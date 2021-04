Trabajos

Autónomos

Cursos de formación digital para autónomos y pymes

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te gustaría formarte en el sector digital? Si necesitas renovarte profesionalmente y aumentar tus conocimientos en el mundo digital, a continuación te detallamos todo lo que tienes que saber sobre los cursos Digitalízate. Un espacio creado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ofrece formaciones gratuitas y completamente online de todas las ramas relacionadas con las competencias digitales.

A quién están dirigidos los cursos

Estos cursos están dirigidos a todas las personas que quieran aprender y formarse en los nuevos retos del entorno digital. No hay requisitos de acceso ni de participación y tampoco se exigen conocimientos previos para acceder a ellos. Es decir, que son cursos para todo aquel que quiera aprender cosas nuevas y aumentar sus conocimientos de este sector.

Además, el objetivo de estas formaciones es que den respuesta a las nuevas demandas laborales de la actualidad provocadas por el avance de los procesos de tecnología.

Tipos de cursos

En el catálogo de formación al que se puede acceder desde este enlace encontramos más de 600 cursos que son el resultado de un convenio entre 27 empresas de distintos sectores, algunas punteras en tecnología, y el SEPE.

A continuación detallamos los distintos cursos que ofrecen cada una de las 27 empresas así como las características de cada uno de ellos.

Amazon (AWS)

Los cursos de Amazon Web Services (AWS) están relacionados con el hosting de la compañía y son en inglés, por tanto, antes de apuntarte asegurarte de que vas a poder entenderlos. Para poder acceder a cualquiera de las formaciones que ofrece los usuarios interesados tienen que darse de alta en la web de Amazon Web Service y crearse un perfil de usuario.

Los cursos que ofrece la compañía están relacionados con los conceptos de analítica, big data, database, arquitectura web, desarrollo de herramientas, machine learning, sobre el Internet de las cosas, la seguridad y migraciones entre otros.

Sabadell

El banco Sabadell es otra de las empresas que participa en estos cursos de Digitalízate y ofrece formación sobre las redes sociales. La entidad ofrece un curso genérico que es una guía básica en redes sociales y además, ofrece formaciones específicas en cada una de las principales.

Ponen a disposición de los usuarios cursos de Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram, sobre Google, y los pasos básicos para crear un blog. Aunque también ofrece formaciones más técnicas como cursos de Big Data, e-commerce, gamificación, pasos para detectar fake news, gestión del correo electrónico o de las alertas de Google entre otros.

Si te interesa alguno de los cursos, puedes inscribirte a ellos a través de la web de la entidad o a través del enlace que te hemos dejado al principio del artículo. Todos los cursos están disponibles en español y en formato PDF.

Bureau Veritas

Los cursos digitales de Bureau Veritas se centran en cuatro ramas:

Big data

E-commerce

Trabajos con pantalla de visualización de datos

Aplicación de las TIC’s para necesidades educativas especiales

Adams online

Los cursos de Adams online tratan de transformación digital básica, teletrabajo, sobre la personalidad digital y la cultura y civismo digital. Ofrece además un curso sobre el blockchain, estructura sobre la que se articulan las criptomonedas.

Cisco

Para poder acceder a alguno de los cursos de Cisco hay quedarse de alta en la web de Cisco System y crear un perfil de usuario. Los cursos que ofrece esta empresa se centran en la ciberseguridad, en el emprendimiento y programación con Phyton entre otros.

Cloudera

Los cursos de Cloudera son en inglés. Para poder acceder a alguno de ellos hay que registrarse y crear un perfil de usuario en la web.

Correos

Los cursos de Correos se centran en formación sobre el márketing digital y el e-commerce.

Escuela de Organización Industrial

Los cursos de la Escuela de organización industrial son sobre las posibilidades que ofrece Google para internacionalizar tu negocio así como la infraestructura de inteligencia del buscador.

También ofrecen formación para mejorar tu presencia en Internet, cómo impulsar un negocio online y las principales tendencias del consumidor en España entre otros.

Everis

La empresa Everis ofrece formaciones en vídeo para aprender a utilizar diferentes plataformas como Teams, OneDrive y Office 365.

Fujitsu

Los cursos de Fujitsu se centran en transformación digital, herramientas colaborativas, ciberseguridad, tendencias digitales y tecnologías Cloud.

Accenture

Para acceder a las formaciones de Accenture es necesario registrarse de forma previa en la web y crear una cuenta de usuario.

Los cursos están disponibles en inglés, francés y portugués. La formación se divide en tres ramas:

Conocimientos digitales

Conocimientos técnicos

Habilidades

Fundación Cruzcampo

Los cursos de Cruzcampo se ofrecen a través de la plataforma Aula Abierta. Las formaciones de esta empresa se centran en ayudar a los profesionales de la hostelería para que transformen sus bares y restaurantes.

Fundación Once

La ONCE ofrece cursos sobre las posibilidades de los asistentes virtuales y los materiales digitales accesibles.

Telefónica

El objetivo de los cursos de la Fundación Telefónica es potenciar el sector de la construcción en competencias digitales. Para poder acceder a los cursos es necesario registrarse y crear un perfil.

La formación trata de Analítica web, emprendimiento social, growth hacking, ciberseguridad y lenguaje de programación entre otros.

Google

Los cursos de Google se centran en dos ramas, la formación sobre Google Actívate y la formación sobre los Developers.

Para poder ver los cursos hay que registrarse previamente y crear un perfil.

Huawei

Los cursos de Huawei son en inglés y puedes consultarlos en formato PDF.

Se centran en tres ramas de conocimiento:

Outlook

Tecnologías

Innovación

Icex

Icex ofrece cursos que se dividen en varias áreas de conocimiento:

Webinarios de eMarket Services

Cursos sobre comercio electrónico

Incibe

Los cursos de Incibe ofrecen formación sobre recursos básicos de ciberseguridad clasificadas por temáticas.

Para poder acceder a ellos hay que registrarse y crear un perfil de usuario.

IBM

Los cursos de IBM son todos en inglés. Para acceder a ellos es necesario darse de alta y registrarse en su web.

Los cursos tratan de Big Data, Programación, Data Science, Blockchain y Arquitectura web entre otros.

Linux

Los cursos de Linux están disponibles en formato PDF y en inglés. Los contenidos tratan sobre la tecnología Linux.

Microsoft

Los cursos sobre competencias digitales de Microsoft son de sobre inteligencia artificial, seguridad, IOT, cloud, desarrollo y seguridad entre otros.

Oracle

Oracle Ibérica ofrece cursos en formato vídeo referente a toda la tecnología Java. La formación es en inglés.

Orange

Orange ofrece cursos enfocados en dos sectores:

Metodología Agile

Uso seguro de las tecnologías

Pega

Pegasystems ofrece cursos centrados en robótica, tecnología e inteligencia artificial.

SAP

Los cursos de SAP están en inglés, aunque muchos de ellos tienen subtítulos en español. Para acceder a ellos debes darte de alta en la plataforma y crear un perfil de usuario.

SAS

Los cursos de SAS están clasificados en e-learning y en tutoriales. Para acceder a ellos debes registrarte en la web y crear un perfil de usuario.

Structuralia

Los cursos de Structuralia son sobre Ciberseguridad y datos, Ingeniería 4.0, innovación, metodologías y smart cities. Para poder acceder a ellos es necesario registrarse en su web y crear un perfil de usuario.

Cursos de formación digital para autónomos y pymes was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cursos de formación digital para autónomos y pymes, te recomendamos que entres en la categoría de Autónomos.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES