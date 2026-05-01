Comprobar Lotería Nacional: resultados de ayer jueves 30 de abril de 2026

NOTICIA de de Redacción

Los resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de abril de 2026, ya se pueden comprobar. El primer premio ha sido para el número 64299 y el 52102 es el premiado como Segundo Premio. Y los reintegros corresponden a las terminaciones 9, 0, 1.

Consulta aquí todos los premios de la Lotería Nacional de hoy para saber si ha sido premiado, además de los importes de cada premio.

Resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de abril de 2026

Primer premio: 64299 y el 52102

64299 y el 52102 Reintegros: 9, 0, 1

Premios y acertantes de la Lotería Nacional

Los afortunados poseedores del billete con el número del Primer Premio obtienen un premio económico de 30.000,00 euros en el sorteo.

Los poseedores de un décimo con el número del Segundo Premio obtienen un premio económico de 6.000,00 euros.

Los afortunados con la terminación del reintegro ganan 3,00 euros.

Cómo comprobar la Lotería Nacional

Revisa tu número y compáralo con los premios publicados.

Resultados anteriores

Puedes consultar resultados de la Lotería Nacional de cada sorteo de jueves y sábado.

AVISO: Casacochecurro no se hace responsable de posibles errores. La única lista oficial válida del sorteo es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.