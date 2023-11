Coches

¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de apagar un motor diésel?

NOTICIA de de Cristian Pinto

El cuidado del motor es algo esencial para alargar la vida útil de tu coche y evitar averías. Hacer un buen mantenimiento en el vehículo puede hacer que ahorres dinero y disgustos. Especialmente con la llegada del frío, los motores de combustión, sobre todo los diésel, necesitan un tiempo para funcionar a una temperatura óptima. Además, una vez estacionado el coche, es conveniente dejarlo a ralentí unos minutos. En esta información te contamos por qué debes hacerlo si quieres que el turbo de tu coche no se vea perjudicado.

Si quieres cuidar el motor de tu coche, no hagas ciertas prácticas que pueden dañarlo a la larga, como apagar el motor de golpe tras un largo viaje.

Tiempo de espera antes de parar el motor

En los vehículos diésel, es aconsejable no apagar el motor inmediatamente después de estacionar, más aún si vienes de realizar un viaje largo. Lo más recomendable es dejar a ralentí el motor durante un par de minutos antes de retirar la llave del contacto. Con esta práctica, evitarás dañar el turbo del motor a largo plazo, lo que se traduce también en ahorro de averías.

En los trayectos largos por carretera o autopista, el motor turbodiésel necesita un corto periodo de tiempo para poder bajar las altas temperaturas que alcanza a la máxima velocidad. El turbocompresor es el elemento del motor que más temperatura alcanza. Por ello, si no esperas unos minutos antes de apagar el motor por completo, corres un cierto peligro de que los rodamientos acaben averiándose.

Si apagas el motor nada más aparcas el coches, la turbina del turbo seguirá girando sin recibir la lubricación adecuada. A la larga, esta práctica terminará por costarte una avería grande en el turbocompresor y no es nada barato el arreglo.

Espera unos minutos al parar en una gasolinera

Una vez explicada la importancia de esperar unos segundos con el motor a ralentí al finalizar un trayecto, también hay que realizar un apunte respecto a las pequeñas paradas durante un viaje largo. Si vas a parar durante el trayecto en un área de descanso para comer o repostar, de igual manera debes respetar esos 2 minutos antes de apagar el motor. Muchos conductores no tienen en cuenta esto porque piensan que no es necesario dejar enfriar el motor si van a emprender la marcha de nuevo en unos minutos.

Durante un viaje, es muy raro que no haya ninguna detención del vehículo, bien por causas del tráfico como un atasco o bien por la señalización de un stop o un semáforo en rojo. En esas situaciones, el vehículo está detenido y funcionando a ralentí, por lo que el turbocompresor puede descansar unos segundos. Si antes de llegar al destino o hacer una parada has estado en un atasco o has estado detenido en un semáforo o stop, no será necesario esperar tanto para apagar el motor al finalizar el trayecto.

Cuida el turbo del coche

Los coches turbodiésel sustituyeron en los años 80 a los motores atmosféricos de gasolina por la crisis del petróleo. Esto supuso una gran revolución en el mundo de la automoción. El turbo ofrece una serie de ventajas, como una mayor prestación de potencia sin la necesidad de incrementar el tamaño del motor y una considerable reducción del consumo y las emisiones.

Sin embargo, también tiene algunas desventajas. Los motores turbo requieren de un cuidado más especial y no todo el mundo es consciente de ello. Además, el arreglo del turbocompresor suele ser de miles de euros.

