Cómo viajar con un animal de compañía al extranjero

Viajar con un animal de compañía en tren o al extranjero no es una locura. Los preparativos y requisitos son más sencillos de lo que se podría pensar. A continuación te explicamos las claves para disfrutar de unas vacaciones felices con los verdaderos reyes de la casa: nuestras mascotas.

Viajar con mascotas al extranjero

Si somos responsables y organizados, tener una mascota, no es impedimento para salir fuera de España. Lo primero es visitar al veterinario y comprobar que está en plena forma. En el caso de perros y gatos es necesario vacunarlos contra la rabia. Si vamos a Irlanda, Malta, Finlandia, Suecia ó Reino Unido además es indispensable vacunarlos contra la tenia. Luego hay que pensar en el pasaporte. Los animales necesitan uno, igual que las personas, para atravesar las fronteras. En él se informa sobre su estado de salud, y son los propios veterinarios quienes lo proporcionan.

En España

Moverse con animales domésticos por territorio nacional no es difícil con un poco de prudencia, como por ejemplo con alguna de estas mochilas para gatos. Si nos decidimos por coger el coche, la clave es separar a la mascota del conductor con una red, o una jaula adecuada para su tamaño, acomodándolo en la parte trasera. Si se prefiere ir en tren, RENFE lo pone fácil porque acepta animales domésticos en todas sus Grandes Líneas. Eso sí, se da por sentado que el propietario del animal será el responsable de sus actos. El resto de pasajeros tiene derecho a exigir que el animal abandone su vagón si les molesta. En el caso de continuas quejas el personal puede abortar el viaje en la siguiente estación. Y otro detalle: no viajan gratis, «pagan» el 50 % del billete normal de pasajeros.

Playas

No está demás reflexionar un segundo antes de lanzarnos a la aventura y cuestionarnos dónde pretendemos ir de viaje. Por ejemplo la playa es el sitio menos indicado para acceder con un animal. En las de Vizcaya tienen prohibidísima la entrada a perros. A la mayoría de sitios turísticos, ya sean restaurantes o museos, no les agrada recibir animales en la época del año en la que reciben mayor avalancha de visitantes.

Hoteles

Los hoteles españoles no suelen permitir el alojamiento con animales domésticos, aunque algunos turistas extranjeros lo consideren lo más natural del mundo. Es más, la mayoría prohibe la estancia con perros. Lo mejor es preguntar directamente al hotel. En algunos casos los perros pequeños sí son bienvenidos.

Pasaportes y vacunas antirrábicas para viajar con perros, gatos y hurones por Europa

Europa ha aprobado nuevas normas para facilitar el transporte de mascotas. El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado una nueva legislación sobre el transporte de mascotas con fines no comerciales, acordada recientemente con los países de la UE. La nueva normativa reducirá los trámites administrativos con el fin de facilitar el transporte de animales de compañía al extranjero. Esta legislación introduce requisitos sanitarios más estrictos. De acuerdo con la nueva legislación, antes de que la mascota cruce las fronteras de un país, los dueños deberán comprobar que sus vacunas antirrábicas son válidas. Las crías de entre 12 y 16 semanas que hayan sido vacunadas contra la rabia podrán seguir viajando, a pesar de no ser aún inmunes a la enfermedad.

Transportines para animales

«Hay 64 millones de gatos y 66 millones de perros en la UE. Uno de cada cuatro hogares tiene una mascota. En el futuro se reducirán los trámites burocráticos para viajar a otros países con mascotas. Hemos facilitado los procedimientos y esto tendrá un impacto directo sobre los ciudadanos», ha dicho el ponente Horst Schnellhardt (PPE, Dinamarca) después de que su resolución fuera adoptada por 592 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Los países de la UE tendrán un año y medio para aplicar las nuevas normas.

Límite de cinco mascotas

La nueva norma fija en cinco el número máximo de mascotas que pueden viajar al mismo tiempo. Esta restricción es necesaria para evitar cualquier abuso de las normas con propósitos comerciales. De cualquier manera, la legislación establece que los dueños de mascotas estarán exentos de esta obligación si demuestran que viajan para participar en una competición, una exhibición o un evento deportivo.

«Pasaportes para mascotas»

El texto también establece normas claras sobre los «pasaportes para mascotas» y la vacunación contra la rabia. Los documentos identificativos deben ser emitidos por una autoridad veterinaria y especificar el código del identificador electrónico del animal, los detalles de las vacunas antirrábicas así como cualquier otro tipo de información necesaria sobre el estado de salud de la mascota.

