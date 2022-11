Trabajos

Cómo tributa el dinero de la indemnización por un despido

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Hay que tributar por las indemnizaciones que recibe un trabajador al ser despedido? Depende. De manera general, la norma señala que la indemnización que las empresas pagan a los que fueron sus trabajadores por fin de contrato sí tienen que tributar por el IRPF y pagar impuestos por ellas, sin embargo, se establecen algunas excepciones que afectan a la gran mayoría de los despedidos. Para resolver todas las dudas, a continuación puedes consultar si tienes que tributar o no la indemnización en función de la cantidad recibida.

Qué indemnizaciones tributan en el IRPF

La legislación actual señala que las indemnizaciones que recibe un trabajador por el fin de contrato, distintas de un despido, tienen que tributar de manera obligatoria y pagar por el IRPF. En este supuesto no importa la cantidad que reciban los empleados, sino que siempre hay que declarar estas cantidades a Hacienda.

Por el contrario, en el caso de un despido, la norma contempla una gran excepción en la que los trabajadores desempleados no tienen que incluir en la Renta las cantidades recibidas. Este supuesto es el que se detalla a continuación:

En concreto, el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de Renta de las Personas Físicas, establece que la indemnización por despido o cese del trabajador está exenta de tributación si no supera la cuantía establecida por el Estatuto de los Trabajadores. La que aparece en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de ejecución de sentencias.

En el supuesto de los despidos colectivos, como en los ERE, que se deban a causas técnicas, económicas, organizativas, de producción o fuerza mayor, quedará exenta de tributación la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos fijados en el Estatuto. Si el contrato se extingue antes del acto de conciliación, está exenta la que no exceda de la que hubiera correspondido en el caso de despido improcedente y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

Límite de 180.000 euros de indemnización

¿Pero, cuáles son estos límites que contempla la norma? El importe que pueden recibir los empleados en concepto de indemnización sin tener que tributar, por ello es de hasta 180.000 euros. En resumen, que todos los trabajadores que reciban una indemnización en el caso de ser despedidos, sin importar que sea procedente o improcedente, por una cantidad menor a 180.000 euros, no tienen que tributar ni pagar impuestos por ellos.

Indemnizaciones de más de 180.000 euros

En el caso de que la cantidad supere este límite contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, el empleado tendrá que tributar solamente por la cantidad que exceda a este límite. Es decir, que no tiene que tributar por la totalidad del importe recibido, sino por la cantidad excedente que supere al límite fijado en el Estatuto de los Trabajadores.

Obligación de comunicarlo a Hacienda

A pesar de lo explicado en esta información, todas las personas que reciban una indemnización por despido tienen que reflejarlo en la declaración de la Renta para que Hacienda tenga constancia de estos importes percibidos por los contribuyentes. Aunque no sea necesario tributar por ellos.

