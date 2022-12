Vivienda

¿Cuándo puede mi banco negarse a que haga una retirada en efectivo?

¿Una entidad bancaria puede negarse a ofrecerte una cantidad de dinero en efectivo que quieres sacar de tu cuenta? Sí, hay dos situaciones concretas en las que un banco puede negarse a que un cliente haga una retirada de su dinero en efectivo sin incurrir en ninguna mala praxis.

A continuación te explicamos en qué casos puede actuar así el banco y qué alternativas deben ofrecer. Aunque te adelantamos que la generalidad es que los clientes pueden disponer de sus fondos libremente cuando quieran y en el formato que deseen, ya sea en metálico, mediante una transferencia, con el cobro de un cheque o cualquier otra fórmula.

La norma general es que no, no puede negarse. De hecho, la normativa señala que todos los fondos económicos que los clientes depositan en los distintos bancos, ya sea a través de una cuenta bancaria o en otros productos financieros, tienen que estar a su disposición siempre que estos lo soliciten.

De hecho, tal y como se explica en el documento de la Memoria de Reclamaciones del Banco de España 2021, las entidades deben atender, mediante cualquiera de los medios previstos en el contrato, las distintas órdenes de pago que emitan sus clientes relacionados a su saldo disponible. Sin importar la cuantía que solicite, puesto que no existe ninguna norma que establezca la obligación a los clientes de comunicar con antelación a las entidades la retirada en efectivo que quieran hacer.

Lo que significa que no importa si un cliente quiere sacar 500 euros en efectivo o 6.000 euros. Por ley, no es necesario avisar de esta operación y el banco debería estar en condiciones de ofrecer este servicio a sus clientes. Sin embargo, hay excepciones en las que una entidad bancaria puede no ofrecer este dinero que han solicitado sus clientes.

¿En qué casos un banco puede negarse darme dinero en efectivo?

Hay dos situaciones concretas en las que un banco puede, de manera legal y sin incurrir en una mala praxis, negarse a ofrecer una retirada de los fondos en efectivo de sus clientes. Estas son las siguientes:

Si la entidad no tiene efectivo suficiente en caja para satisfacer las necesidades de los clientes, sobre todo si es de una elevada suma de dinero. En estos casos, el banco debe informar al cliente de la situación y comunicarle la imposibilidad de ofrecerle ese dinero por falta de efectivo en la sucursal. A cambio, tiene que poner a su disposición otras alternativas a la entrega de este dinero en efectivo, como una emisión de un cheque, una transferencia o un abono en cuenta, entre otros.

El objetivo es que el cliente pueda acceder a esa cantidad de dinero que necesita, aunque no sea en efectivo. Y en cualquiera de los métodos elegidos, el titular estará exento del pago de comisiones o de intereses. Es decir, que las entidades pueden negarse a ofrecer a sus clientes en efectivo una cantidad que ellos disponen en la cuenta y que quieren retirar en el caso de que no dispongan de fondos para cubrir esa necesidad.

Otra de las excepciones en las que una entidad puede negarse a retirar una determinada cantidad de dinero en efectivo de los fondos de una cuenta es en aquellos casos en los que haya alguna limitación estipulada en el contrato. Si alguna de las cláusulas se pronunciara al respecto de un límite máximo que puede sacar el cliente de sus fondos, la entidad está en su derecho de respetar el contrato y negarse a ofrecer una cantidad mayor.

