Sabías Que... ¿Cuánta crema solar me tengo que echar y cada cuánto tiempo?

Es vital aplicar una cantidad generosa de crema cada dos horas. Lo ideal son 35 ml, unas 5 cucharaditas, en todo el cuerpo. Esto significa que, para una protección eficaz, se necesitará un bote de 200ml a la semana. A pesar de lo que se pudiera pensar, no hace falta gastarse mucho dinero en un buen protector. De hecho, según los resultados de laboratorio obtenidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las mejores calificaciones de cremas solares se pueden adquirir en hipermercados o perfumerías y no superan los 60 euros/litro. ¡Protégete ante los rayos ultravioleta!

Análisis protectores solares

La OCU ha realizado un análisis de 15 protectores solares con factor 30 o alta protección para averiguar su factor de protección real, resistencia al agua, fotoestabilidad, propiedades cosméticas y etiquetado. La conclusión más importante es que hay que ser generoso en la aplicación de estas cremas. Lo ideal es aplicar 35 ml (5 cucharaditas) cada dos horas. Toda la información sobre los resultados del análisis se publica en la revista OCU Salud del mes de junio.

Marcas con factor inferior al que anuncian

El estudio de OCU ha encontrado cuatro marcas que tienen un factor de protección real inferior al anunciado. Dos de ellas son, en realidad, protección media. Este hecho es doblemente grave porque reduce la seguridad del usuario, que está más expuesto al sol de lo que cree, y porque el precio de una crema de menor protección debería ser también menor.

OCU denuncia que muchas de las alegaciones que se utilizan en el etiquetado son gratuitas y no aportan nada al consumidor, como por ejemplo: “hipoalergénica” (porque no garantiza que no pueda producir alergias, ya que al mismo tiempo lleva fragancias); “dermatológicamente testado” (porque no hay norma estándar que lo regule); o “libre de parabenes” (porque no garantiza que no contenga otros disruptores endocrinos).

Más grave es el caso de alguna crema de precio elevado que no respeta la recomendación europea de transcribir las advertencias básicas de uso en español o que utiliza una letra diminuta, imposible de leer sin lupa.

A la vista de estos resultados, OCU se sorprende de que la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios no haya sido capaz de detectar que algunas cremas protectoras tienen menos protección de la que dicen tener.

OCU afea a los fabricantes su falta de rigor, puesto que ya sea porque la crema no es fresca, por las condiciones de almacenamiento o por ahorrarse en protección, el caso es que el factor anunciado no es el que se refleja en el laboratorio. El fabricante debe asegurarse de que la calidad del producto que pone en el mercado se mantiene a lo largo de toda su vida.

Estudio de 9 marcas de cremas para la piel que prometen un ‘todo en uno’

Recientemente destacamos que ningún producto cosmético o técnica evita el envejecimiento y ahora la OCU ha realizado un informe en el que desenmascara las BB creams, las cremas que se venden como un «todo en uno» y que prometen solucionar muchos de los problemas de nuestra piel.

Tras estudiar la lista de ingredientes de 9 de estos cosméticos de las marcas Babaria, Deliplus, Diadermine, Garnier, Kiko, L’Oréal, Maybelline, Olay y Skin 79, la Organización de Consumidores y Usuarios es tajante: «Flojean en muchos aspectos y sus alegaciones publicitarias son exageradas».

Tal vez hayas oído hablar de las BB creams. Causaron furor en Asia, en particular en Corea del Sur. Luego, llegaron a nuestro mercado donde se han puesto de moda. Las iniciales BB del nombre vienen de Blemish Balm, Beauty Balm o Beblesh Balm. Hay distintas variedades de BB creams, pero lo que tienen en común es su polivalencia: en la publicidad dicen que sirven para las imperfecciones, poros, manchas, brillos, arrugas, ofrecen hidratación, luminosidad, protección solar, color… En fin, algunas de estas cremas prometen hasta 10 efectos para la piel. Debido a su versatilidad, algunas las encontramos en la sección de las cremas hidratantes, mientras que otras están la sección de maquillaje.

Marcas de cremas todo en uno

Para averiguar si podemos creer en estas promesas hemos comprado y revisado el etiquetado de 9 de las marcas más populares: Babaria, Deliplus, Diadermine, Garnier, Kiko, Loreal, Maybelline, Skin79 y Olay. Todas son emulsiones, así que constan de una fase acuosa y una fase grasa.

¿De qué están hechas?

Llevan siliconas, polvos, pigmentos colorantes, filtros ultravioleta, conservantes y perfumes, entre otros. Como con casi todos los cosméticos, las listas de ingredientes son larguísimas, algunas llevan más de 50. Y a veces hace falta una lupa para leerlos porque están escritos con una letra minúscula.

Como maquillaje, poca cobertura

Color

Algunas existen en dos o más tonos, de claro a más intenso para adaptarse a las diferentes tonalidades de piel. Otras solo tienen un tono, que supuestamente se adapta a todas las tonalidades de piel, aunque no es así: por ejemplo, en nuestra opinión, Skin79 se pasa de clara y Babaria nos ha parecido demasiado oscura.

