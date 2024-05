Vivienda

Cuánto dinero puedes ganar al invertir 6.000 euros a 12 meses con Letras del Tesoro

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Has pensado en comprar Letras del Tesoro? La inversión en deuda pública se ha convertido en una de las fórmulas más demandadas por los ahorradores debido a su buena rentabilidad frente a otras formas de inversión. Y, sobre todo, por su bajo riesgo, que se encuentra entre las mejores opciones del mercado, puesto cada vez es más demandada a pesar de que está perdiendo décimas de beneficio en el tipo de interés frente al año pasado. La última subasta a 12 meses, a primeros de este mes de mayo, ha alcanzado un tipo de interés medio del 3,405 %. ¿Pero, qué beneficio da este tipo de inversión? ¿Cuándo dinero puedo ganar en un año si invierto 6.000 euros? A continuación te explicamos con un sencillo cálculo cómo puedes averiguarlo.

Para no perder la oportunidad, puedes consultar el calendario de subastas de las Letras del Tesoro en 2024 en todas las modalidades y plazos de inversión.

Cómo saber cuánto dinero puedo ganar al comprar Letras del Tesoro a un año

Una de las formas más rápidas de calcular el dinero que puedes ganar al invertir en Letras del Tesoro es a través del simulador de rentabilidad de la web oficial. Para conocer el dato, solamente es necesario indicar en el simulador la cantidad de dinero que quieres invertir, así como el tiempo que quieres dejar el dinero.

Para realizar el ejemplo, introducimos en el simulador que un inversor decide meter 6.000 euros en la compra de Letras de Tesoro a un plazo de 12 meses. Una vez indicado el importe nominal en euros, que es la cantidad de dinero a invertir, en este caso, 6.000 euros, hay que pulsar el botón que dice ‘Calcular’.

A continuación, en la siguiente pantalla aparecen los datos de la simulación referidos al tipo de interés medio del 3,41 %, que es el obtenido en la última subasta celebrada el día 7 de mayo de 2024.

En concreto, los datos obtenidos para este supuesto, tal y como aparece en la imagen de la simulación, la rentabilidad es de 199,68,48 euros brutos. Es decir, este es el dinero de beneficio que sacaría un inversor de beneficio al invertir 6.000 euros por un periodo de un año antes de descontar los 9 euros de gastos por transferencia, por lo que el beneficio final es de 190,68 euros.

Sin embargo, en el caso de prorrogar la inversión y no sacar el dinero cuando acabe el periodo de un año, la comisión por transferencia no se aplicaría y, en este caso, la cantidad total de dinero aumentaría en 9 euros. Además de sumar un nuevo pago —el cual se recibe en el momento en que se emiten las Letras en las que se ha invertido, apenas unos días después de celebrarse la subasta— por la rentabilidad de las mismas al renovar la confianza en este producto de inversión.

¿Es buen momento para invertir a un año en Letras del Tesoro?

El mes de mayo ha cerrado con un interés del 3,41 %. Las Letras del Tesoro han elevado su interés estos meses de atrás, hasta alcanzar máximos que no se veían desde 2012. No obstante, es cierto que en estas últimas subastas de compra de deuda pública se están rebajando unas décimas los tipos alcanzados, en máximos durante el último año. Más que suficiente para reforzar la idea de invertir en Letras, porque apenas basta aplicar un simple pensamiento lógico: mejor esta rentabilidad a no recibir nada por tenerlo en el banco sin mover los ahorros.