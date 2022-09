Ocio - Tecnología

Cómo usar WeTransfer gratis para enviar archivos grandes sin registrarse

de Jessica Pascual

WeTransfer es una plataforma online mediante la que puedes enviar a tus amigos toda la recopilación de fotografías de las vacaciones de una forma sencilla y casi al instante. Aunque también para compartir proyectos y documentos de trabajo o hasta para enviar los apuntes de clase de todo un curso.

Se trata de un servicio de la nube especializado en la transferencia de archivos de gran tamaño. Es gratis y puede utilizarse sin tener que crearse una cuenta o registrarse. Lo que lo convierte en un servicio cómodo, práctico y popular para compartir archivos que son demasiado pesados para enviarlos por correo electrónico.

Qué es WeTransfer

¿Has ido a enviar un documento de más de 25 megas de tamaño por correo y no has podido? El límite que marca el servicio de correo de Google para el envío de archivos está en 25 megas, lo que significa que no es posible compartir ningún archivo con un peso superior. ¿Qué hacer en estos casos? Si quieres enviar un paquete de 100 imágenes, un documento PDF de gran tamaño o cualquier otro archivo pesado, puedes utilizar el servicio de transferencia de archivos de WeTransfer.

Se trata de un servicio online en la nube que envía los archivos que necesites compartir de una forma casi instantánea porque no es necesario ni registrarse en la plataforma para utilizarla. De hecho, ni el usuario que envía los archivos ni el que los recibe tienen que registrarse para acceder al contenido.

Cómo usar WeTransfer gratis

El funcionamiento es muy sencillo y apenas se tardan un par de minutos en compartir todos los ficheros que necesites.

La persona que necesita enviar una serie de archivos los sube a la nube de WeTransfer. Obtiene un enlace de descarga que comparte con la persona a la que quiere enviar los archivos. El destinatario accede a ese enlace y pulsa el botón para descargar todos los archivos. Y listo. Fácil, cómodo y rápido.

Cómo enviar archivos por WeTransfer

Si quieres saber cómo enviar archivos pesados por WeTransfer, solo tienes que realizar los siguientes pasos:

Lo primero que hay que hacer es acceder a la web de la plataforma. En el interior de la pantalla aparece un mensaje que informa al usuario que tiene que aceptar los términos y condiciones antes de poder compartir los archivos.

A continuación, busca en la parte izquierda de la pantalla el botón ‘+ Subir archivos’ para seleccionar los ficheros que quieres enviar.

Al hacerlo, se abre una carpeta del ordenador en la que tienes que seleccionar y marcar todos los documentos que quieres compartir. Hecho esto, los ficheros se suben automáticamente a la nube de WeTransfer.

El siguiente paso es indicar por dónde quieres enviarlos. Si enviarlo al correo del destinatario o mediante un enlace que puedes copiar y enviar de forma manual a quien quieras. El sistema de WeTransfer tiene seleccionado por defecto la opción del correo electrónico.

Para cambiarlo, tienes que pulsar el botón de los tres puntos horizontales que se encuentra en la parte inferior de la ventana emergente.

A continuación aparecen las dos opciones a elegir. Marca la que prefieras y pulsa ‘Enviar’.

Por último, pulsa el botón de transferir y espera. Cuando se complete la barra al 100 %, los archivos ya están completamente subidos y aparece en la pantalla el enlace de descarga para compartirlo. En el caso de usar la opción por correo, este mensaje se envía de manera automática al destinatario.

Desde este mismo momento el destinatario dispone de un plazo de varios días para descargarse los documentos compartidos.

¿Puedo enviar archivos ilimitados por WeTransfer?

En WeTransfer no hay un límite de número de envío de archivos que puedas hacer, pero sí está limitado en cuanto al peso que puede enviarse. La plataforma ofrece una versión gratuita para que los usuarios puedan probar el servicio y enviar hasta un máximo de 2 gigas por esta vía.

¿Es un servicio gratuito?

WeTransfer tiene versión gratuita y de pago. Las únicas diferencias son las limitaciones en las operaciones. En la versión gratis los archivos solo se mantienen en la nube durante 7 días y cada usuario puede enviar un máximo de dos gigas por esta vía.

¿Cuánto tiempo hay para descargarse los archivos?

Desde que un usuario envía archivos por WeTransfer, el destinatario tiene un total de 7 días de plazo para descargárselos. Durante este tiempo la plataforma mantiene estos archivos en la nube, pero una vez acabe el plazo, se eliminan de la nube.

