notarial, es decir, un poder notarial, que autorice su representación.

Online

Si prefieres realizar la gestión por Internet, también podrás hacerlo. Para ello tendrás que acceder a la sede electrónica del Ministerio de Justicia. Eso sí, para realizar este trámite tendrás que disponer de DNI o certificado electrónico.

En todo caso, si no puedes hacerla por ninguna de estas vías debes saber que también puedes hacerlo en Correos. Allí tendrás que enviar un correo certificado con una copia compulsada de toda la documentación. La dirección de envío será la siguiente:

Registro Central de Penados (Cancelaciones) C/ San Bernardo nº 21 Planta Baja 28015 Madrid.

Una vez hechos los trámites, el proceso tardará en ejecutarse en torno a tres meses. A partir de ese momento, tus antecedentes quedarán cancelados y podrás solicitar un documento que así lo acredite.

Certificado de antecedentes penales

Si ya has solicitado la cancelación de los antecedentes penales y quieres tener la prueba que acredite que has cumplido con tu condena, debes saber cómo hacerlo. Además, aunque nunca hayas tenido antecedentes puedes necesitar este documento para acreditarlo al presentarte a determinadas oposiciones, firmar una hipoteca etc. Por ello, a continuación, te contamos los pasos a dar para solicitarlo.

¿Qué es?

Este papel es un documento oficial que acredita si tienes o no causas con la justicia, da igual si están cumplidas o todavía no. Así, en este documento se informa de tres aspectos fundamentales:

Si tienes una pena que ya has cumplido o aun no. Si estás en régimen de libertad condicional. Si has estado en prisión o si has sido absuelto.

Además, es importante tener en cuenta que en este papel solo figurarán los antecedentes penales y no los policiales. Por el contrario, estos solo podrán ser vistos por cualquiera de las dependencias policiales.

Teniendo esto claro, debes saber que podrás tener que utilizar este certificado en más ocasiones de las que crees. Por ejemplo, si vas a casarte, te pedirán este documento. Lo mismo ocurrirá si te presentas a determinadas oposiciones, pides una hipoteca, si quieres trabajar como vigilante de seguridad o incluso si quieres trabajar en una empresa en el extranjero. En estos casos, las compañías suelen pedirlo porque no tienen acceso a la base de datos del Ministerio de Justicia.

Certificado de antecedentes sexuales

Existe también el certificado de antecedentes sexuales. Como puede suponerse, éste está relacionado con los delitos de índole sexual y se suele pedir cuando vas a empezar a trabajar con menores. Por otra parte, es posible que también te pidan este escrito si vas a desarrollar determinados trabajos relacionados con la salud, la seguridad y por supuesto, la educación.

Documentación necesaria

Si quieres solicitarlo bastará con que tengas más de 18 años, pero además, necesitas saber qué documentación tendrás que adjuntar. En este caso es muy sencilla, ya que será suficiente con llevar contigo tu DNI.

Si, por el motivo que sea, no puedes solicitar tú mismo el certificado de antecedentes penales y tiene que ir alguien en tu nombre, la documentación variará. En este caso, tu representante tendrá que llevar:

DNI propio

Original o fotocopia compulsada de tu DNI

Documento firmado por ti y compulsado ante notario que confirme que está autorizado para realizar esta gestión.

Por último, es importante tener en cuenta que en ambos casos será necesario cumplimentar un documento oficial facilitado por la Gerencia Territorial y abonar una tasa de 3,78€.

Modelo 790

El modelo 790 es el documento oficial anteriormente mencionado que debes adjuntar a tu solicitud. Puedes solicitarlo en la Gerencia Territorial de tu comunidad y está formado por cuatro páginas. De ellas, tendrás que cumplimentar tres con tus datos personales. Así, una irá para la Administración, otra para ti y la última para la entidad bancaria. Además, este impreso será el que tengas que utilizar para realizar el abono de las tasas.

Solicitud

Existen tres formas distintas para conseguir el documento de antecedentes penales. Así, podrás realizar esta gestión por Internet, presencialmente o en una oficina de Correos, si lo prefieres. A continuación te contamos cómo realizar el trámite por cada una de estas vías.

