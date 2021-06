Sabías Que...

Cómo usar Microsoft Office gratis (y 9 alternativas)

Jessica Pascual

Si quieres utilizar Microsoft Office 365 de forma gratuita, tienes que hacerlo a través de la versión de prueba. Este paquete de software para la oficina ofrece un servicio de alta durante 30 días para que los usuarios puedan usarlo gratis y disfrutar de todas sus aplicaciones: Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook y Onedrive.

Aunque si lo que quieres es utilizar estas herramientas de forma permanente, tienes que suscribirte a alguno de sus planes de pago. O también puedes descargarte alguna de las 9 alternativas gratuitas que te explicamos en este artículo y que ofrecen aplicaciones similares a las de Microsoft Office.

Cómo descargar Microsoft Office gratis

Todas las funciones de Microsoft Office se han integrado en Microsoft 365. Por tanto, toda la información que vamos detallar a continuación bajo el nombre de Microsoft 365 hace referencia al conjunto de aplicaciones y herramientas que conocemos como Microsoft Office.

Microsoft 365 dispone de una versión de prueba gratuita que permanece activa durante 30 días. Para disfrutar de este periodo sin coste tienes que acceder a la web de descarga del paquete de Microsoft Office y seleccionar la pestaña que dice ‘Probar un mes gratis’. Para darte de alta en este periodo gratuito tan sólo tienes que acceder al servicio con una cuenta de Microsoft. Si no tienes una cuenta, puedes crearla desde esta misma página.

Esta versión gratuita ofrece a los usuarios las mismas funciones que el plan familiar de pago:

Acceso a las aplicaciones de Microsoft: Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook y Onedrive

Funcionalidades premium de la plataforma

Posibilidad de registrar a cinco miembros más de la familia

6 TB de almacenamiento en la nube

Funcionamiento de las herramientas forma simultánea en diferentes dispositivos.

Si ya has agotado el periodo de prueba, pero quieres seguir utilizando estas aplicaciones, puedes suscribirte a alguno de los siguientes planes de pago:

Plan Familiar por 99 euros al año o por 10 euros al mes . Este plan ofrece los mismos servicios que hemos detallado para la versión de prueba gratuita.

. Este plan ofrece los mismos servicios que hemos detallado para la versión de prueba gratuita. Plan Personal por 69 euros al año o por 7 euros al mes . Este plan ofrece el acceso a las mismas herramientas que el familiar, pero sólo permite 1 TB de almacenamiento en la nube y un usuario.

. Este plan ofrece el acceso a las mismas herramientas que el familiar, pero sólo permite 1 TB de almacenamiento en la nube y un usuario. Plan Office para estudiantes. Se trata de una suscripción específica que consiste en un pago único por la herramienta y que tiene un coste de 149 euros.

Microsoft Office puede instalarse en el ordenador de sobremesa, en el portátil, en la tablet o en el teléfono independientemente del sistema operativo que tengan (Windows, macOS, iOs o Android).

Open Office

El paquete de oficina Apache Open Office ofrece a los usuarios la posibilidad de utilizar un total de seis aplicaciones de forma gratuita:

Writer : Documento de texto

: Documento de texto Calc : Hoja de cálculo

: Hoja de cálculo Impress : Aplicación específica para hacer presentaciones

: Aplicación específica para hacer presentaciones Draw : Aplicación para realizar presentaciones gráficas. Desde diagramas hasta ilustraciones en 3D

: Aplicación para realizar presentaciones gráficas. Desde diagramas hasta ilustraciones en 3D Base : Aplicación para manipular cualquier base de datos.

: Aplicación para manipular cualquier base de datos. Math: Aplicación para crear ecuaciones matemáticas escribiendo directamente las fórmulas

El software es fácil e intuitivo, sobre todo si has utilizado anteriormente otros paquetes de oficina. Open Office no tiene planes de pago, sino que es un sistema completamente gratuito que puede descargarse todo el mundo que quiera. No hay que pagar licencias y puedes hacer uso de ellas con fines domésticos, comerciales, educativos o para lo que necesites.

Google Workspace

Google Workspace es la suite de oficina de Google, antes conocido como G Suite. La principal diferencia de este servicio con el resto es que en este caso no tienes que descargarte ninguna aplicación. Todas las herramientas y documentos son online y puedes acceder a ellos a través de Internet. Además, todos los documentos quedan almacenados en la nube.