Desde julio de 2011, el identificador electrónico es obligatorio para identificar a perros, gatos y hurones (que pueden ser portadores del virus de la rabia). Sin embargo, los animales que fueron tatuados antes de esa fecha están exentos de l a obligación del marcado electrónico.

Fauna aérea, descubre cuáles son los 10 animales más raros que se han encontrado en un avión

El portal Skyscanner ha realizado un curioso estudio en el que revela cuales son los 10 animales más sorprendentes encontrados en un avión. Y es que sorprendente es que en vuelo se hayan encontrado abejas, ratones, murciélagos, pájaros, monos, ratas o hasta leopardos. ¿El último en viajar de polizón? Una serpiente.

El más sorprendente caso de animales encontrados a bordo de un avión ha sido «Serpientes en el avión» que ocurrió la semana pasada en Miami, pero esta vez no había ninguna señal de Samuel L. Jackson ni de Elsa Pataky en su Snakes on a Plane (Pacific Air Flight 121) y el escenario había cambiado de la gran pantalla a un avión de verdad.

A un pasajero se le encontró que llevaba nada menos que siete serpientes y tres tortugas exóticas en sus pantalones mientras se preparaba para abordar un vuelo en el controladísimo aeropuerto Internacional de Miami con destino a Brasil.

Los informes indican que no estaba claro exactamente en qué lugar de los pantalones del hombre estaban escondidas las serpientes o incluso si se trataban de serpientes venenosas, pero los animales fueron confiscados de inmediato por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. después de detener al contrabandista por tráfico ilegal de fauna silvestre.

El inesperado descubrimiento, sin ninguna duda, debió ser un alivio para el resto de pasajeros que se encontraban en la cola de embarque cerca del hombre, ya que podían haber revivido la famosa película de 2006, en la que un asesino libera cientos de serpientes venenosas en el avión comercial en pleno vuelo para evitar que un testigo testifique.

Este no ha sido el único incidente reciente con animales a bordo de aviones. Aquí está la lista de los diez animales más sorprendentes encontrado a bordo:

Abejas

Un enjambre de abejas fue visto recientemente en un vuelo a Moscú, obligando a los pasajeros aterrorizados a pedir ayuda. Ciertamente el enjambre mantuvo a la tripulación de cabina ocupados y trabajando como abejas.

Ratón

Una azafata horrorizada canceló un vuelo a Bangkok de Nepal Airlines esta semana después de que descubriera a un pequeño pasajero corriendo por la cabina. El ratón se entregó a los funcionarios tranquilo y en silencio.

Murciélago

Un polizón fue descubierto batiendo alas en torno a la cabina en un vuelo de Delta de Wisconsin a Atlanta hace no mucho alarmando a los pasajeros.

Gusanos

Uno de los descubrimientos más desagradables de esta lista fueron los gusanos que se encontraron cayendo del armario donde se aloja el equipaje de mano en un vuelo que salía del aeropuerto de Atlanta. Las larvas se encontraban en la carne podrida que llevaba dentro del equipaje un pasajero.

Pájaros

Un pasajero declaró que no podía soportar estar lejos de sus dos aves exóticas que se encontraron dentro de sus calcetines cuando intentaba abordar un vuelo desde Los Ángeles hasta China.

Monos

Un mono pequeño fue encontrado en un vuelo desde Florida a Nueva York, pero para el deleite de los pasajeros se le permitió sentarse al lado de su dueño durante el resto del vuelo y se comportó impecablemente durante el mismo, incluso se abrochó el cinturón de seguridad.

Ratas

Mientras que la tripulación de un vuelo de Qantas realizaba los controles de rutina antes del despegue en Sydney hizo un descubrimiento bastante deprimente al encontrar un grupo de ratas en el compartimiento del equipo médico. Los pasajeros no habían abordado aún y el problema se solucionó antes de que volvieran de nuevo al servicio.

Leopardo

Las autoridades de Bangkok alertaron recientemente que a un pasajero se le encontraron varias crías de leopardo, pantera y oso en su maleta. En Tailandia, los leopardos y las panteras puede alcanzar 5.000 dólares cada uno en el mercado negro ilegal.

Ardillas

Un pasajero consiguió sacar dos loros, junto a una ardilla en un avión de Etihad que salía de Yakarta el año pasado, antes de ser arrestado a su llegada al aeropuerto de Abu Dhabi.

