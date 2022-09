Coches

¿Se puede fumar conduciendo?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Está permitido fumar conduciendo o me pueden multar por ello? Esta es una de las principales dudas que pueden plantearse los conductores que son fumadores. La respuesta es que en la actualidad no hay ninguna norma que prohíba fumar en el coche mientras se conduce, pero esta práctica sí puede ser motivo de sanción. Aunque la multa que recibiría el conductor no sería por fumar, sino por una distracción al volante, al igual que ocurre con la posibilidad de conducir con chanclas o ropa inadecuada.

No, no está prohibido fumar al volante. PERO puede ser causa de #distracción y por tanto de #accidente. Que por un 🚬 tu vida no se quede en humo. pic.twitter.com/kU836ahcAu — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 9, 2018

Sin embargo, aunque en la actualidad no está prohibido fumar en el coche, el borrador del Plan Integral contra el Tabaquismo 2021-2015 del Ministerio de Sanidad, sí incluye esa posibilidad en el caso de que haya mujeres embarazadas o menores de edad en ese momento. Aunque se trata, de momento, de un proyecto en fase inicial, el documento plantea la posibilidad de que los coches pasen a ser considerados espacios sin humo en determinadas situaciones.

¿Me pueden multar por fumar en el coche?

No. El Reglamento General de Circulación no establece ninguna prohibición sobre la posibilidad de fumar en el coche, esté parado o en marcha. Es decir, que ningún agente de policía puede multarte si te ve fumando un cigarro en el interior del vehículo.

En qué casos pueden multarme si fumo en el coche

Otra situación distinta es que, a consecuencia de encenderte un cigarro o fumar, quites los ojos de la carretera y puedas tener un accidente o crear algún peligro en la carretera. En estos casos, si los agentes de seguridad consideran que la conducción imprudente es consecuencia de una distracción al volante por fumar, sí pueden sancionarte. Aunque en el motivo de la multa debe aparecer que es una infracción por distracción, no por fumar.

Lo que dice la DGT sobre fumar al volante

La Dirección General de Tráfico señala que, encender un cigarrillo conlleva un tiempo de 4,1 segundos, lo que implica que, un vehículo que circule a 100 kilómetros por hora, puede llegar a recorrer 113 metros sin la atención plena en la carretera. Lo que se traduce en un enorme peligro para la seguridad vial.

Multas por fumar en el coche

Teniendo en cuenta todo lo explicado, si un agente de Tráfico considera que el acto de fumar ha provocado una distracción al volante que ha generado un problema de seguridad vial, sí pueden multarte. En concreto, este tipo de actos están recogidos en el Reglamento General de Circulación, tipificados como infracciones leves. Lo que supone que la “multa por fumar” puede ser de hasta 100 euros, sin que conlleve la retirada de puntos.

Además de la sanción detallada, la DGT recuerda que aunque no está prohibido fumar, sí lo está tirar colillas por la ventanilla. En concreto, esta acción de lanzar la colilla del cigarro al exterior del vehículo conlleva una sanción de entre 200 y 500 euros de multa y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Porque a diferencia de la anterior, esta acción está considerada como infracción grave en la normativa de circulación.

