Costumbres y supersticiones de la lotería de Navidad

¿Quién no ha frotado alguna vez el décimo por el vientre de una embarazada, un calvo, la espalda de un jorobado o el lomo de un gato negro? Y es que, cuando la fecha del sorteo de lotería de Navidad se acerca, cualquier creencia o superstición cobra vida, con tal de conseguir un «pellizquito» en uno de los sorteos que más premios reparte cada año. Desde que se hiciera efectivo el sorteo en 1812, son muchas las costumbres y ritos que se han ido estableciendo y, que a día de hoy, forman parte de la cultura navideña.

Una de las tradiciones más llamativas es la de compartir lotería con familiares, amigos y compañeros de trabajo. De hecho, cuatro de cada diez usuarios son partidarios de esta práctica, considerada símbolo de amor y esperanza para acercarse a los números más premiados.

Y otra creencia más, que la Lotería no debe regalarse y que siempre hay que pagarla, «porque si no, no toca».

Supersticiones de la lotería

A pesar de que España no es considerado un país supersticioso, una encuesta de la web de apuestas Ventura24 destaca que un 48% de sus usuarios ha confesado tener alguna superstición a la hora de jugar a la Lotería de Navidad. Esta superstición aumenta hasta el 62% si la compra de Lotería de Navidad es a través de canales tradicionales.

«Aunque el hecho de que nos toque la Lotería de Navidad sea algo que dependa plenamente del azar, las costumbres y creencias pueden servir a muchos para sentir la suerte más cerca», afirma Zuriñe Sáez de Viteri, directora de marketing de Ventura24.es. «Para la mayoría, los números de la Lotería de Navidad son más que números. Éstos pueden esconden recuerdos, triunfos, deseos, esperanzas o presentimientos».

También existen aquellos jugadores que les gusta mantenerse fieles al mismo número de lotería, año tras año, por miedo a que toque el año que no lo compren.

Otros compran todo décimo que pasa por sus manos, porque piensan que están dejando escapar a la suerte.

Incluso, hay quienes acuden a las administraciones de lotería o páginas de Internet, que han entregado grandes premios años anteriores, con la ilusión de contagiarse de esa suerte. Otros, sin embargo, tiran de la estadística para saber los números con más probabilidades.

El talismán de los números fetiche

A la vieja costumbre de buscar fechas especiales como cumpleaños de familiares, la fecha de la boda o fechas relevantes en la vida de cada uno, se han sumando otras formas a la hora de elegir el décimo de Navidad.

Los números más solicitados suelen ser los que terminan en las dos últimas cifras del año vigente y las dos del año que va a llegar. Por lo que para este 2019 y 2020, las terminaciones más buscadas son el 19 y el 20.

Otro clásico es el 13 que suele agotarse y es difícil de encontrar en los días previos al sorteo, pese a que el Gordo nunca ha caído en 13.

Números de fechas especiales

También son muy buscados los números que reflejan hitos históricos o fechas que destacan de alguna manera en la sociedad. Así sucede, por ejemplo, con la caída de las Torres Gemelas (11.901). Este año son muy demandadas la final de la Eurocopa de fútbol (10.712), la dimisión de Esperanza Aguirre (17.912), la muerte de Carrillo (18.912) o la fecha correspondiente a la profecía maya sobre el fin del mundo (21.212).

En sorteos de años anteriores, los acontecimientos claves de cada año son siempre un motivo siempre recurrente a la hora de seleccionar la lotería de Navidad. Ya sucedió en años anteriores con noticias como los atentados del 11 de septiembre (11901), la boda de los Príncipes de Asturias (22504), los atentados del 11-M (11304), el 11710, fecha de la histórica victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica, que se agotó en cuestión de horas… O incluso el 11.555, el número correspondiente al minuto exacto, 115′ 55», en el que el futbolista Andrés Iniesta metió el gol de la victoria, corrió la misma suerte.

También sigue siendo motivo de superstición año tras año los números coincidentes con acontecimientos históricos y fechas de cumpleaños o aniversario. Suele ser muy común entre los españoles seleccionar Lotería de Navidad con esos criterios.

Tradiciones por regiones

También existen tradiciones que varían según la zona geográfica. En el caso de Galicia, tierra de brujas y conjuros, se cree que colgar el boleto de una herradura hará que la suerte llegue hasta el hogar. La confianza y la ilusión puesta en prácticas tan poco habituales anima a los gallegos a ser los que más invierten, por Internet, en lotería de Navidad, con 61€ de media. También en otras partes de España es muy habitual colocar el boleto cerca de una virgen o de una figura santa que se tenga en casa.

Hechizos y rituales para atraer a la suerte

A una semana de que se celebre el Sorteo Extraordinario de Navidad, son muchos ciudadanos los que realizan ya hechizos y rituales para convertirse en los protagonistas del Gordo de Navidad. Entre los más comunes, se encuentran llevar una moneda de oro, o bien un alfiler en la chaqueta durante los días claves, o guardarse una llave de hierro y antigua en el bolso para atraer a la buena suerte durante el momento del Sorteo.

También hay quienes buscan la ayuda de un vidente para que les guie por el camino de la buena suerte o utilizan símbolos como una ramita de perejil, una vela amarilla, monedas, una cita blanca o azul o una maceta. Todos ellos son sinónimos de buena ventura.

¿Y los conjuros? Entre los más famosos está el de coger todos los billetes de lotería que se tengan de años anteriores y quemarlos con una vela naranja, mientras se repite tres veces mentalmente «que tus cenizas vuelvan a mí en forma de premio».

En este sentido, la Administración de Lotería «La Mexicana» de Alcorcón, en Madrid, decidió contratar un año los servicios de una bruja, que finalmente, y a través de un conjuro, trajo la suerte a la administración, puesto que fue una de las que repartió el Gordo entre sus clientes.

