Cuánto dura un jamón sin abrir y cómo conservarlo una vez abierto de forma correcta

El jamón ibérico es uno de los productos más típicos de la Navidad. ¿Es la primera vez que compras una pata de este delicioso alimento? Para poder disfrutarlo y sacarle el máximo partido a esta pieza, te explicamos cómo empezar un jamón en casa. De igual manera, este alimento tiene un alto coste económico, por lo que es importante saber cómo cuidar y mantener la pata de jamón en su estado óptimo para que no seque con el paso del tiempo.

En esta información te contamos cómo conservar el jamón en el mejor estado posible y cuánto dura sin abrir.

¿Puede caducar el jamón si no lo abro?

Si no te apetece consumirlo en Navidades, puedes guardar el jamón para otra ocasión especial. El jamón serrano es un producto salado, un producto concebido para durar. Gracias a la sal, el jamón se puede conservar para consumir más tarde y evitar que se deshidrate.

Por lo tanto, la respuesta es no, el jamón no caduca sin abrir. El tiempo recomendado para conservar en casa una pata de jamón ibérico sin empezar suele ser alrededor de dos meses. Durante el tiempo de curación, la pieza va perdiendo agua y la sal se va infiltrando de manera homogénea por el interior de la pieza, donde se van produciendo reacciones químicas que hacen que la pieza pierda la sal y se inhiba la aparición de bacterias perjudiciales, además de ir adquiriendo ese sabor, textura y aroma tan especiales.

Cómo conservar el jamón ya empezado

Si no has podido resistirte a la tentación de empezar el jamón antes de que empiece la Navidad, ahora te toca conservarlo adecuadamente para que no se eche a perder. Igualmente, asegúrate de poner el jamón en el jamonero de forma correcta.

Limpia el jamón

Una vez tengas colocado el jamón, tendrás que limpiarlo de forma correcta para consumir su carne. Con un buen cuchillo afilado, retira la corteza amarilla y la grasa blanca sobrante. No la tires, porque puede servirte más tarde para tapar el jamón. Una vez limpio, puedes comenzar a cortar lonchas al gusto.

Evita que se oxide

Una vez empezado, no dejes que se seque demasiado. Para ello, lo mejor es guardar el jamón en un lugar a temperatura ambiente, ni demasiado fría ni demasiado caliente. El lugar ideal es un sitio fresco y seco, sin que le dé la luz directamente ni con cambios bruscos de temperatura.

Deja un poco de grasa blanca

Si una vez termines de cortar el jamón no vas a volver a tocarlo hasta dentro de un par de días, cúbrelo con un film transparente.

Otra buena opción es dejar una película de grasa obtenida de los primeros cortes realizados al limpiar el jamón. Esa capa de grasa de color blanco no se come. Solo tendrás que restregar un poco sobre la zona donde está la carne del jamón.

