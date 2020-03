Trabajos Coronavirus: Derechos de trabajadores, autónomos y empresas (y obligaciones)

Trabajadores, autónomos y empresarios se han visto afectados por el Real Decreto aprobado por el Gobierno central tras el Estado de Alarma provocado por la crisis sanitarias del coronavirus. ¿Ejemplos? Cierre de comercios como bares, restaurantes y hoteles o trabajadores a los que se les comunica un despido a través de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). ¿Pueden cobrar la prestación por desempleo? ¿Se les volverá a contratar cuando se controle al virus?

A continuación recogemos las preguntas y respuestas más comunes por la situación actual derivada del Covid-19.

Trabajadores

– Si sigues trabajando desde tu casa, tu salario y tus derechos no se modifican.

– Si se ha suspendido unilateralmente tu prestación de servicios, es preciso que se inicie un procedimiento de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Cuando esta suspensión sea efectiva, tendrás derechos a cobrar la prestación por desempleo, siempre que cumplas los requisitos para ello.

– No tienes derecho a ninguna indemnización mientras que trabajas durante la crisis del coronavirus, puesto que tu relación laboral no ha terminado.

– La obligación de trabajar en tu empresa se mantiene, a no ser que se produzca la suspensión del contrato de trabajo que tengas.

Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión, ¿voy a seguir cobrando mi nómina?

Si tu contrato se suspende significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.

¿Seguiré cobrando mi sueldo si mi empresa hace un ERTE de reducción de jornada?

Desde ese momento cobrarás tu nómina de forma proporcional a las horas que trabajes, y percibirás la prestación por desempleo, siempre que cumplas los requisitos, por las horas no trabajadas.

Durante el tiempo que dure el ERTE, ¿gastaré mi prestación por desempleo?

Al cobrar la prestación se establecen los días a los que se tiene derecho a la protección de forma general, y se descuenta la prestación recibida por los días que se vaya recibiendo el subsidio se van descontando de ese derecho.

>> Requisitos para pedir el desempleo (y documentación necesaria)

Autónomos

– Como autónomo tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social.<- Si cierras tu negocio como autónomo, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si, al menos, has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa involuntaria.

¿Se va a ampliar a autónomos para el plazo de cumplimiento de las deudas tributarias?

Se aplaza el pago de las deudas tributarias correspondientes a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.

La duración de este aplazamiento es de seis meses, dentro de los cuales no se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

¿Se van a disponer de líneas de financiación directa para aquellos autónomos que, por consecuencia directa o indirecta del coronavirus, precisen financiaciones extraordinarias? En este punto, se han regulado líneas de financiación para autónomos y empresas que desarrollen determinadas actividades dentro del sector turístico.

Empresas

– Si la actividad de tu empresa continúa durante la crisis del coronavirus, debes facilitar el teletrabajo de tus empleados.

– No puedes unilateralmente decidir suspender la actividad laboral y dejar de abonar el salario a tus trabajadores.

– Si la empresa realiza un ERTE, desde que tenga efecto se dejará de abonar los salarios a los trabajadores en caso de suspensión. No obstante, la empresa tendrá que seguir abonado las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores mientras dure el ERTE.

– La relación laboral entre empresa y trabajadores sigue viva, de forma que no la empresa no tendrá que pagar ninguna indemnización a los trabajadores.

¿Qué es un ERTE?

Es un procedimiento administrativo por el que el empresario podrá suspender o reducir el contrato de trabajo de sus trabajadores de forma temporal.

Es posible tramitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) cuando existan las siguientes causas:

– Fuerza mayor o

– Causas económicas, técnicas o de producción.

Este procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa ante la autoridad laboral del ámbito autonómico, cualquiera que sea la causa y el número de trabajadores afectados por la medida. Simultáneamente se comunicará a los representantes legales de los trabajadores.

Tipos de ERTE

Generalmente los ERTES son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTES de reducción de jornada.

El ERTE por reducción de jornada se hace cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.

En el supuesto de reducción de jornada se determinará para cada uno de los trabajadores afectados los períodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma, durante todo el período que se extienda su vigencia.

ERTE por fuerza mayor

Se entiende por fuerza mayor aquella causa que, generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa, imposibilita temporalmente la actividad laboral, como en el caso de la crisis sanitaria por coronavirus.

Así, durante la fuerza mayor durante la crisis del COVID-19, los centros a los que resulte directamente aplicable alguna de las medidas suspensivas acordadas por las autoridades sanitarias durante esta situación podrán tramitar un expediente de regulación temporal de empleo alegando causa de fuerza mayor.

La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la Autoridad Laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.

La resolución de los expedientes de fuerza mayor no requiere período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, puesto que se trata de una constatación por la Autoridad Laboral de la existencia de dicha fuerza mayor.

En caso de ERTE por fuerza mayor, se aplica desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. Por ejemplo, desde que la actividad de la empresa es suspenda por orden de la autoridad sanitaria en el marco de la crisis del COVID-19.

Mientras que en caso de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los efectos serán desde la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad laboral, salvo que la empresa establezca una posterior.

¿Y cómo se acredita la fuerza mayor? No existe una documentación cerrada. En todo caso será necesario aportar todas aquellas decisiones gubernativas que sirvan para justificar que se trata de una situación generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa y que imposibilitan temporalmente la actividad laboral.

