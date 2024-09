Vivienda

Trámites

Cómo pedir la cancelación de antecedentes penales: vídeo explicativo

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si ya has visto el vídeo y necesitas que cancelen tus antecedentes penales para encontrar trabajo u obtener la nacionalidad española, puedes consultar nuestra guía informativa donde te explicamos los pasos para solicitar la anulación de antecedentes penales. Ojo, no confundas los antecedentes penales con los policiales, porque no son lo mismo.