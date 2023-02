Vivienda

Cuándo prescribe un delito

de Jessica Pascual

¿Cuál es el plazo de la prescripción de un delito en España? El tiempo que tarda un delito en prescribir, o lo que es lo mismo, en eximir de la responsabilidad penal al individuo que los comete, varía en función a dos parámetros: Por un lado, al tipo de delito y, por otro, a si esta infracción tiene asociada una condena por sentencia firme o no la tiene. En esta guía puedes consultar los plazos específicos en los que prescribe cada tipo de delito en España. Pero ojo porque no hay que confundir estos periodos con los plazos en los que es posible solicitar la cancelación de antecedentes penales.

Qué significa que un delito prescriba

Antes de conocer los plazos de la prescripción de los delitos es fundamental saber cuál es el significado de este término. En concreto, el Código Penal en su artículo 130.6 señala que cuando un delito prescribe, finaliza la responsabilidad penal que recae sobre la persona que ha cometido la infracción. Es decir, que el ciudadano queda totalmente liberado del castigo o responsabilidad que cargaban sobre el individuo por cometer un delito específico.

Cuándo empieza el plazo de prescripción de un delito

Todos esos plazos se computan desde el día en el que se haya cometido la infracción. En este caso, tal y como aparece detallado en el artículo 134 del Código Penal, el tiempo de la prescripción se computa, o bien, desde que se ha cometido la infracción o, en su defecto, desde el día en el que se ha emitido la condena por sentencia firme.

Cuándo prescriben los delitos en España: plazos según tipo

Los plazos específicos sobre la prescripción de delitos en España está regulada en el Código Penal, en concreto, en los artículos 131 y 133 de la normativa. De manera general, el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado distingue entre aquellos delitos en los que hay una sentencia y en los que no. En cuanto a los primeros, en el artículo 131 del Código Penal se especifica que los delitos prescriben en los siguientes plazos:

En un periodo de 20 años , siempre que la pena máxima del delito señalado sea de 15 años o superior.

, siempre que la pena máxima del delito señalado sea de 15 años o superior. Por otra parte, la prescripción del delito se produce a los 15 años , siempre que la peña señalada sea de inhabilitación por 10 años o de prisión por más de 10, pero menos de 15 años.

, siempre que la peña señalada sea de inhabilitación por 10 años o de prisión por más de 10, pero menos de 15 años. Los delitos prescriben a los 10 años cuando la pena máxima sea la prisión o inhabilitación por un periodo de entre cinco y 10 años, como máximo.

A los cinco años prescriben todos los delitos que no se contemplan en los apartados anteriores . Con la única excepción de los delitos leves y aquellos por injurias y calumnias, que prescriben en el plazo de un año.

. Con la única excepción de los delitos leves y aquellos por injurias y calumnias, que prescriben en el plazo de un año. En los delitos con penas compuestas, es decir, en las que se haya cometido más de un tipo de delito, se aplica la prescripción que tenga asociado un mayor tiempo de prescripción.

Cuándo prescribe un delito con sentencia firme

Los periodos en los que prescribe un delito que tiene asociada una sentencia firme varían. En concreto, en el artículo 133 del Código Penal se establecen los siguientes plazos de prescripción en función del tipo de delito cometido.

A los 30 años cuando la pena de prisión es de más de 20 años

cuando la pena de prisión es de más de 20 años A los 25 años cuando la pena de prisión es de 15 años o más sin que excedan los 20 años de prisión.

cuando la pena de prisión es de 15 años o más sin que excedan los 20 años de prisión. Prescriben a los 20 años siempre que la pena sea de prisión por un periodo de entre 10 y 15 años y de inhabilitación de más de 10 años.

siempre que la pena sea de prisión por un periodo de entre 10 y 15 años y de inhabilitación de más de 10 años. Los delitos prescriben a los 15 años en el caso de sentencia con penas de inhabilitación de entre 6 y 10 años, así como prisión de entre 5 y 10 años.

en el caso de sentencia con penas de inhabilitación de entre 6 y 10 años, así como prisión de entre 5 y 10 años. Prescriben a los 10 años las penas graves con sentencia firme

con sentencia firme A los cinco años prescriben las penas menos graves

Al año prescriben las penas leves condenadas por sentencia firme.

Cuáles son los delitos que no prescriben

¿Hay delitos que no prescriben nunca? Así es. En España la normativa estatal contempla que determinados delitos no prescriben nunca, es decir, que no se extingue la responsabilidad penal del individuo por mucho tiempo que pase. Estos son los delitos cometidos por lesa humanidad, así como de genocidio y los que se cometen contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado no prescriben. Tampoco los delitos de terrorismo si casan el fallecimiento de una persona.

