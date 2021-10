Cursos para ser Auxiliar de Farmacia

Trabajos

¿Te gusta el mundo de la sanidad? ¿Quieres ser Auxiliar de Farmacia? Si tienes claro que la respuesta es sí, has de saber cómo formarte para ello. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber para dedicarte al mundo de la farmacia a nivel profesional como auxiliar de farmacia, no confundir con ser farmacéutico.

Curso de auxiliar de Farmacia

Este trabajo no es el de un simple dependiente que dispensa los productos que el cliente solicita. Lejos de esta idea, estos profesionales han de tener las habilidades necesarias para promover la salud o gestionar a nivel informático las recetas de los pacientes. Para ello, es necesario estudiar un Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

Este título de auxiliar de farmacia consta de 2.000 horas de formación, distribuidas a lo largo de dos años académicos. Además, al finalizar la parte teórica será necesario realizar prácticas en empresa que te capaciten para entrar a formar parte del mercado laboral.

Requisitos

Los requisitos para acceder a este título de grado medio y ser Auxiliar de Farmacia son los siguientes:

Contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria, haber aprobado hasta segundo de BUP o tener algún otro título de Técnico o Técnico Auxiliar.

En caso de no contar con ninguno de los títulos anteriores, podrás acceder a este ciclo superando la prueba de acceso a FP medio. Para ello, has de ser mayor de 17 años.

Asignaturas

El Ciclo Formativo de Grado Medio en Auxiliar de Farmacia y Parafarmacia consta de los siguientes módulos:

Disposición y venta de productos.

Dispensación de productos farmacéuticos.

Dispensación de productos parafarmacéuticos.

Oficina de farmacia.

Operaciones básicas de laboratorio.

Formulación magistral.

Promoción de la salud.

Primeros auxilios.

Anatomofisiología y patología básicas.

FOL (Formación y Orientación Laboral).

Empresa e iniciativa emprendedora.

Además, tal y como avanzamos anteriormente, al finalizar estos once módulos será necesario realizar prácticas en empresas.

Estudiar gratis

Las opciones y los precios para estudiar este FP son variadas. Así, aquellos que puedan permitírselo podrán acceder a esta formación a nivel privado. Sin embargo, lo realmente interesante es acceder a la formación pública. Con esta, solo será necesario abonar las tasas anuales del curso, así como los libros que sean requeridos, sin ninguna mensualidad obligatoria.

Además, existe la posibilidad de solicitar becas de ayuda a la formación. Con estas, la financiación de los estudios se puede cubrir casi hasta el 100%, dependiendo de los casos. Puedes obtener toda la información al respecto en la página web oficial del Ministerio de Educación.

¿Se puede trabajar sin título?

Para trabajar en una farmacia es necesario contar con el título de Auxiliar de Farmacia anteriormente mencionado. Sin embargo, si bien ésta es la formación que te garantiza un título oficial, existen alternativas para estudiar cursos profesionales de esta especialidad.

Las encargadas de impartir estos cursos son las empresas privadas de formación. Eso sí, en caso de optar por esta alternativa, nuestra recomendación es buscar una opción que incluya prácticas en empresa. Éstas serán las que realmente te capaciten para enfrentarte al mercado laboral.

Cuánto cobra un Auxiliar de Farmacia

Tienes claro que quieres ser Auxiliar de Farmacia pero te preguntas, ¿cuánto ganaré? Has de saber que el salario de este tipo de profesionales varía mucho en función del establecimiento para el que trabajes. Además, no tendrá nada que ver el sector privado con el público.

Así pues, en el primero de los casos, tendrás que atenerte al Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia. Según él, el salario será de 16.000€ brutos anuales, distribuidos en un total de 14 pagas anuales. Por su parte, el sector público cuenta con un convenio diferente, según el cuál el salario bruto mensual será de 1.050€.

En todo caso, es conveniente puntualizar que en el sector privado no siempre se cumple con el Convenio Colectivo. Sin embargo, en el público este tema se lleva a rajatabla. Por ello, casi en la mayoría de los casos, trabajar en la sanidad pública supone contar con mejores condiciones económico-laborales.

¿Dónde estudiar?

Existen muchos institutos públicos en España encargados de impartir este título de Formación Profesional. Dependiendo de la Comunidad en la que quieras formarte, estos se distribuirán en unas u otras ciudades. Así pues, en caso de estar decidido a ser Auxiliar de Farmacia, puedes buscar en la página oficial de la Consejería de Educación de tu Comunidad Autónoma qué institutos imparten estos estudios.

Estudiar a distancia

Existe otra opción para ser Auxiliar de Farmacia. Ésta es la de estudiar el FP a distancia. Para ello, tendrás que preparar las asignaturas de manera independiente y presentarte al examen oficial que convocan las Comunidades Autónomas cada año. Puedes obtener más información poniéndote en contacto con la Consejería de Educación de tu zona.

Salidas profesionales

Una vez finalizados tus estudios tendrás ante ti la opción de seguir estudiando o empezar a trabajar. En caso de que este último sea tu deseo, las salidas profesionales que tendrás serán las siguientes:

Trabajar en una farmacia.

Entrar a formar parte de un almacén de medicamentos.

Optar a puestos de trabajo en farmacias hospitalarias.

Trabajar para distribuidoras de medicamentos.

Formar parte de laboratorios de productos farmacológicos. En este caso podrás hacerlo en aquellos afines tanto para la salud humana como para la salud animal.