Google Workspace ofrece las aplicaciones básicas de otros paquetes y las complementa con aplicaciones propias:

Documentos de texto

Hojas de cálculo

Presentaciones

Formularios para hacer encuestas

Keep , para apuntar notas y hacer listas

, para apuntar notas y hacer listas Sites , para crear una página web

, para crear una página web Jamboard, pizarra digital interactiva

Además este software ofrece servicios propios de Google como Gmail, Drive, Meet, Calendar, Chat y Drive. Google Workspace dispone de una versión de prueba gratuita que tiene una duración de 14 días. A partir de este momento, todas las personas que quieran seguir utilizando el servicio tienen que suscribirse a uno de sus planes de pago:

4,20 dólares al mes (3,52 euros al cambio) para un usuario Business Starter.

9,60 dólares al mes (8,04 euros al cambio) para Business Standard.

18 dólares al mes (15,08 euros al cambio) para Business Plus.

LibreOffice

LibreOffice es un software libre y de código abierto que ofrece a los usuarios las siguientes aplicaciones:

Writer : Procesador de texto

: Procesador de texto Calc : Hojas de cálculo

: Hojas de cálculo Impress : Aplicación para hacer presentaciones

: Aplicación para hacer presentaciones Draw : Aplicación para hacer diagramas

: Aplicación para hacer diagramas Base : Aplicación específica para el tratamiento de base de datos

: Aplicación específica para el tratamiento de base de datos Aplicación Math para editar fórmulas

Las aplicaciones son las mismas que ofrece el paquete de oficina Open Office porque Libre Office es un software sucesor de la primera.

FreeOffice

FreeOffice tiene un diseño prácticamente igual que el de las herramientas de Microsoft Office. Las principales aplicaciones que ofrece este software son:

Text Maker : Es un documento de texto

: Es un documento de texto PlanMaker : Aplicación de hojas de cálculo

: Aplicación de hojas de cálculo Presentations: Programa específico para presentaciones

Este servicio es gratuito tanto para uso doméstico como empresarial.

Polaris Office

Polaris Office también ofrece las mismas aplicaciones básicas que el resto de paquetes:

Documento de texto

Hojas de cálculo

Presentaciones

Pero además, Polaris Office permite editar y convertir documentos de texto a archivos PDF. A través de la aplicación es posible añadir comentarios y modificar documentos que estén en versión PDF.

Es un software compatible con sistemas Android e iOS y, por tanto, puede utilizarse en cualquier dispositivo. Polaris Office ofrece extensiones de pago para clientes que quieran disfrutar de más funcionalidades.

WPS Office

WPS Office es un servicio compatible con sistemas Android, iOS, Mac, Windows y Linux. Este paquete de oficina está disponible en ocho idiomas y tiene cuatro herramientas que ofrece a los usuarios de forma gratuita:

Writer : Documento de texto

: Documento de texto Presentations : Para hacer presentaciones

: Para hacer presentaciones Spreadsheets : Hoja de cálculos

: Hoja de cálculos Aplicación para convertir un documento de texto en un PDF.

Su diseño es prácticamente idéntico a las herramientas de Microsoft Office.

OnlyOffice

OnlyOffice es un servidor que trabaja en línea y es compatible con Windows, Mac, Linux, Android e iOs. Es ideal para trabajar de forma conjunta en colaboración con otras personas.

Los usuarios pueden utilizar hojas de cálculo, documentos y presentaciones. El software dispone de tres planes y sólo uno de ellos, el plan Community Edition, es gratuito.

Calligra

Calligra es un paquete de oficina y de arte gráfico. Su principal ventaja es que ofrece más servicios que el resto de los softwares libres que detallamos en esta información. En concreto, las aplicaciones que ofrece Calligra son:

Words : Documento de texto

: Documento de texto Sheets : Hojas de cálculo

: Hojas de cálculo Kexi : Aplicación específica para el procesamiento de datos

: Aplicación específica para el procesamiento de datos Karbon : Aplicación de dibujo vectorial

: Aplicación de dibujo vectorial Plan : Aplicación para gestionar y planificar proyectos

: Aplicación para gestionar y planificar proyectos Stage: Aplicación específica para realizar presentaciones

Calligra es compatible con Linux, Windows y MacOS y la descarga es totalmente gratuita. No tiene planes de pago, sino que por el contrario ofrece todas estas herramientas a los usuarios sin límite.

iWork

iWork es una plataforma específica para usuarios que tengan un ordenador Mac. Las aplicaciones que ofrece este software son:

Pages : Documento de texto

: Documento de texto Numbers : Hojas de cálculo

: Hojas de cálculo Keynote: Aplicación para hacer presentaciones

