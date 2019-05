Sabías Que... Cuidado con el sol y la aparición de lunares, protégete la cara, cuello, manos y brazos

Se acerca el verano, los días de sol y playa y, por ello, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha presentado la XII Campaña del Euromelanoma, que se celebrará el próximo 19 de junio y que este año lleva el lema ‘¿Le preocupan las manchas?’ Se trata de una campaña europea para informar, concienciar, prevenir y diagnosticar posibles casos de cáncer de piel, enfermedad que crece a un ritmo anual del 8%. En ella, dermatólogos y laboratorios farmacéuticos intervendrán para beneficiar el diagnóstico de lunares y lesiones sospechosas. «Todos tenemos de 30 a 40 lunares, de los cuales de entre uno a cuatro son displásicos (con alteraciones) y pueden degenerar hasta en el 40% de los casos», ha explicado Julián Conejo-Mir, presidente de honor de la AEDV.

Aumento de casos de melanoma

En España, los casos de melanoma han aumentado un 102% desde el año 2000, cuando se detectaron 64 melanomas, hasta 2010, con 135 melanomas diagnosticados. Los datos en el país rondan los 135 melanomas por millón de habitantes y año y los 1.900 carcinomas por millón de habitantes y año.

Sin embargo, las cifras de EE UU son más contundentes: una persona muere cada 62 minutos por melanoma; 3,5 millones de personas afectadas al año y 800.000 casos de melanomas y 13 millones de carcinomas al año.

De hecho, un estudio publicado en 2011 en la revista Cancer Facts & Figures revela que cada año hay más casos nuevos de cáncer de piel que la incidencia sumada de cáncer de mama, próstata, pulmón y colon.

Supervivencia en fases previas

Pero los expertos españoles son optimistas con el melanoma, el cáncer de piel más agresivo: «La tasa de supervivencia apenas alcanza el 1% cuando se detecta en fases avanzadas, pero si se detecta en las fases iniciales, la supervivencia puede llegar al 100%», ha resaltado Conejo-mir. «Además, un dermatólogo tarda apenas tres minutos en diagnosticar un melanoma, y con un 90% de fiabilidad».

El cáncer de piel es el más común entre las personas de piel blanca que han pasado mucho tiempo expuestas a los rayos. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en las áreas con mayor exposición al sol como la cara, el cuello, las manos y los brazos.

Tipos de cáncer de piel

Existen tres tipos de cáncer de piel: carcinoma de células basales -el más común de cáncer de piel no melanoma que suele darse en las zonas expuestas al sol-; carcinoma espinocelular o de células escamosas -se dan a menudo en la parte superior de la nariz, frente, labio inferior y manos o en áreas que se han quemado- y melanomas – el más agresivo, fácil de identificar por su aspecto negruzco-.

El 90% de los casos de melanoma está asociado a la exposición a los rayos UV. Los países mediterráneos, con una población mayoritariamente de piel oscura, tienen la menor incidencia.

En Europa existe una mayor incidencia de melanoma femenino diagnosticado al principio, pero más casos de mortalidad en hombres. En los hombres, la mayor incidencia se da en Noruega y Suiza; en las mujeres, en Dinamarca y Noruega.

Los casos de melanoma crecen un 7% entre adolescentes y jóvenes

El cáncer de piel representa en torno al 50% de todos los cánceres diagnosticados en el mundo y su incidencia va en aumento debido, principalmente, a una mayor exposición al sol y a la creciente utilización de métodos artificiales de bronceado como las camas solares y las lámparas debido a motivos estéticos y de ocio para ponerse morenos. El mayor aumento se está produciendo en la población más joven, de entre 25 y 29 casos, donde se diagnostica un 7% más de casos cada año. Su aparición se debe, fundamentalmente, a una mayor exposición al sol y por la creciente utilización de métodos artificiales de bronceado como las camas solares y las lámparas debido a motivos estéticos y de ocio.

Sin embargo, pese a este incremento, la población sigue sin estar concienciada del impacto que tiene este incremento.

De todos los cánceres de piel que existen, el melanoma está considerado como el más agresivo que existe y que cada año aumenta su prevalencia en 10 casos nuevos por cada 100.000 habitantes.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel, que se celebra el 13 de junio, los expertos han querido incidir sobre la importancia de la prevención y de la información para frenar el repunte de casos.

Cuanto más temprano sea el diagnóstico y antes se proceda a la intervención quirúrgica, más posibilidades habrá de evitar que las células adquieran la capacidad de diseminarse a otros órganos produciendo metástasis.

Más información sobre el melanoma

La necesidad de mejorar la información acerca de este carcinoma es uno de los mensajes básicos que defiende la Asociación de Afectados de Melanoma (aAMelanoma). «Es muy importante que el paciente no tenga dudas de su enfermedad y se sienta libre de preguntar, no solo en relación con los síntomas y con la evolución de su enfermedad, sino también sobre lo que hace referencia a los tratamientos que cada día son más complejos», comenta Alberto Marco, presidente de aAMElanoma.

De hecho, cuanto más temprano sea el diagnóstico y antes se proceda a la intervención quirúrgica, más posibilidades habrá de evitar que las células adquieran la capacidad de diseminarse a otros órganos produciendo metástasis.

Futuro terapéutico

Poco a poco el abordaje del melanoma en España muestra un horizonte más esperanzador. «Las cosas están cambiando y surgen tratamientos esperanzadores que abren la puerta a la posibilidad de cronificar la enfermedad. No son tiempos fáciles, pero contamos con protocolos internacionales que ofrecen multitud de posibilidades», comenta Alberto Marco. A su juicio, «gracias a innovaciones, como el mapa digitalizado de la piel y técnicas no invasivas como la dermatoscopia, mediante la cual se pueden observar con claridad estructuras internas de la piel que a simple vista es imposible detectar».

Prevalencia del melanoma

El melanoma representa alrededor del 1,5% de todos los tumores en ambos sexos. Es el quinto tumor más frecuente en el hombre y el sexto en la mujer, la mayoría de entre 40 y 70 años. Su aumento es solo superado por el cáncer de pulmón, hígado y por el de tiroides.

El melanoma sigue siendo uno de los tumores con mejor pronóstico si se diagnostica precozmente. La gran mayoría se curarán tras la cirugía y la supervivencia a los 5 años, cuando el melanoma no se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos o a otras partes del cuerpo, es del 98%.

A nivel global, el melanoma representa aproximadamente el 1,5% de todos los tumores en ambos sexos. Es el 5º tumor más frecuente en el hombre y el 6º en la mujer. Algunas veces también se presenta en niños y en adolescentes.

Cuidado con el sol y la aparición de lunares, protégete la cara, cuello, manos y brazos was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cuidado con el sol y la aparición de lunares, protégete la cara, cuello, manos y brazos, te recomendamos que entres en la categoría de Sabías Que....

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

Pon 5 estrellitas si quieres más artículos como este

Pon 5 estrellitas si quieres más artículos como este