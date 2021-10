Trabajos

SEPE y Paro

Cómo calcular el sueldo neto

NOTICIA de de Jessica Pascual

Cuando empiezas a trabajar en un sitio, lo primero que te preguntas es cuánto dinero vas a percibir a final de mes. Para responder a esta pregunta resulta importante distinguir entre el salario bruto y el neto, puesto que el empleador siempre habla del primero y si tú no conoces la diferencia puede dar lugar a confusiones. Por ello, a continuación te explicamos cómo se calcula el sueldo neto para despejar todas tus dudas.

Diferencia entre el salario bruto y el neto

Antes de nada, lo más importante es conocer la diferencia entre el sueldo bruto y el neto. Así pues, conviene explicar que el primero hace referencia a la cantidad total de dinero que percibe el trabajador antes de pagar sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Además, es importante tener claro que en las entrevistas de trabajo se suele hablar del salario bruto anual.

Por su parte, el salario neto hace referencia al dinero que finalmente percibe el trabajador en su cuenta. Normalmente hay una diferencia de en torno a un 10% entre ambos para los salarios más bajos y de más del 40% para los más altos.

Calcular tu sueldo neto

Una vez aclarada la diferencia entre ambos conceptos, conviene saber cómo hacer el cálculo el salario líquido para descubrir cuánto dinero tendremos realmente a final de mes. Para ello es importante tener en cuenta distintos aspectos.

Salario y contrato

Lo primero de todo será conocer tu salario bruto para saber cuál es tu base de partida, así como el tipo de contrato que tengas. Esto es así porque dependiendo del primero, por ejemplo, tus impuestos serán mayores o menores. Además, en función del tipo de acuerdo legal que tengas, las cotizaciones a la Seguridad Social pueden variar.

Porcentaje de IRPF

El siguiente paso será conocer qué porcentaje de IRPF te van a retener, puesto que éste puede variar desde un 2% hasta un 46% en función de tu salario, estado civil, número de hijos o incluso grado de discapacidad si lo hubiera.

Por otra parte, conviene especificar que el nivel de IRPF es proporcional y progresivo en función al dinero que cobres. Así, cuanto más dinero ganes, más te retendrán. Esto se hace en base a los famosos tramos de IRPF. Estos, a su vez, se organizan por horquillas de salario neto. Es decir, si te encuentras entre una determinada cantidad y otra, te corresponderá uno u otro porcentaje de retención. Además, estos tramos varían en función del año, así que no será lo mismo averiguar cuál es tu salario neto en 2018 que calcular cuál es tu sueldo neto en 2019, puesto que los tramos pueden variar.

Para saber cuál será el porcentaje de IRPF que te corresponde a ti puedes acceder a la página web oficial de la Agencia Tributaria. Allí, respondiendo a unas sencillas preguntas te dirán cuál será tu porcentaje de retención.

Retención de IRPF y cotización

Antes de nada, descubre cuánto cotizarás a la Seguridad Social según tu tipo de contrato y salario. Una vez tengas el dato, súmalo a la retención del IRPF. Así sabrás todo lo que te retendrán a lo largo de un año. Asimismo, si lo divides entre los 12 meses, podrás hacer una estimación de los impuestos que pagarás cada mes.

Retenciones al salario bruto

Para finalizar, resta el total de tus retenciones al salario bruto anual. Al hacerlo obtendrás tu salario neto anual. Si quieres descubrir el mensual, solo tendrás que dividirlo entre doce o catorce, en función de cuántas pagas vayas a tener.

En el caso de las ETT

Si te han contratado a través de una ETT, lo más probable es que tu tipo de acuerdo legal sea temporal. En este caso, debes saber que normalmente estos están sujetos a una retención a la Seguridad Social de un 6,4% sobre el salario bruto. En todo caso, antes de lanzarte a realizar el cálculo, nuestra recomendación es confirmar este dato con la ETT en cuestión. Ellos podrán darte más información sobre tu caso particular.

En jornadas reducidas

En muchas ocasiones nos pedimos una jornada reducida por muchos motivos, como la maternidad, por ejemplo. En este caso, debes tener en cuenta que tu salario neto variará casi con total seguridad. Esto es así porque el número de horas cotizadas a la Seguridad Social será menor, así como el salario percibido. Por ello, en función de la disminución salarial que esto suponga, las retenciones irán de la mano.

Si estás interesado en calcular sueldo neto con jornada reducida, puedes recurrir a herramientas online como la de Calculandia. En su página oficial podrás obtener este dato con solo responder a algunas preguntas sobre tu situación profesional.

Calculadora

Con esta herramienta puedes hacer el cálculo de tu salario neto mensual. Si quieres evitar hacer los cálculos tu solo, podrás recurrir a un sinfín de herramientas online para ayudarte a calcular sueldo neto. Normalmente, los periódicos económicos como Cinco Días o Expansión disponen de esta herramienta. En todo caso, si no las localizas bastará con teclear en Google tu consulta. Al hacerlo verás como se despliegan ante ti innumerables páginas preparadas para darte esta información. Eso sí, tendrás que tener a mano los datos anteriormente mencionados. Al introducirlos, la aplicación te dará el resultado para que puedas hacer tus previsiones de gastos en base a datos reales.

Cómo calcular el sueldo neto was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo calcular el sueldo neto, te recomendamos que entres en la categoría de SEPE y Paro.