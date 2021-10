Sabías Que...

Cómo saber comprar jamón ibérico barato (y dónde)

¿Es posible comprar un jamón ibérico de bellota barato? Uno de los alimentos más valorados en España es el jamón serrano. Sin embargo, acertar a la hora de comprar un jamón bueno y barato no siempre es fácil. Por ello, a continuación os damos las claves para saber escoger un buen jamón ibérico y asequible.



Tipos

Si tienes una cena y quieres impresionar a tus comensales, tal vez te estés planteando adquirir un jamón ibérico. Sin embargo, encontrar uno bueno sin que se te vaya de precio puede llegar a ser una misión complicada. Por ello, es importante conocer un poco más sobre las opciones que tenemos disponibles en el mercado para dar con la mejor alternativa.

Antes de nada, hay que decir que para que un jamón serrano se considere ibérico ha tenido que pasar por un proceso de curación de 20 meses. A partir de aquí, debes saber que lo ideal para comprar jamón ibérico económico y de calidad es probarlo antes. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que si compras una pieza entera, no podrás abrirla para probar hasta que llegues a casa. Quizás te pueden dar un trozo de otro ya abierto de la misma variante y etiquetado, pero nunca sabrás exactamente cómo será tu jamón hasta que lo abras. Sin embargo, puedes tener en cuenta algunos consejos a la hora de seleccionarlo.

Variedades

Para empezar, debes saber que existen distintas variedades de jamones ibéricos. Éstas se distinguen en base al porcentaje de raza del cerdo, así como del tipo de alimentación que se le da a éste. Cada una de ellas lleva un etiquetado y las opciones disponibles son las siguientes:

– Precinto negro. Éste se pone en un jamón ibérico bellota 100%. Es decir, el proveniente de un cerdo de raza pura y criado en las dehesas. Ésta será, sin duda, la mejor opción.

– Precinto rojo. Se trata de un jamón ibérico de bellota, también criado en las dehesas pero de raza cruzada con Duroc Yersey. Su pureza es menor que la anterior.

– Precinto verde. Aquí no se especifica la pureza de la raza, pero independientemente de ello, son cerdos que no han comido bellotas. Por el contrario, se han alimentado con hierba, pienso y pastos naturales.

– Precinto blanco. Incluye jamones de diferentes purezas, pero todos criados en régimen intensivo. En cuanto a la alimentación del cerdo, ésta suele ser pienso compuesto de cereales y legumbres.

Denominaciones de origen

Por otra parte, es importante tener en cuenta que existen cuatro denominaciones de origen protegidas para los jamones ibéricos. Éstas son las siguientes:

– Jabugo.

– Guijuelo.

– Dehesa de Extremadura.

– Los Pedroches.

Además, a estas se pueden sumar otras dos denominaciones de origen de jamones serranos, pero no ibéricos. Éstas son la de Teruel y la de Trévelez.

Barato y bueno

Con los conceptos anteriores ya podremos acercarnos un poco más hacia una opción de calidad de jamón ibérico. Sin embargo, hay otros aspectos que podremos tener en cuenta a la hora de realizar nuestra compra.

Aspecto externo

La clave para identificar un buen jamón ibérico es fijarnos en si la pata es fina, especialmente la zona de la caña y el jarrete. Además, podemos comprobar si la pezuña está desgastada. Esto será buena señal, ya que querrá decir que el cerdo ha caminado mucho. En caso de que no sea así, mejor buscar otra opción.

Por otra parte, conviene ver si la piel está arrugada. Esto significará que el proceso de curación se ha terminado y la grasa está muy cerca de la carne. En cambio, es importante tener en cuenta que no debe haber hendiduras, ya que éstas querrán decir que ha habido un exceso de curado y el jamón puede estar algo reseco.

Por último, si tienes ocasión de tocar la pieza, intenta hundir el dedo y ver si la piel cede con facilidad. Si es así, será porque el jamón es de bellota y está bien curado.

Aspecto interno

Si compras una pieza de jamón ibérico entero no podrás ver su interior, pero tal vez tengan en la tienda otra pieza del mismo lote que vayan a despachar al corte. Si es así, fíjate en que sea de color rojo brillante. Esto significará que estamos ante un jamón de nivel.

¿Jamón o paletilla?

Antes de nada, conviene señalar la diferencia entre los jamones y las paletillas. Los primeros se corresponden con las extremidades posteriores del cerdo y son más grandes. Por su parte, la paletilla son sus extremidades anteriores y suelen ser más sabrosas. Sin embargo, su tamaño también puede influir en la compra, ya que al ser más pequeñas, tal vez no te resulte suficiente. La clave está en pensar en el uso que se le va a dar. Así, si quieres comprar un jamón ibérico a un precio bajo para tu casa, tal vez te llegue con el tamaño de la paletilla, aunque su corte será más difícil. Si necesitas más cantidad, puedes optar por el jamón.

Precio

Otro factor a tener en cuenta es el importe de la pieza. Normalmente, un buen jamón, de precinto negro, ronda los 45€ el kilo, mientras que uno de precinto blanco, gira en torno a los 25€. Por supuesto, podrás encontrar ofertas que lo presenten más económico, pero intenta no irte a ninguno de menos de 15€ el kilo. Si lo haces, es posible que el resultado no te convenza demasiado.

Ofertas

Hoy en día existen muchas promociones que nos permiten adquirir jamones ibéricos de cebo baratos, por ejemplo. El truco está en preguntar en distintos sitios y aplicar los conceptos comentados en apartados anteriores. Así sabrás escoger un jamón ibérico de calidad. Entre las opciones disponibles, nosotros te recomendamos las siguientes:

– Paleta ibérica de bellota Alba Romero. De precinto rojo, tiene 24 meses de curación y su coste es muy razonable. Éste es de 109,95€ por cada pieza, de en torno a 4 kilos.

– Paleta Navidul de cerdo ibérico. Si bien es un poco peor que el anterior, su precio también es mucho más asequible. Sale por 79€ por cada pieza, de 4 kilos aproximadamente.

– Paleta ibérica de cerdo de campo El Coto. Tiene 18 meses de curación y excelentes opiniones a sus espaldas. En cuanto al importe, éste es imbatible: 68,25€ por cada pieza de en torno a 4,5 kilos.

Por Internet

Por último, conviene destacar que hoy en día también puedes conseguir un jamón ibérico barato por internet y con ciertas garantías. Una de nuestras recomendaciones es Jamonprive en Amazon. Los resultados de sus piezas suelen ser buenos y sus precios son muy razonables:

– Paleta ibérica de precinto negro: 199,97€.

– Paleta ibérica de cebo de precinto blanco: 111€

En todo caso, lo ideal para saber si realmente ha salido barato es probarlo y comprobar si la calidad merece la pena.

Si ya te has decidido a comprar uno, no te olvides de comprar los mejores cuchillos para cortar jamón que te van hacer disfrutar de cada corte.

Mejores jamones según los Premios Alimentos de España

Los premios otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han galardonado como mejor jamón de bellota ibérico en 2020 al jamón de bellota 100% ibérico de Juan Manuel Hernández de la denominación origen protegida de Guijuelo.

En la categoría de jamón Serrano el premio se ha dado al jamón serrano reserva Escámez de Murcia.

Los premios se han otorgado tras una cata a ciegas dividida en dos fases:

Una parte visual en la que se valora el aspecto exterior del producto.

Una segunda fase relacionada con el olfato y el gusto en la que se valoran los aromas, texturas y sabores.

Estos galardones se encuadran en los premios de Alimentos de España 2020.