Por Internet

Si quieres realizar esta gestión por Internet, antes de nada debes saber que necesitarás tener el DNI o certificado electrónico o en su defecto, el sistema cl@ve activo. Una vez que tienes esto claro, podemos decir que los pasos a dar para conseguir este certificado por Internet son los siguientes:

Entra en la web del Ministerio de Justicia Rellena el formulario 790 anteriormente mencionado Paga las tasas

Una vez realizado este proceso, se empezará a gestionar. Para que te hagas una idea, tardará en ejecutarse entre 24 horas y tres días. A partir de ahí, ya tendrás acceso a la descarga de tu certificado.

Presencial

Por supuesto, también puedes realizarla de modo presencial si lo prefieres. En este caso, los pasos a dar serán los siguientes:

Si vives en Madrid, dirígete a la Oficina Central de Atención al Ciudadano. Si, por el contrario, eres de fuera, acude a alguna de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia en tu Comunidad

Solicita el formulario 790 y complétalo

Paga las tasas oficiales en alguna de las entidades bancarias colaboradoras

Vuelve a las oficinas a presentar tu formulario, adjuntando el justificante de pago de las tasas y tu DNI

En este caso, será entregado en el mismo momento que entregues toda la documentación.

Por correo

Por último, puedes realizar tu solicitud de certificado de antecedentes penales por correo. Para ello, solo tendrás que enviar un sobre con la siguiente documentación:

Fotocopia compulsada de tu DNI

El modelo 790 correctamente cumplimentado

El comprobante de pago de las tasas

Una vez tengas todo listo, envía el sobre a una de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. Si eres de Madrid, tendrás que dirigirlo a la siguiente dirección:

Oficina Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia, Calle Bolsa, 8, 28012 Madrid.

Una vez hecho esto, y en un plazo de una semana aproximadamente, recibirás el documento acreditativo en tu casa.



¿Cómo hacer el pago de tasas?

Una vez que tienes claro el proceso a seguir, conviene explicar también qué debes hacer para abonar la tasa oficial. En este sentido, debes saber que existen distintas formas de conseguirlo.

Por banca electrónica

Antes de nada, hay que decir que para hacer el pago de las tasas de este modo tendrás que disponer de firma electrónica y de una cuenta corriente abierta. Si éste es tu caso, podrás hacer el pago a través de alguna de las entidades bancarias que colaboran con la Agencia Tributaria. Para ello, tendrás que seguir estos pasos:

Descarga el modelo 790

Cubre el número de justificante del apartado ‘Tasas administrativas 790’ de tu sistema de banca electrónica

Pincha en ‘Código 006 Tasas Administrativas Ministerio de Justicia’

Una vez que se haya realizado el pago, presenta el justificante presencialmente o por correo, si lo prefieres. En él, tendrá que venir el NRC que te dará el sistema de banca electrónica, junto con el “Ejemplar para la Administración” del modelo 790

En el banco de forma presencial

Acude a una entidad bancaria colaboradora de la Agencia Tributaria y presenta el impreso 790. Con él, y abonando los 3,78€ de tasas, el banco acreditará el pago en la copia del “Ejemplar para la Administración”.

Desde el extranjero

Si vives fuera, solo deberás tener en cuenta que tendrás que ir a un banco colaborador de la Agencia Tributaria que sea español y que tenga oficina en tu país de residencia.

Además, en este caso existe otra forma de abonar las tasas: realizar una transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Entidad: BBVA

Titular: Ministerio de Justicia – Cuenta Restringida Recaudación Tasas Extranjero

NIF DEL TITULAR: S-2813610-I

IBAN o Código Internacional de Cuenta Bancaria: IBAN ES62 0182 2370 4202 0800 0060

Código de Identificación Bancario (BIC) del BBVA: BBVAESMMXXX

Por supuesto, al hacerlo, tendrás que solicitar el justificante de pago correspondiente para adjuntarlo a tu solicitud.

