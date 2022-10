Coches

Seguros Coche

¿Cubre mi seguro del coche los daños por inundaciones?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Depende. Hay compañías cuyas pólizas de seguro a todo riesgo sí cubren los daños ocasionados por las inundaciones o por otros fenómenos atmosféricos, como el granizo. Pero no todas. Por ello, dependiendo de las condiciones de la póliza que tengas contratada, puede que el seguro del coche te cubra los daños por inundaciones o puede que no. Es decir, que para dar respuesta a la pregunta lo más recomendable es coger el documento original de la póliza del seguro del coche y comprobarlo. En las condiciones debe figurar alguna cláusula al respecto de las coberturas por este tipo de fenómenos atmosféricos y otras situaciones climatológicas adversas.

Tipo de seguros de coche

Las pólizas de las distintas compañías que suelen cubrir este tipo de catástrofes naturales son las más completas, es decir, las pólizas de seguros a todo riesgo, ya sea con franquicia o sin franquicia. Mientras que probablemente las pólizas a terceros no incluyan este tipo de coberturas.

Coberturas de los seguros a todo riesgo

De manera general, los seguros de los vehículos a todo riesgo pueden cubrir los daños provocados por las inundaciones. En el caso de que la póliza cubra este tipo de catástrofes, debe aparecer indicado de manera expresa en las condiciones. Hay en algunas compañías, como la Mutua, que en el seguro de coche a todo riesgo con franquicia especifica que cubren los daños ocasionados en el vehículo por granizo y pedriza.

Sin embargo, no todas las compañías ofrecen este servicio. Si tras revisar las cláusulas no encuentras ningún dato al respecto de este tipo de catástrofes, probablemente no esté cubierta. Aunque en estos casos te recomendamos que te pongas en contacto con la compañía aseguradora para verificarlo.

Daños en las lunas del coche

Otra cuestión a tener en cuenta es las zonas del coche que cubre la póliza en estos casos. ¿Se incluyen las lunas? Estos cristales son dos de las zonas más susceptibles de sufrir daños ante el granizo o las inundaciones y no siempre están cubiertas por los seguros.

Es decir, que además de revisar si la póliza cubre este daño, hay que analizar a fondo si la cobertura incluye a todas las partes del coche, incluidas las lunas.

En el caso de que esta cobertura no esté incluida en la póliza, puedes informarte sobre si puedes reclamar ante el Consorcio de Compensación de Seguros por una situación de riesgo extraordinaria. Puedes consultar todos los detalles al respecto en esta guía sobre qué hacer con el seguro ante los daños por temporal.

Si quieres leer más noticias como ¿Cubre mi seguro del coche los daños por inundaciones?, te recomendamos que entres en la categoría de Seguros Coche.