Cuánto cuesta comer en el restaurante de Quique Dacosta: Carta y menú degustación

NOTICIA de de Jessica Pascual

El restaurante Quique Dacosta es un establecimiento de alta cocina, a cargo del reconocido chef del mismo nombre, que está ubicado en un entorno excepcional, frente a la Playa de Las Marinas de Denia. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector y reúne unos cuantos premios a sus espaldas, entre los que destacan estrellas Michelin, soles de la guía Repsol y hasta colarse en la lista de los mejores restaurantes europeos.

¿Pero, cuánto cuesta comer en el restaurante de Quique Dacosta? El precio del menú degustación asciende a los 275 o 295 euros por comensal, en función de si es temporada baja o alta. Y los clientes que quieran completar la experiencia con el maridaje de la casa, pueden hacerlo por un precio adicional de entre 150 o 200 euros. Si te gustaría disfrutar de las propuestas de Quique Dacosta, a continuación puedes consultar todos los detalles.

Cómo es el restaurante de Quique Dacosta

El restaurante de Quique Dacosta es un espacio único, cuidado hasta el más mínimo detalle y con un estilo y decoración modernos y vanguardista. Desde que el comensal entra en las instalaciones, comienza una experiencia inmersiva que no dejará indiferente al pasar por el recibidor acristalado con unas maravillosas vistas.

Una de las particularidades de este restaurante es que el menú al completo se sirve en un recorrido por el restaurante donde el comensal cambia de zona en función a los platos y elaboraciones que se le ofrecen.

El restaurante de Quique Dacosta ha conseguido un total de 3 estrellas Michelin y que, además, en el mes de junio de 2023 ha sido galardonado al entrar en la lista de los mejores restaurantes europeos, según Opinionated About Dining OAD. Un ranking en el que ha logrado ocupar el séptimo puesto.

Cuál es el horario del restaurante de Quique Dacosta y cuándo cierra

El restaurante Quique Dacosta es un establecimiento que sirve tanto comidas, como cenas y que tiene programado el siguiente horario semanal:

El restaurante c ierra de manera general todos los lunes por descanso .

. Por su parte, el horario de comidas se sirve en tres pases escalonados que comienzan a las 13:30 y finalizan a las 14:00 horas .

. Mientras que el servicio de cenas se ofrece en un total de tres servicios que se extienden desde las 20:30 horas hasta las 21:00 horas de la noche .

. El cierre del restaurante a la hora de comidas se efectúa a las 17:30 horas de la tarde y en el caso de las cenas a las 00:30 horas de la noche.

El horario se mantiene igual durante toda la semana, sin variaciones entre un martes, un viernes o un domingo.

Menú degustación de Quique Dacosta: precio y platos

El menú de esta temporada ofrece una experiencia que, según explican desde la web oficial del restaurante, busca la emoción gastronómica desde la belleza más esencial. Con un apoyo en los pilares centrales de la cocina: Armonía, sabor, vanguardia y fantasía.

El contenido y esencia de este menú cambia en función de la temporada del año y, en el caso del verano de 2023, el menú degustación que se propone se llama ‘Por Amor al Arte‘.

Es una propuesta gastronómica creada a partir de los productos más icónicos de la casa, mezclados con otros más desconocidos, para ofrecer al comensal una experiencia vanguardista y única en sus paladares.

El precio es de 275 euros por persona en temporada baja y asciende hasta los 295 euros en temporada alta por persona, que es entre julio y septiembre. La armonía de vinos cuesta entre 150 y 200 euros, en función de si se elige la versión prémium y las bebidas de bienvenida no están incluidas en este precio.

El menú se compone de una serie de pases divididos en diferentes actos. Se presentan elaboraciones de tipo snacks, tapas, platos temáticos o secuenciales de producto, postres y snack dulces. Tanto los snacks salados como dulces se sirven en el Jardín exterior o acristalado, si la climatología lo permite.

La duración de la experiencia se extiende alrededor de dos horas y media o tres horas, dependiendo del ritmo que marque el cliente.

Platos de la carta del restaurante de Quique Dacosta

El menú degustación de Quique Dacosta está rodeado de misterio, puesto que no se especifica en la página web qué platos o elaboraciones va a probar el comensal durante la experiencia. Aunque para hacerte una idea, algunos de los platos que se muestran tanto en las redes sociales del establecimiento, como en su página web, son los siguientes:

Pino mediterráneo

Fósil de gambas

Anchoa de hueva

Ensaladilla de flores

Esporas de arroz

Cómo reservar una mesa en el restaurante

Si quieres disfrutar de las elaboraciones y propuestas gastronómicas del chef Quique Dacosta, es imprescindible reservar una mesa en el restaurante a través de la web oficial. Tal y como aparece detallado en la web, por cada día, un total de 30 clientes como máximo pueden disfrutar de la experiencia. Motivo por el que es crucial reservar una mesa para poder acudir a comer a este restaurante.

También es posible reservar mesa y consultar información acerca del servicio a través del número de teléfono de atención al cliente 965 784 179.

A tener en cuenta antes de reservar una mesa

Según la política del restaurante, los cambios y anulaciones deben hacerse con una antelación de, al menos, cinco días a la fecha de la reserva. Por lo que antes de fijar una fecha concreta, lo mejor es asegurarse de poder acudir a la cita.

Respecto a los niños, desde el mismo restaurante señalan que la experiencia no está pensada para menores de 10 años y recomiendan no acudir con los pequeños al establecimiento. Pero, aun así, tal y como detallan desde la compañía, los clientes que deseen ir con un niño, pueden hacerlo, pero las instalaciones no disponen de tronas ni menús especiales para ellos. Como alternativa, ofrecen platos que puedan gustarle por un precio mínimo de 98 euros.

