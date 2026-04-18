Comprobar Bonoloto: resultados de ayer sábado 18 de abril de 2026

NOTICIA de de Redacción

Los resultados de la Bonoloto de hoy, sábado 18 de abril de 2026, ya se pueden comprobar y son oficiales. La combinación ganadora de este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado ha sido la formada por los números 13, 18, 24, 31, 40 y 46, con el número complementario 37 y el reintegro 9.

Si has participado en el sorteo, aquí puedes comprobar tu boleto de la Bonoloto de hoy y consultar todos los premios, así como todos los detalles del sorteo, incluidos los premios por categoría y el número de acertantes.

Resultados de la Bonoloto de hoy, sábado 18 de abril de 2026

Combinación ganadora: 13, 18, 24, 31, 40 y 46

13, 18, 24, 31, 40 y 46 Complementario: 37

37 Reintegro: 9

Premios y acertantes de la Bonoloto

No ha habido boletos acertantes de la combinación ganadora de primera categoría (6 aciertos), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego para el próximo sorteo, un único acertante podría ganar más de 3.900.000,00 euros.

De segunda categoría (5 aciertos + Complementario) existe un único acertante que obtiene un premio de 186.864,08 euros.

Cómo comprobar si tu boleto de Bonoloto tiene premio

Para saber si tu boleto ha resultado premiado, debes comparar tu combinación con los números ganadores del sorteo. También es importante revisar el número complementario y el reintegro, ya que pueden darte acceso a premios menores.

Recuerda que puedes validar tu boleto en puntos de venta oficiales o a través de los canales autorizados de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio de la Bonoloto?

El plazo para cobrar un premio de la Bonoloto es de tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Una vez pasado este tiempo, el derecho a cobrar el premio caduca.

Resultados de la Bonoloto de otros días

En la sección sobre los resultados de las loterías de Casacochecurro.com puedes comprobar resultados de la Bonoloto de hoy y anteriores de los últimos 90 días, la fecha máxima de validez legal que tendrás para poder cobrar un boleto con premio.

Además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios.

AVISO: Casacochecurro no se hace responsable de posibles errores u omisiones en los resultados. La única información oficial válida es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.