Textura

Variable. Algunas son pastosas, espesas y no gustan a todo el mundo; otras, realmente líquidas (como Maybelline).

Acabado

Natural, no como el efecto máscara típico de los maquillajes.

Cobertura

Es ligera, inferior a la de los maquillajes. Llevan aproximadamente entre un 1 % y un 5 % de pigmentos (frecuentemente, óxidos de hierro), mientras que los maquillajes llevan desde un 12 % hasta un 20 %.

Como contienen polvos (por ejemplo, talco, óxido de zinc, dióxido de titanio), consiguen cierta opacidad, reducir brillos y ocultar pequeñas imperfecciones.

Pero no espere milagros. Para cicatrices, manchas o granos será necesario aplicar maquillaje o corrector.

Hidratación escasa

Algunas prometen hidratación durante 24 horas. Pero por nuestro estudio de lociones hidratantes sabemos que esta alegación no se cumple siempre. En general los resultados de testar la hidratación a las 24 horas solo llegaban como mucho al aceptable, esto quiere decir que no es muy realista el poner esta alegación. El efecto hidratante va mermando según pasan las horas.

Además, al buscar agentes humectantes, comprobamos que estas cremas en general tienen pocos ingredientes verdaderamente hidratantes.

Por su formulación, debido a que contienen distintos tipos de polvos a base de óxido de zinc, talco, silica, entre otros, no son las cremas más adecuadas para piel seca, sino más bien para piel con tendencia a grasa o mixta. De hecho, muchas indican que si se tiene piel seca, se aplique antes una crema hidratante.

En casi todos los casos poseen también siliconas (cyclopentasiloxane, dimethicone, cyclomethicone y similares), que suelen dar una sensación ligera y suave, conocida como tacto residual seco.

Protección solar limitada

Protección solar

Muchas llevan factor de solar, desde 15 a 25 (protección media) y alguna de 30 (protección alta). Pero mientras incluyen suficientes filtros para los rayos UV de tipo B, tienen menos contra los UV de tipo A. Los UVB son los principales causantes de quemaduras solares y enrojecimiento de la piel (eritema) y también contribuyen en mayor medida al riesgo de cáncer. Los UVA causan el envejecimiento prematuro de la piel.

El principal problema es que estas cremas, como pasaría con un maquillaje, normalmente están pensadas para aplicarse una vez al día, así que solo tendremos la piel protegida del sol por un tiempo limitado. Para conseguir protección solar más allá de las dos horas habría que repetir la aplicación, es decir lo que se haría con cualquier crema solar, pero que no haríamos con una BB Cream.

Así que mejor usar una crema solar convencional con un factor de protección medio o alto, que esté preparada para los UVB y los UVA. El último análisis de cremas solares de la OCU te ayudará a elegir.

Parabenes

Las cremas llevan conservantes para evitar que se contaminen y estropeen durante su periodo de vida útil. Algunos de los conservantes más utilizados en cosméticos son los parabenes, algunos de los cuales no recomendamos en productos que permanecen en contacto con la piel.

Los parabenes son legales siempre que se usen a determinadas concentraciones. Sin embargo, debido a las sospechas sobre su capacidad de alterar el equilibrio hormonal del organismo, una acción que se conoce como disruptora endocrina, nos parece que sería mejor sustituirlos por otros más seguros.

Varias de las cremas que hemos revisado contienen parabenes: Babaria, Olay y Skin79.

También al final de la lista de ingredientes vemos que algunas contienen fragancias con mayor susceptibilidad de causar alergias. Estos perfumes, además, son innecesarios.

Precios para todos los gustos

Los precios de las cremas que hemos revisado van desde 4,95 euros (Deliplus) hasta 24,72 (Olay), eso sin tener en cuenta las diferentes capacidades de los envases, que los hay de 30 y de 50 ml.

Si calculamos los precios por 100 ml, para poder comparar en igualdad de condiciones, tenemos que la más barata es Babaria, seguida de Deliplus. La más cara es Olay y, después, Skin79.

Mucha publicidad, nada del otro mundo

La OCU concluye destacadndo que «desde nuestro punto de vista estas cremas no son indispensables y tienen muchos reclamos que no se ajustan a la realidad. Realmente, la mejor razón para considerar la compra de una crema BB es la de conseguir algo de color: tienen más cobertura que una hidratante con color, pero menos que un maquillaje. Por lo demás, en general, son poco hidrantes y no servirán para protegernos del sol si no las aplicamos repetidas veces».

Las cremas solares, mejor media hora antes

La exposición solar prolongada produce quemaduras solares que derivan en enrojecimiento, ampollas, necrosis de la epidermis y, en su máxima gravedad, cáncer de piel, melanomas y envejecimiento precoz de la piel. Los fotoprotectores disminuyen el riesgo de quemaduras solares, elegidos en función del fototipo de piel de cada persona, y aplicados en gran cantidad, unos 30 minutos antes de la exposición solar, debiéndose volver a aplicar cada dos horas.

