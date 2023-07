Coches

¿Cuándo cambiar de coche?

A medida que el tiempo pasa, los coches empiezan a presentar problemas que tienen que ver con que están llegando al final de su vida útil. Sin embargo, mucho tiempo antes de que esto pase también pueden empezar a presentar algunos problemas que afectan a la comodidad y el bienestar de sus usuarios. Ante estos escenarios, es importante estar al tanto de lo que va pasando con el vehículo, como así también pensar cuándo es un buen momento para cambiar el coche. A continuación, vamos a contarte qué tener en cuenta en este sentido.

Señales de que es momento de cambiar el coche

Lo primero que debemos decir es que un coche que empieza a funcionar mal no solamente reduce en confort, sino que, además, puede representar un riesgo para la seguridad de las personas. Por eso, es relevante no insistir en coches que están teniendo problemas que pueden empezar a ser difíciles de reparar. Además, hay que tener en cuenta que, hoy, cambiar el coche no implica necesariamente una inversión de gran envergadura, debido a que hay disponibles muchos servicios para la compra de coches segunda mano, como así también acceso a pagos fragmentados para esto.

Edad

Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta para saber cuándo cambiar el coche es su edad. Si el vehículo ronda los 10 años aproximadamente, se recomienda cambiarlo, fundamentalmente por medidas de seguridad. La DGT sostiene que los coches aumentan su capacidad de sufrir accidentes a partir de los 7 años.

Kilometraje

En segundo lugar, uno de los motivos más frecuentes por los que una persona puede decidir cambiar su coche tiene que ver con el kilometraje que este ha alcanzado. La cantidad de kilómetros que pueda durar un coche depende del modelo, pero también del mantenimiento que se le ha realizado a lo largo del tiempo.

De todos modos, se considera que los coches a gasolina sufren una depreciación considerable cuando han pasado los 120.000 kilómetros. En el caso del diésel, esto se ubica generalmente en los 150.000 kilómetros.

Averías

Como sabemos, es muy importante hacer revisiones y mantenimiento periódico en todos los vehículos, tanto para alargar su vida útil como para evitar que pueda haber fallas que pongan en riesgo la seguridad en la conducción. De todos modos, cuando las averías empiezan a ser cada vez más frecuentes o más complejas, esto puede ser una señal de que es momento de cambiar el coche. A veces, los coches empiezan a sufrir fallas continuas que representan grandes costos, por lo que puede ser momento de decir adiós.

Sostenibilidad

Finalmente, muchas personas toman la decisión de cambiar su vehículo por alternativas que sean más sostenibles. Con el tiempo, las normativas en términos de sostenibilidad de los coches han ido cambiando. Esto no solo ha traído consigo beneficios para la compra y adquisición de coches más eficientes, sino también algunas consecuencias perjudiciales para aquellos coches que generan grandes niveles de contaminación. Por eso, el reemplazo por una alternativa más cuidadosa con el medioambiente es otra de las razones que se puede tener en cuenta.

