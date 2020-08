Coches

Recambios y Mantenimiento Conducir con chanclas o descalzo es legal pero muy peligroso

Conducir con chanclas es un ejemplo de cómo los automovilistas españoles utilizan vestimenta poco adecuada para conducir durante el verano. Se trata de una práctica peligrosa que según diferentes encuestas, realiza una gran parte de la población.

Estudio RACE

Según un estudio que ha realizado RACE, casi tres de cada diez personas han reconocido haber conducido con chanclas y hasta un 7% haberlo hecho descalzos.

Es importante tener en cuenta que conducir con calzado inadecuado supone un peligro al volante.

Pero, ¿qué se considera calzado inadecuado? Desde RACE insisten en que utilizar botas de montaña, chanclas, tacones o ir descalzos supone un peligro al volante.

Mejor calzado para conducir

¿Cómo debe ser el calzado adecuado para conducir?

El calzado que se recomienda utilizar para conducir tiene que:

Tener una suela que no resbale los pedales. El calzado debe tener una buena adherencia .

los pedales. El calzado debe tener una . Siempre es mejor que el calzado no tenga lazos o adornos que puedan engancharse entre los pedales.

que puedan engancharse entre los pedales. Que el calzado se ajuste de forma correcta al pie.

Además el llevar el calzado inadecuado puede repercutir en los términos del seguro y reducir la posible compensación por no ir calzado de forma correcta.

Estudio CEA

Uno de cada cuatro confiesa que lo hacen con ropa de baño. Respecto al calzado, el 86% consideran que cuando conducen usan el correcto. Además, la mayoría de los encuestados por el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) coinciden en no llevar chanclas o conducir descalzo. La vestimenta que el automovilista cree adecuada no coincide con la que es recomendable.

Conducir con ropa de baño, descalzo o con chanclas no es aconsejable. Según los datos recabados en la encuesta realizada por la Fundación CEA a 1.025 personas, el 26,73% conduce con ropa de baño en verano. Este tipo de vestimenta no es recomendable porque en caso de un accidente el daño causado será mayor. Sin embargo, a pesar de que uno de cada cuatro encuestados aseguran conducir con ropa de baño, el 96% creen que lo hacen con la vestimenta correspondiente. Esto denota un desconocimiento entre lo que es recomendable y lo que se cree apropiado a la hora de conducir.

CEA ha preguntado en relación al calzado que utilizan los automovilistas durante la conducción. En este caso, el 86,83% considera que siempre va con el calzado correcto. Sólo el 5,17% de los consultados aseguran conducir habitualmente con chanclas. De igual forma, el 5,27% de los automovilistas responden que conducen descalzos. Estos resultados denotan que cuando el automovilista se enfrenta a la cuestión sobre qué calzado es aconsejable para realizar esta actividad, la gran mayoría saben que conducir descalzo o con chanclas es peligroso. Conducir un vehículo descalzo conlleva perder superficie de apoyo y sensibilidad con los pedales; de igual manera, hacerlo con chanclas te priva de la máxima libertad de movimiento y se puede tener un accidente por no poder actuar de manera correcta ante un imprevisto.

Como se puede comprobar, las personas conocen mejor el calzado adecuado que la ropa útil en la conducción. Esto ocurre porque las distintas administraciones realizan campañas informativas de cara al verano, donde lanzan una serie de consejos, pero casi siempre se centran en el calzado obviando el resto de vestimenta. Por eso, la Fundación CEA considera muy importante hacer campañas de información para advertir de los inconvenientes de no utilizar la indumentaria recomendada para conducir: desde el uso de gorra o gafa de sol hasta la utilización de una zapatilla ergonómica y cómoda. Sin duda, se le da mucha más importancia al uso de los pedales que a la libertad de los brazos para maniobrar en caso de una situación de riesgo imprevista.

Diferentes hábitos según la zona del país

La Fundación Comisariado Europeo del Automóvil ha detectado a través de los resultados de su encuesta que, según la zona del país, los conductores tienen unos hábitos distintos a la hora de seleccionar la ropa y el calzado adecuado. En la zona norte de España un 28% de los encuestados confiesan que conducen ocasionalmente con ropa de baño, mientras que un 56% de conductores lo hacen en el sur. En la región del Mediterráneo y Levante, el 30% de los preguntados han conducido con esta ropa en verano. Incluso un 26% de los automovilistas de la región central del país también utilizan la ropa de baño para conducir en el periodo estival.

Estos datos demuestran cómo la influencia de la cultura y de las condiciones meteorológicas determinan los hábitos indumentarios y de conducción de las personas. De igual manera ocurre en el caso del calzado, ya que en el norte un 7% de los consultados han respondido que han conducido con chanclas o descalzo, mientras que en el sur esta cifra aumenta hasta el 13%.

