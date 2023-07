Sabías Que...

Cuidar tomateras: los 8 trucos para recoger los mejores tomates

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los tomates de huerto tienen un sabor intenso, particular e inigualable. De esos que nada más cortarlos desprenden cierto olor y que, con una pizca de sal, están espectaculares. ¿Te gustaría plantarlos en casa y degustar tus propios tomates? Más allá de contar con un gran terreno para plantar estos ejemplares, gracias a los huertos urbanos, cualquier persona que viva en un piso puede tener una tomatera en casa. En la terraza o en el balcón. Y disfrutar de unas ensaladas de verano con una materia prima de calidad y con un sabor especial.

Aunque se trate de un proceso aparentemente sencillo, para conseguirlo, hay una serie de trucos a tener en cuenta que son la clave que va a permitir disfrutar de una selección de tomates perfectos.

4 elementos básicos para cultivar tomates en casa

Antes de planearte poner este tipo de plantas en casa, hay que tener en cuenta que para cultivar tomates hacen falta cuatro elementos básicos:

Un huerto urbano o una jardinera. La planta del tomate no es un ejemplar que necesite un espacio inmenso para crecer, aunque depende del tipo de ejemplar. Pero, de manera general, puede cultivarse tanto en jardineras, como en huertos urbanos en la terraza o balcón de una vivienda. Aunque el espacio no sea muy grande. Mucha luz solar. Lo que sí es imprescindible es que la planta reciba mucha luz solar durante el día. Si no recibe los rayos del sol, los tomates apenas van a desarrollarse. Por ello, a la hora de instalar el huerto o jardinera, asegúrate de que la pones en la zona exterior de la vivienda donde da más horas la luz del sol. Agua. El riego de la tomatera es crucial, puesto que está muchas horas expuesta a la luz solar. Para garantizar su buen crecimiento, es muy importante regarla a diario para que el sol no la seque en exceso y pueda crecer sana y fuerte. La clave está en que el suelo esté húmedo, no en regar a la planta, las flores o los tomates. Por el contrario, si le falta agua, se debilita. En el caso de que tengas tomates en casa y te vayas unos días de vacaciones, no olvides llamar a un vecino o familiar para que lo riegue o compres un programador de riego para asegurarte de que los tomates prosperan de forma adecuada. Aire. Las tomateras no pueden plantarse en el interior de la vivienda, ni aunque reciba mucha luz del sol o cuenten con suficiente agua. La planta necesita que le dé el aire de la calle y estar en un espacio abierto y libre, de lo contrario, no se desarrollará.

Si no se respetan estos elementos básicos, la planta tiene los días contados. Puede que el fruto no prospere, la planta coja alguna bacteria y estropee todo el cultivo o que, directamente, no llegue a florecer.

El abono, clave para su crecimiento

De manera adicional a los cuatro componentes mencionados, en el caso de que el tomate se cultive en un huerto, maceta o jardinera, es crucial usar abono para el huerto que permita conseguir que el crecimiento de la planta sea el mejor. La planta necesita nutrientes y, en el caso de estar en una jardinera o maceta, es fundamental ayudarle con abono para que reciba los nutrientes que necesita y pueda crecer y desarrollarse adecuadamente.

Trucos para que los tomates salgan muy ricos

Además de los elementos básicos que hay que tener para que el tomate crezca sano, hay otros trucos a tener en cuenta durante el proceso para tener un éxito asegurado y obtener los mejores tomates esta temporada:

1. Tamaño del tomate y de la jardinera

A la hora de comprar las semillas de tomates, hay que tener en cuenta el tamaño del huerto o jardinera donde quieres plantarlos. A mayor tamaño del fruto, más espacio necesitas. Aunque para los ejemplares de los conocidos tomates cherry o pequeños no es necesario un gran espacio, para los tomates grandes sí hace falta una zona de mayor extensión, una maceta o huerto de los grandes, para que los ejemplares no se pisen entre ellos y puedan florecer de forma libre.

De manera general, si la planta se coloca en un sitio pequeño, los tomates van a competir por conseguir alimento y espacio y el desarrollo completo de la planta se verá mermado.

2. Podar la planta

Podar la planta es un mantenimiento imprescindible que hay que hacerle a la tomatera para garantizar que salgan los frutos. En concreto, hay que eliminar las hojas amarillas y los brotes que salen hacia los lados sin flor para permitir que toda la fuerza de la planta se enfoque en las flores y en el desarrollo de los frutos.

3. Enturorar la tomatera

Enturorar la tomatera consiste en darle forma para que no se caigan las ramas y mantener una buena posición de la planta. Si la ramas laterales empiezan a vencer, puede que el desarrollo completo de la planta se vea afectado y no prosperen los frutos.