«Disfruta el verano pero con inteligencia». Con esta sencilla y contundente frase comenzaron las doctoras Iolanda Prats Gaelles y Sofía García Sáenz, dermatóloga y oftalmóloga del Hospital de Madrid Norte Sanchinarro, respectivamente, su charla sobre consejos para disfrutar de las vacaciones en la Jornada de Patologías del Verano, que el Grupo Hospital de Madrid (HM) y el Instituto Novartis de Comunicación en Biomedicina (INCB) han celebrado en el Hospital de Madrid Norte Sanchinarro.

«La exposición solar prolongada produce quemaduras solares que derivan en enrojecimiento, ampollas, necrosis de la epidermis y, en su máxima gravedad, cáncer de piel, melanomas y envejecimiento precoz de la piel», debido al efecto de las radiaciones solares que se reciben, «no sólo en la playa, sino también en la montaña y en la nieve, y que se reflejan en ésta y en la arena, atravesando incluso los tejidos y el agua», explicó la Dra. Prats.

De ahí la necesidad de «utilizar fotoprotectores, que disminuyen el riesgo de quemaduras solares, elegidos en función del fototipo de piel de cada persona -en España los más frecuentes son el II y el III, concretó la dermatóloga- y aplicados en gran cantidad, unos 30 minutos antes de la exposición solar, así como de reaplicarlos cada dos horas». «Son más peligrosas las exposiciones intermitentes y largas que las escasas y variadas», insistió la especialista, añadiendo que «utilizar un fotoprotector no significa que se pueda alargar la exposición al sol».

Especial cuidado merecen los niños pequeños, en cuyo caso, «los fotoprotectores deben ser de grado más alto, resistentes al agua y a la fricción», desaconsejándose llevarles a la playa cuando tienen menos de 6 meses, las personas con patologías dermatológicas previas y aquellas con fototipo de piel I (el más claro), añadió la doctora Prats en esta jornada dirigida a pacientes y organizada con el objetivo de seguir cuidando la salud de éstos también durante las vacaciones.

Igualmente, esta especialista insistió en «la conveniencia de utilizar este tipo de filtros solares, ya sean físicos, que reflejan la luz (indicados en niños menores de 3 años); químicos, cuyo funcionamiento se basa en la absorción de la luz solar; combinados de ambos; o biológicos, que evitan la formación de radicales libres, responsables del envejecimiento precoz de la piel y que suelen administrarse por vía oral, no sólo en la playa, sino también en la montaña, la nieve y cuando, estando en estas localizaciones, se realicen actividades al aire libre».

Otros consejos dermatológicos destacados por la Dra. Prats fueron no aplicar perfumes ni cremas perfumadas antes de la exposición al sol para evitar reacciones fototóxicas; valorar un consejo dermatológico previo a la misma en personas con factores de riesgo cutáneos; no automedicarse; acudir al dermatólogo ante la aparición de cualquier problema posterior a la exposición solar o ante picaduras de insectos cuyo tamaño aumente o provoque edema o fiebre; y cuidar los pies durante la época estival, manteniéndolos secos después del baño, evitando caminar descalzo por zonas de riesgo y utilizando un calzado cómodo y transpirable.

Recomendaciones oftalmológicas

En cuanto al cuidado de los ojos en la época estival, la Dra. García recordó la necesidad de «utilizar gafas de sol con filtro homologado y gorras o viseras que protejan del sol, limitar la exposición solar, utilizar un fotoprotector también en los párpados y lentes de contacto con filtro de rayos uva, evitar el uso de éstas en el mar o la piscina y no dejar su estuche expuesto al sol o al calor».

Igualmente, recomendó «no sumergir la cabeza bajo el agua si se ha sufrido una intervención ocular en las últimas tres semanas, lavar los ojos con abundante agua ante la entrada en los mismos de cualquier agente externo, no automedicarse, utilizar periódicamente colirios lubricantes para aliviar la sensación de sequedad e irritación ocular y usar gafas protectoras con lentes de material orgánico durante la práctica de deportes, especialmente la natación».

Según explicó la oftalmóloga del Hospital de Madrid Norte Sanchinarro, estas medidas «evitarían la aparición de patologías oftalmológicas tan frecuentes en verano como las conjuntivitis irritativas, bacterianas o víricas, las queratitis o úlceras en portadores de lentillas, los traumatismos derivados de impactos al realizar actividades deportivas o las pingüéculas, para las que la radiación solar es un factor de riesgo y que, con el tiempo, pueden derivar en ptérigium».

Asimismo, otros riesgos oftalmológicos más graves cuya prevalencia puede aumentar en el periodo estival son «el ojo seco, las cataratas (la radiación solar continuada lleva a la opacificación del cristalino), la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), que implica una pérdida de visión central por pérdida celular del ojo, o los tumores vasocelulares en la zona de la ojera y las metástasis de melanomas», concluyó la doctora García.

¿Cuánta crema solar me tengo que echar y cada cuánto tiempo? was last modified: by

Si quieres leer más noticias como ¿Cuánta crema solar me tengo que echar y cada cuánto tiempo?, te recomendamos que entres en la categoría de Sabías Que....

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

Pon 5 estrellitas si quieres más artículos como este

Pon 5 estrellitas si quieres más artículos como este