La vestimenta por Comunidad Autónoma

Por Comunidades Autónomas se pueden extraer algunos datos curiosos, que demuestran los diferentes hábitos y costumbres según la zona y el clima. Alguno de los datos más significativos son los siguientes:

Andalucía encabeza la lista de las Comunidades Autónomas que más utilizan la ropa de baño cuando conducen con un 55,8%. En chanclas circulan el 11,63% y descalzo un 7%. Estos datos contrastan con las respuestas a la pregunta de si creen que utilizan la vestimenta adecuada, donde todos los consultados han contestado que sí, mientras que un 21% consideran que no usan el calzado correcto.

En Castilla-la Mancha, un 30% asegura conducir con ropa de baño y un 10% en chanclas. El 20% dice no usar el calzado adecuado, mientras que un 90% cree que llevan la vestimenta adecuada para realizar esta actividad.

En la Comunidad Valenciana, el 28,89% circulan con ropa de baño, el 11,11% lo hacen en chanclas y un 6,67% descalzo. El 15% creen que no utilizan el calzado más propicio para conducir y la gran mayoría piensa que llevan la ropa correcta.

En Castilla y León, el 25,93% usan la ropa de baño en la conducción. El 3,70% confiesa ir al volante con chanclas, pese a que el 77,78% cree que usa un calzado correcto y la totalidad afirman llevar la ropa adecuada.

En la Comunidad de Madrid, uno de cada cuatro encuestados circulan con ropa de baño (25,40%), pero sólo el 4,42% lo hace en chanclas y el 4,91% descalzo. Un 11,53% de los madrileños creen que no utilizan el calzado más indicado, mientras que el 95,46% considera usar la vestimenta adecuada.

En Galicia, el 23,08% conducen en ropa de baño; un 7,69% lo hacen en chanclas y el mismo porcentaje descalzo. Coinciden en la creencia de usar la ropa más adecuada, aunque el 23% opina que no llevan el calzado correcto.

¿Qué dice el Reglamento General de Circulación?

En esta materia, el Reglamento General de Circulación (RGC) no contempla ninguna prohibición o restricción sobre la vestimenta que los conductores deben llevar en el vehículo, es decir, no explicita nada al respecto. Sin embargo, el artículo 18 de la Ley de Seguridad Vial dice que “el conductor está obligado a mantener su propia libertad de movimiento, el campo necesario de visión […]”.

En base al artículo 18 de dicha ley, un agente de la autoridad podría denunciar al automovilista porque considere que conducir con chanclas o descalzo limita la libertad de movimiento para accionar los pedales. De igual manera, la utilización de ropa de baño podría ser considerada como punible porque estas prendas no te permitan adoptar la posición correcta al volante por las molestias que cause el cinturón de seguridad o el contacto con los asientos. Además, circular sin camiseta o en bikini puede ser peligroso ya que el cinturón de seguridad, que es de uso obligatorio, puede ocasionar quemaduras, rozaduras y lastimar la piel.

Por tanto, y pese a la poca regulación que hay sobre la vestimenta en el RGC, son los agentes de la autoridad encargados del control del tráfico quienes tienen la última palabra para sancionar dichos hábitos, razonándolos en base a dicho artículo. Pero lo más importante, más allá de la multa, es la seguridad vial de los conductores o motoristas en caso de accidente. La ropa tiene un rol de protección tanto si es una caída e impacto con el asfalto, como si es un choque donde se acciona el airbag que, en caso de no llevar estas prendas, puede ocasionar unas quemaduras considerables.

A pesar de que en la ley no existen disposiciones específicas acerca del calzado, pero si te paran y el agente de seguridad considera que afecta a la seguridad, te pueden sancionar con una multa de hasta 80 euros.

Recomendaciones para conducir en verano

Usar ropa cómoda y holgada.

Utilizar un calzado ergonómico para poder pisar los pedales con fuerza y precisión. Debe ser flexible, firme, sujeción, comodidad y transpirabilidad.

Llevar gafas de sol para evitar molestias y deslumbramientos.

Evitar viajar en las horas centrales del día para evitar el calor más fuerte.

Activar el aire acondicionado o el climatizador para intentar mantener una temperatura constante entre 19º y 23ºC. En caso de no tener aire acondicionado, abrir las ventanillas.

Descansar cada hora y media o dos horas a la sombra.

Hidratarse con bebidas refrescantes y sin alcohol.

Metodología de la encuesta

Metodología: Entrevista on-line.

Target: Conductores españoles que realizan viajes en el periodo estival.

Muestra: N = 1.025 entrevistados.

Fechas de campo: Las entrevistas se realizaron entre el 7 de mayo y el 5 de junio de 2013.

