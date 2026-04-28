Comprobar Euromillones: resultados de ayer martes 28 de abril de 2026

NOTICIA de de Redacción

Los resultados de Euromillones de hoy, martes 28 de abril de 2026, ya se pueden comprobar y son oficiales. La combinación ganadora está formada por los números 26, 29, 41, 46 y 47, mientras que las estrellas han sido el 08 y el 09.

Si has participado en este sorteo, a continuación puedes comprobar tu boleto de Euromillones de hoy y consultar cuánto te puede corresponder de premio si eres uno de los acertantes.

Resultados de Euromillones de hoy, martes 28 de abril de 2026

Combinación ganadora: 26, 29, 41, 46 y 47

26, 29, 41, 46 y 47 Estrellas: 08 y 09

Premios y acertantes del Euromillones

En el sorteo de Euromillones no existen boletos acertantes en España de primera categoría (5 + 2) y ningún boleto premiado en el resto de países europeos, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego para el próximo sorteo, un único acertante podría ganar más de 26.000.000,00 euros.

No ha habido boletos acertantes en España de la combinación ganadora de segunda categoría (5 + 1) y un único boleto premiado en el resto de países europeos. Cada afortunado obtiene un premio de 480.828,05 euros.

No ha habido boletos acertantes en España de la combinación ganadora de tercera categoría (5 + 0) y un único boleto premiado en el resto de países europeos. Cada afortunado obtiene un premio de 112.377,44 euros.

Cómo comprobar Euromillones

Para saber si tu boleto ha sido premiado, compara tu combinación con los números ganadores y las estrellas del sorteo.

Resultados de Euromillones anteriores

Puedes comprobar resultados de Euromillones de hoy y anteriores, incluidos los últimos 90 días, la fecha máxima de validez legal que tendrás para poder cobrar un boleto con premio.

En esta sección, además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios.

AVISO: Casacochecurro no se hace responsable de posibles errores u omisiones en los resultados. La única información oficial válida es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.