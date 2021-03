Sabías Que...

Gratis

Cómo ver vídeos o películas en grupo si no podéis estar juntos

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te imaginas poder ver una película a la vez con tus amigos aunque estéis cada uno en vuestra casa? Pues sí, es posible. Existen diferentes aplicaciones y webs que permiten que tú y tus amigos podáis ver películas, series y vídeos de forma simultánea y además los vayáis comentando. A continuación explicamos las mejores aplicaciones y plataformas para ver contenidos online en grupo y a la vez.

Siempre podrás optar por el método más clásico que es haceros una videollamada, y darle al play a la vez, aunque te adelantamos que va a ser difícil que podáis conseguir la sincronización perfecta como la que ofrecen las plataformas que os detallamos en este artículo.

Teleparty

Teleparty, o conocido hasta ahora como Netflix Party, es una extensión de la plataforma que tienes que instalar en tu navegador y con el que podéis empezar al mismo tiempo cualquier contenido de Netflix y comentarlo a través de un chat.

Para poder utilizar Netflix Party todos los amigos que os vayáis a reunir de forma virtual tenéis que estar dados de alta en el servicio de streaming. Además, Netflix Party sólo se puede usar en el ordenador porque tienes que instalar la extensión en tu navegador.

Con esta extensión todos los que estéis viendo la película podéis pararla, adelantarla, atrasarla y manejarla y la misma acción que tú hagas desde tu ordenador se aplicará al resto de miembros que estén viendo la película. Además, en la pantalla se muestra una barra lateral derecha que es un chat en el que podéis ir comentando la secuencia.

Para poder empezar a ver una película a la vez tienes que seleccionar la extensión cuando tengas Netflix abierto y seleccionar el botón ‘Star Party‘. En este momento aparece un enlace que tienes que compartir con tus amigos. Cuando entren todos ya aparece el chat en el lateral y ya podéis empezar a ver la película.

Twoseven

Twoseven es una aplicación online que permite que podáis juntaros varios amigos de forma virtual y ver una película, serie o documental a la vez. Este servicio funciona desde tu navegador y a través de él podéis disfrutar de contenidos de plataformas como Youtube, Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+, Crunchyroll, Apple TV, HBO Max y Vimeo.

Además la app permite compartir la pantalla y reproducir vídeos personales que tengáis instalados en el dispositivo. Para poder utilizar esta plataforma hay que registrarse y crearse una cuenta.

Una vez accedas a la aplicación, tan sólo tienes que seleccionar el contenido que queréis ver, invitar a tus amigos y empezar a disfrutar del contenido simultáneo. La plataforma da la opción de que todos puedan tener el control de reproducción de la película o que esta función recaiga sólo sobre uno de los miembros.

Groupwatch

‘Groupwatch’ es la plataforma de Disney+ para poder ver los contenidos del servicio de streaming a la vez con tus amigos. Este servicio crea una sala a la que se puede acceder desde un enlace y permite que todas las personas que entren a esta dirección puedan ver un contenido a la vez.

Este enlace a la sala se debe crear desde la aplicación de Disney+ o desde la web. Para ello tienes que seleccionar la opción ‘Groupwatch’ y después darle al botón ‘Invitar’ para comenzar a añadir a los participantes. Una vez los hayas añadido, ya tendréis todos el enlace para acceder a la sala y ver los contenidos que queráis.

Plex

Plex es un formato algo distinto al resto de aplicaciones puesto que es una plataforma que sirve para que el administrador del grupo convierta su ordenador en el catálogo de productos. Con este servicio puedes reproducir de forma simultánea con amigos todas las películas o vídeos que tengas alojados en tu ordenador. Para poder utilizarlo tienes que instalar la aplicación en el ordenador de dónde vayáis a sacar las películas que queréis ver. Además, el administrador tiene que crearse una cuenta y registrarse.

Watch Party

Watch Party es un servicio de Facebook. A través de esta nueva funcionalidad la red social nos ofrece la posibilidad de crear listas de vídeos para que se reproduzcan de forma simultánea en todos los dispositivos de las personas que os vayáis a reunir de forma virtual.

A través de Facebook Watch Party puedes compartir todo el contenido y programas además de invitar a tus amigos y verlo a la vez. Para utilizarlo tienes que entrar en el grupo de amigos con el qeu quieras ver vídeos a la vez y proceder de la misma forma como si fueras a crear una publicación. En el cuadro aparece en la parte inferior la opción ‘Vídeo en grupo’. Después tienes que añadir un vídeo y empezar a reproducirlo. La única limitación de esta plataforma es que sólo permite ver vídeos que ya estén subidos a Facebook y no de otras plataformas.

Con este servicio de Facebook podéis comentar a través del chat los diferentes vídeos que vayáis reproduciendo. Facebook Watch Party es muy sencillo de usar y no necesitas instalarte nada para disfrutar de este servicio más que tener una cuenta de Facebook.

Watch2Gether

Watch2Gether es una aplicación online con la que puedes trasladar y compartir vídeos de diferentes plataformas como Youtube, Vime, Instagram o Facebook y música a través de Soundcloud. Para poder utilizar esta plataforma hay que seguir dos pasos muy sencillos. El primero es crear una sala y el segundo compartir el enlace. Al darle al botón ‘Crear una sala’ aparece una ventana emergente en la pantalla que nos indica que debemos introducir un apodo para continuar.

Después de crear la sala tienes que invitar a tus amigos e introducir el enlace del vídeo que queréis ver. Se puede usar instalando al extensión en el ordenador aunque existe la posibilidad de registrarse en la cuenta y no instalarlo.

MycircleTV

Mycircle TV es una plataforma en la que podemos ver vídeos de Youtube, Vimeo o escuchar música de Soundcloud de forma simultánea con amigos. Para poder disfrutar de este servicio tan sólo tenemos que acceder al enlace que os hemos dejado en este párrafo e introducir la dirección del vídeo. Después tendrás que crear una sala y por último añadir a todos tus amigos.

Kast

Kast es un servicio que va más allá y permite no sólo la reproducción de vídeos o películas sino también compartir streamings de videojuegos o escuchar música. Puede usarse a través de tres formas, mediante una aplicación del móvil, con el navegador del ordenador o a través de una versión de escritorio. Para poder acceder y disfrutar de los servicios tienes que crearte una cuenta y registrarse.

Gaze

Con Gaze puedes compartir vídeos de Youtube de una forma muy sencilla. Tan sólo tienes que crear una sala y enviar el enlace. Con esta plataforma puedes hacer además videollamadas, reproducir, pausar o buscar contenidos. Además las acciones que realices se aplicarán de forma instantánea en los otros dispositivos.

Cómo ver vídeos o películas en grupo si no podéis estar juntos was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo ver vídeos o películas en grupo si no podéis estar juntos, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES