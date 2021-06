Trabajos

Buscar trabajo

25 trucos para encontrar trabajo en verano

NOTICIA de de Javi Navarro

Este año la competencia es mayor para conseguir un empleo de verano, sobre todo entre los jóvenes, por lo que los candidatos deberán hacer uso de todas sus “armas” a la hora de buscar un trabajo estival. Como apuntaba recientemente Randstad sobre la campaña veraniega, candidatos de todo tipo buscan un trabajo, de ahí que la estrategia a seguir sea fundamental para lograr un empleo. La empresa de recursos humanos ha realizado un decálogo para orientar a los candidatos en este sentido de cara a la actual campaña veraniega.

20 trucos para encontrar trabajo en verano

1. Revisar el currículum

Los empleos de verano se caracterizan por su estacionalidad, lo que marca en gran medida las tareas y puestos a cubrir. Redactar el currículum enfocándolo a los puestos más solicitados cada año es el primer paso y servirá para que las empresas accedan directamente a aquellos trabajadores orientados a este tipo de puestos.

2. Flexibilidad horaria

Los candidatos que decidan trabajar en verano han de ser conscientes de que los empleos veraniegos se caracterizan por su disponibilidad en cuanto a horario, jugando con turnos, jornadas partidas o cambios de agendas, por lo que deberán ser flexibles ante el horario.

3. Elegir antes por el puesto que por la remuneración

La mayoría de candidatos elige el puesto veraniego sólo pensando en la remuneración[1]. Sin embargo, un puesto que luego permita al candidato utilizar esta experiencia en su futuro les servirá para mejorar más rápidamente en su carrera profesional.

4. Proactividad

Ritmo intenso y puntas de trabajo son dos claves de los puestos de verano. De ahí que el candidato deba demostrar su proactividad y dinamismo en las pruebas de selección.

5. Polivalencia

Sustituciones, posibles bajas o aumentos temporales de demanda son la tónica general de los empleos veraniegos. Es posible que el candidato tenga que hacer frente a diversas tareas que no corresponden a un único puesto, por lo que deben ser polivalentes y versátiles.

6. Rapidez en adaptación al puesto

El empleo veraniego se caracteriza por su estacionalidad y por su brevedad en el tiempo en relación a otros tipos de empleo, por lo que el trabajador debe adaptarse rápidamente al puesto de trabajo.

7. Orientación al cliente

La mayor parte de los puestos veraniegos tienen una clara vinculación con el público en general, siendo fundamental una clara orientación al cliente.

8. Los idiomas, un plus

Cada año, un gran número de turistas visita nuestro país. Por este motivo, el dominio de un segundo idioma siempre es un valor añadido a la hora de buscar empleo en esta época del año y es importante destacarlo en el currículum.

9. Elegir el sector en función de las preferencias

Nada mejor que elegir los tipos de puestos en función de las preferencias básicas del candidato. Si el candidato prefiere un punto turístico siempre podrá encontrar un empleo en puestos de hostelería. Para aquellos que quieren adquirir experiencia que luego puedan desarrollar más adelante en su carrera siempre pueden recurrir a las sustituciones de trabajadores, en puestos de administrativo, recepcionista… O incluso, puestos de monitor de tiempo libre o socorrista para los que quieren vincularse con las actividades deportivas. La variedad es amplia.

10. Agilizar el proceso

La campaña veraniega cubre desde finales del mes de mayo hasta septiembre, pero la crisis ha agudizado el retraso en las peticiones de las empresas para cubrir estas vacantes, ya que éstas esperan a la demanda inmediata para iniciar las posibles contrataciones. Todavía no es tarde para buscar empleo de verano, pero cuanto antes se inicie la búsqueda, más posibilidades de alzarse con un puesto.

La formación y la cualificación profesional no aseguran ni mucho menos salir del desempleo, pero sí permite a los parados, de cara a encontrar un puesto de trabajo digno, obtener mayoras ventajas respecto a los que no están formados. Por su parte, la institución académica Formación Carpe Diem asegura que entre otras cosas deben dedicarse 8 horas diarias a la búsqueda de empleo, como si fuera un trabajo más y estima los siguientes diez pasos a seguir para encontrar trabajo rápidamente y así abandonar el paro:

11. Estar permanentemente en movimiento

Si estás parado, en todos los significados del concepto, no hay nada que puedas hacer para mejorar tu situación.

12. Dedicarle 8 horas diarias a la búsqueda

de empleo como si fuera un trabajo más.

13. Formarse

Estudiar cursos de cualificación profesional o para oposiciones de la administración pública y adquirir una preparación por encima de la media.

14. Si estás trabajando, sigue formándote

No se sabe si la situación económica empeorará, por lo que si sigues estudiando, en caso de regresar al paro, conseguirás obtener más condiciones de volver a la vida laboral que el resto.

15. Elabora un nuevo CV

Si has enviado tu CV a cientos de empresas y apenas has conseguido entrevistas, es de imperiosa necesidad que cambies el formato de tu CV a uno más vistoso y profesional.

16. Hay que tener más de un CV

. Dependiendo del sector en el que quieras trabajar, es conveniente tener diferentes CVs que se adapten mejor al tipo de empresa.

17. Redacta una buena carta de presentación

Son muchos los que descuidan este aspecto. Una breve presentación, pero atractiva, logrará que el responsable de RRHH lea tu CV. Si no, es muy probable que nadie lo lea.

18. Prepárate las entrevistas

Es de vital importancia estudiar muy bien la empresa que va a entrevistarte, los servicios que ofrece y el tipo de clientes que tiene. Por añadido, la primera impresión que das al entrevistador representa en importancia casi el 40% de la entrevista, por lo que has de acudir impecable.

19. Pide referencias

Si acudes a entrevistas de trabajo con referencias de tus anteriores trabajos, dotará de mayor confianza a la empresa que te ha incluido en el proceso de selección.

20. Sé positivo

Da igual en la situación laboral y personal en la que te encuentres, las empresas perciben la negatividad en los entrevistados. Tener buena actitud contagiará a la gente que te rodea y transmitirás confianza y seguridad en las entrevistas de trabajo.

Formación Carpe Diem recomienda además que debido al crecimiento de las redes sociales, es aconsejable tener controlado los perfiles públicos, con buenas conductas y sin mostrar demasiado la vida privada puesto que numerosas empresas investigan previamente los perfiles sociales de los candidatos antes de llamarles para una entrevista. Esto podría afectar negativamente ya que poseer un perfil muy político, cómico o con demasiadas imágenes referentes al ocio del candidato no crea buena imagen a la empresa contratante.

5 consejos más para encontrar trabajo en el mes de agosto

Cuando el verano ya está avanzado, metidos casi en la mitad de agosto, y tú todavía estás tratando de saber cómo encontrar trabajo este verano… ¡Tranquilo, todavía estás a tiempo de conseguir tu empleo de verano! Porque si incluso en periodo de vacaciones buscas un empleo que te permita contar con un ingreso extra durante la época estival, sigue estas recomendaciones que hemos consultado a los expertos del portal Trabajando España. Recomiendan explotar al máximo todas las opciones que tienes a tu alcance. A continuación cinco consejos para rastrear todas las posibilidades que la Red nos ofrece:

21. Haz búsquedas inteligentes

Emplea las palabras claves que te ayuden a encontrar el empleo que buscas. Puedes utilizar algunas como verano, temporal, media jornada, sin experiencia… en portales de empleo o motores de búsqueda.

22. Cómo encontrar trabajo donde tú quieras… en la playa

Ten en cuenta que en esta época la mayoría de las vacantes se ofrecen en lugares costeros que reciben a multitud de visitantes que aprovechan el buen tiempo para conocer nuestras playas o bien zonas muy turísticas con una amplia oferta cultural. La mayor concentración se encuentra en Cataluña (Barcelona y Girona), Comunidad Valenciana, Andalucía (Cádiz y Málaga) y la Comunidad de Madrid.

También en el extranjero hay campañas veraniegas, busca sobre todo en Europa. Portugal, Francia e Inglaterra, pueden ser buenos destinos, cercanos a nuestro país, y donde podemos mejorar el idioma.

23. Trabajar en servicios

El sector servicios lidera las contrataciones en nuestro país, por eso este es un ámbito muy interesante para encontrar trabajo porque durante esta calurosa temporada se suelen incrementar los puestos de trabajo. Si lo tuyo es la hostelería y la restauración estás de enhorabuena, hay una gran cantidad de ofertas para responsables de cafeterías y restaurantes, camareros y auxiliares de cocina; pero si lo que prefieres es estar de cara al público, también hay opciones porque se necesitan personas que atiendan a los clientes, recepcionistas de hoteles y promotores.

24. ¿Hablas idiomas?

Si manejas idiomas, mejor. Ten en cuenta que nuestro país lo visitan personas que llegan desde todos los puntos del mundo. Aunque el inglés es lo más demandado, siempre es útil conocer otras lenguas como el francés, alemán o el italiano, e incluso algunas menos comunes – y por qué no decirlo, complicadas- como el chino, el ruso o el árabe.

25. Busca trabajo en las redes sociales

Acelera tu búsqueda y dedica parte de tu tiempo a visitar las redes sociales y hacer networking. Muchos perfiles sociales pueden mostrarnos ofertas exclusivas, difíciles de conocer por los cauces habituales, encárgate de explorar bien a fondo Twitter y Facebook.

Por otra parte y aprovechando que en verano se conoce mucha gente, ten en cuenta que la oportunidad que estás buscando puede aparecer en cualquier momento, haz saber a tus nuevos contactos que estás libre y dispuesto a trabajar.

El trabajo de verano está en las zonas costeras para el turismo

La crisis ha hecho que aumente de forma exponencial el número de candidatos para los trabajos de verano. Ahora no sólo solicitan empleo estudiantes o jóvenes universitarios, como ocurría hace cinco años, sino que a éstos “se suman personas de más edad, con formación media-alta e idiomas. Incluso amas de casa”, comenta Javier Ayuso, director general de Unique. Al haberse incrementado el número de personas en situación de desempleo, los perfiles demandantes son cada vez más heterogéneos para puestos de empleo principalmente del sector turístico, hostelero y de transportes. Unique prevé un crecimiento del 20% en las contrataciones de este verano, sobre todo en las zonas costeras, las que mayor demanda de trabajadores generan en época estival.

Estas ofertas de trabajo estacionales se generarán especialmente en el sector servicios. Hostelería y Turismo serán los segmentos en los que más contrataciones se produzcan. En hostelería los perfiles más demandados son los de ayudantes de cocina, camareros y auxiliares de limpieza de cocina, entre otros. Los hoteles, por su parte, necesitan reforzar sus plantillas con recepcionistas, mozos de habitación, monitores de ocio y tiempo libre, socorristas o guías turísticos.

Otro de los sectores empresariales que generará nuevos empleos es el vinculado con los transportes. Principalmente habrá más empleos en los aeropuertos, que se ven en la necesidad de incrementar su número de trabajadores con personal de facturación, operarios de rampa, dependientes en tiendas, auxiliares de vuelo…

En las islas, donde más se contrata

Las zonas turísticas serán las que más empleo generen. En las Islas Baleares se prevé que el aumento sea superior a la media nacional, en torno a un 25%. En Canarias la temporada turística comenzó en marzo, mes en el que ya comenzaron algunas de las contrataciones previstas. En la Península, las zonas de Levante, Andalucía, Cataluña, Madrid o País Vasco incrementarán sus contrataciones en torno al 15-20% a partir de julio.

La demanda de trabajadores no responde al mismo perfil en toda la geografía. Los negocios asociados al turismo buscan candidatos con idiomas. Además del inglés, se tienen en cuenta el alemán, el italiano o el ruso. En el centro de la Península se contratará, durante este periodo, personas con experiencia en el ámbito administrativo o de logística y distribución, que permitan cubrir vacantes de empleados por vacaciones.

Zonas de Costa: Islas Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía demandan perfiles orientados al turismo y la hostelería, preferiblemente con idiomas. Recepcionistas, camareros, ayudantes de cocina, animadores, monitores de tiempo libre, socorristas o guías turísticos son algunos de los puestos que más se ofertan.

País Vasco y Cataluña: Además de los vinculados al sector turismo, también necesitan cubrir puestos en el sector industrial para que no se resienta la producción durante los meses de julio y agosto.

Interior: Especialmente en Madrid, los contratos laborales están destinados a cubrir vacantes en puestos administrativos: operadores telefónicos, ayudantes de contabilidad, telemárketing…

Los perfiles más solicitados

Turístico / Hostelero

Camareros

Cocineros

Ayudantes de Cocina

Socorristas

Recepcionistas

Guías turísticos

Limpiadores

Monitores de ocio y tiempo libre

Animadores

Servicios

Cajeros

Dependientes

Reponedores

Auxiliares administrativos

Telemárketing

Personal de atención al público

Camareros, personal de aeropuertos, transportistas y teleoperadores, trabajos más requeridos este verano

La propia estacionalidad de estos puestos de trabajo, que van desde junio hasta agosto, genera en la mayoría de los casos ofertas de empleo temporales asociadas generalmente al sector turístico, donde se exige cada vez mayor experiencia demostrable. Un dato importante que suele ir aparejado con esta campaña y que la empresa de trabajo temporal Randstad ha detectado también en la elaboración de la previsión de contratación veraniega, tiene que ver la movilidad geográfica. Por sus características, la mayoría de las ofertas de trabajo se concentran en las grandes ciudades y en la costa, lo cual obliga a un desplazamiento a un nicho importante de población.

Sectores con más demanda

En España hay sectores más empleadores que otros y el turismo, sin duda, es uno de ellos, erigiéndose como uno de los principales motores de la economía nacional. Solo de forma directa supone actualmente dos millones de puestos de trabajo. En nuestro país, la industria turística supone el 12% del total del empleo existente.

Además del turismo, de cara a la campaña de verano, la hostelería, el comercio y la atención al cliente también coparán el mayor número de contrataciones, así como otras actividades lúdico-deportivas, sin olvidarnos del sector industrial que se basará en el plano de la logística y la distribución.

Perfiles más requeridos

Los profesionales más demandados dentro del sector turístico siguen siendo los de base, como auxiliar de limpieza de cocina (ASL), ayudante de cocina, de camarero, mozo de habitación y camarero de pisos, entre otros. En la actualidad, además de pedirles a estos trabajadores experiencia y profesionalidad, otras cualidades cobran cada vez más fuerza, como la orientación al cliente, ya que en estos momentos es de vital importancia la fidelización de los mismos.

Uno de los segmentos concretos donde se registra un mayor crecimiento de demanda en verano es la Hostelería, ya que en el periodo vacacional es cuando los hoteles muestran una mayor ocupación, especialmente en julio y agosto. Del mismo modo, también se necesita más personal de animación y de limpieza de pisos en hoteles, sobre todo en las zonas costeras y en nuestras islas, Canarias y Baleares.

Precisamente es en la época estival cuando operan más líneas aéreas y, por tanto, se necesitan más profesionales en todas las empresas relacionadas con los aeropuertos, como por ejemplo para puestos de operario de rampa, venta de billetes, mozo de equipaje y auxiliar de catering.

Las vacaciones también son un foco de creación de empleo en determinados sectores, como en el de Banca, en el que se suelen sustituir las ausencias de estos trabajadores, sobre todo en los puestos de cajero de banca y auxiliar contable.

Asimismo, se registra un incremento en la demanda de profesionales como promotores, vendedor de stand, auxiliar de tienda y mozo de tienda, más enfocado a la época de rebajas, aunque si bien es cierto que el crecimiento no se produce en verano, sino más bien hasta julio, que es cuando finalizan las rebajas.

Los trabajos más solicitados en verano: hostelería, turismo, ocio, telemarketing…

Teniendo en cuenta el incremento de la demanda de empleo en verano, existen unos perfiles profesionales cuya contratación también repunta en la época estival. Los trabajos con mayor demanda en verano están relacionados con la hostelería, turismo y ocio. Profesionales como cocineros, camareros, recepcionistas de hotel con idiomas son los más requeridos en los negocios de restauración y hoteles, aunque la desaceleración económica provocará que el periodo estival de este año frene su habitual repunte de la contratación, según Adecco.

Por su parte, los agentes de viaje, guías turísticos, animadores socioculturales y monitores de tiempo libre son los trabajadores estrella del verano para las agencias de viaje, parques temáticos y centros de ocio, por tener que sustituir a sus empleados en vacaciones y reforzar además la plantilla debido al incremento de actividad. Los festivales de música también repuntan en esta época, lo que provoca un incremento en la demanda de montadores de escenarios, técnicos de luces y sonidos, y personal de venta de entradas.

Los perfiles de telemarketing, como teleoperadores y recepcionistas de llamadas con idiomas son muy reclamados en los meses de verano por parte de las empresas de asistencia en carretera, ya que es un periodo en el que los desplazamientos se disparan con respecto al resto del año. También es el momento en el que las compañías de seguros y de seguridad lanzan sus campañas de venta, por lo que necesitan crear o reforzar sus equipos con comerciales, coordinadores de call center y fuerzas de venta. En general, todas las empresas de este corte necesitan reforzar sus plantillas.

En zonas de costa como Baleares o Levante, es habitual el lanzamiento de nuevos productos a través de promociones, por lo que se produce un incremento importante de perfiles altamente cualificados como gestores de punto de venta o delegados de zona, responsables de todo el dispositivo comercial y logístico, además de promotores y azafatas.

También motivado por el incremento de la población en las zonas turísticas, se produce un repunte de la contratación de los perfiles relacionados con los servicios. El transporte, la logística, los centros comerciales y la banca, necesitan reforzar sus plantillas ante el aumento del consumo y la necesidad de cubrir las bajas de las vacaciones. Así, cajeros, dependientes, reponedores, montadores de cambio de imagen de establecimientos, cajeros de banca, auxiliares administrativos o comerciales de venta de tarjetas bancarias, también son muy reclamados en verano.

Por último, en el sector industrial, se van a demandar trabajadores que sustituyan a su plantilla fija debido a las bajas por vacaciones. Además, existen otras compañías que, aunque registran un descenso de su producción en estas fechas, aprovechan el momento para reorganizar su stockaje, actualizar inventarios o a realizar el mantenimiento de la maquinaria y otras infraestructuras. Por este motivo, en el sector industrial existen también una serie de perfiles altamente demandados en el verano como técnicos de mantenimiento, todo tipo de oficiales industriales, operadores, peones, carretilleros de grúa e inventaristas.

Perfil del trabajador contratado en verano

Entre los nuevos empleados en esta época, más de la tercera parte son jóvenes de menos de 25 años. Los jóvenes se convierten en los beneficiarios del aumento de contrataciones estivales, ya que aprovechan el periodo vacacional para dar un impulso a sus ingresos. Además, es una gran oportunidad para ellos a la hora de acceder a su primera experiencia laboral y este tipo de trabajos les ayudará a conocer el mundo empresarial y a comenzar a desenvolverse en la vida profesional.

Una de las oportunidades que se ofrecen a estudiantes en últimos años de carrera o que acaban de terminar sus estudios es la de realizar las sustituciones de vacaciones en empresas. El verano es la época propicia para aplicar los conocimientos recopilados durante los años de formación a un entorno real. Además, muchos de estos estudiantes podrán optar a formar parte de la plantilla una vez acabado el contrato por sustitución, ya que es en septiembre cuando las entidades comienzan a diseñar sus estrategias de negocio e inician la búsqueda de profesionales que aporten una nueva visión de la realidad empresarial.

La razón más importante para explicar este repunte de empleo veraniego es el aumento de actividad en determinados sectores. Con la llegada de las vacaciones, en el sector hostelero se observa un incremento de actividad muy importante, sobre todo centrado en las zonas costeras, con mayor afluencia de turistas. Los aeropuertos también aumentan las contrataciones por la misma razón, dado que en estas fechas se produce un mayor paso de viajeros.

La contratación para realizar suplencias por vacaciones también aumenta enormemente en la época estival. En la actualidad el periodo vacacional se extiende desde finales de mayo hasta mediados de septiembre, de tal manera que cada vez más empresas e industrias recurren a las empresas de trabajo temporal para demandar trabajadores que cubran las bajas de su personal fijo por vacaciones.

En cuanto a la formación del trabajador de verano, el 65% posee estudios elementales y el 15,5% bachillerato. En comparación con el perfil del trabajador temporal habitual, el nivel formativo en del empleado de esta época es inferior debido al importante peso de los jóvenes menores de 24 años.

Sin embargo, una de las características más apreciadas de estos trabajadores es el conocimiento de idiomas. Esto de se debe al incremento de la entrada de turistas extranjeros que ha provocado que los establecimientos requieran cada vez más empleados con este perfil para asegurar una buena comunicación. Al mismo tiempo, se constata cada vez más una mayor demanda de animadores bilingües o trilingües por parte de hoteles y parques temáticos, así como de personal de atención al cliente, principalmente en las zonas costeras.

¿Cuáles serán los profesionales más demandados este verano?

Cocineros, camareros o recepcionistas de hotel con idiomas serán los más requeridos en los negocios de restauración y hoteles, mientras que los agentes de viaje, guías turísticos, animadores socioculturales y monitores de tiempo libre serán los trabajadores estrella del verano para las agencias de viaje, parques temáticos y centros de ocio.

Motivado por el incremento de la población en las zonas turísticas, se producirá una demanda de los perfiles relacionados con los servicios. El transporte, la logística o los centros comerciales, podrían reforzar en algunos casos sus plantillas ante el aumento del consumo y la necesidad de cubrir algunas de las bajas de las vacaciones. Así, cajeros, dependientes, reponedores, montadores de cambio de imagen de establecimientos o auxiliares administrativos, también serán reclamados.

Los perfiles de telemarketing, como teleoperadores y recepcionistas de llamadas con idiomas seguirán siendo reclamados, al ser uno de los sectores que más empleo está generando a lo largo del año. Además, habrá que añadir el aumento de la demanda por parte de las empresas de asistencia en carretera, ya que es un periodo en el que los desplazamientos se disparan con respecto al resto del año. Por supuesto, también será es el momento en el que las compañías de seguros y de seguridad lanzan sus campañas de venta, por lo que necesitan crear o reforzar sus equipos con comerciales, coordinadores de call center y fuerzas de venta.

En zonas de costa como Baleares o Levante, es habitual el lanzamiento de nuevos productos a través de promociones, por lo que se produce un incremento importante de perfiles altamente cualificados como gestores de punto de venta o delegados de zona, responsables de todo el dispositivo comercial y logístico, además de promotores y azafatas.

En el sector industrial, donde quizá sea más patente el paralización de la contratación veraniega, habrá empresas que aunque registren un descenso de su producción en estas fechas, aprovecharán el momento para reorganizar su stockaje, actualizar inventarios o a realizar el mantenimiento y limpieza de la maquinaria y otras infraestructuras. Por este motivo, en él se demandarán perfiles como técnicos de mantenimiento, todo tipo de oficiales industriales, operadores, peones, carretilleros de grúa e inventaristas.

Los estudiantes se convierten en protagonistas de la contratación veraniega

Llega el verano y con él las vacaciones y el descanso para unos y el trabajo para otros. La época estival es un momento idóneo para que los más jóvenes, sobre todo estudiantes, accedan al mercado laboral, dado el incremento en el número de contrataciones que tiene lugar en estas fechas, ya sea por el aumento en el volumen de trabajo que se produce en algunas empresas o por la necesidad de suplir a los empleados que están de vacaciones.

El sector en el que ALTA GESTION realiza más contrataciones entre junio y septiembre es el de los servicios, que acapara el 56% de los contratos que la compañía realiza durante los meses de verano, concentrándose sobre todo en el comercio, la hostelería, el transporte y la banca.

En las zonas costeras, el comercio y la hostelería son los sectores que más incrementan su actividad en verano debido a la afluencia de turistas. Andalucía, Levante, Baleares, Canarias y las zonas costeras de Cataluña centran un alto porcentaje de su contratación en estos sectores. Entre los perfiles más demandados destacan los de camarero, camarera de piso, ayudante de camarero, cocinero, dependiente, reponedor y repartidor.

ALTA GESTION ha podido comprobar que para la gran mayoría de los puestos relacionados con el comercio y las hostelería, las empresas, más que una formación o un nivel de estudios específico, valoran sobre todo la experiencia y la disponibilidad del trabajador. En cambio, para los puestos que se demandan para la administración, la banca y los seguros, sí se requiere una formación previa, ya sea de FP1, FP2, diplomatura o licenciatura en carreras como empresariales, económicas, administración y dirección de empresas, derecho, etc.

Otros perfiles como administrativos, contables, recepcionistas, teleoperadores, secretarias, demandados durante el resto del año, adquieren también más protagonismo en la época estival, ya que las empresas necesitan hacer frente a las bajas por vacaciones que se producen durante estos meses. En este caso, los puestos también suelen ser ocupados por jóvenes menores de 26 años, mayoritariamente estudiantes con cierta experiencia e idiomas, que aprovechan para completar su formación académica y adquirir más experiencia en puestos relacionados con su carrera y que pueden serviles como trampolín profesional.

Los trabajos de verano, fuente de ingresos y oportunidad para entrar al mundo laboral

En la mayoría de los casos los empleos de verano se caracterizan por su estacionalidad, aunque son siempre un valor añadido de cara al currículum profesional, en especial para todas aquellas personas jóvenes que buscan un primer empleo o una puerta de entrada al mundo laboral. Ofrece además la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento interno de las empresas y permite al mismo tiempo adquirir un bagaje que redundará en su futuro profesional. Pero también se persiguen otros objetivos, como el dinero, sobre todo entre los hombres. En definitiva, ingresos y experiencia son las principales motivaciones al buscar un empleo estival.

Aumentar los ingresos económicos, volver al mercado laboral y adquirir experiencia profesional son los principales factores que motivan el empleo de verano, según una encuesta que ha realizado Randstad. A la hora de buscar un empleo coexisten objetivos distintos. La mitad (52%) desea que la temporada estival sirva para incrementar sus ingresos económicos, mientras que un 22% lo que espera es entrar de nuevo en el mercado laboral. Este perfil se completa con los trabajadores (19%) que utilizan el contrato estival para conseguir aumentar su experiencia y por tanto su empleabilidad. El 7% restante busca en el empleo de verano otros objetivos.

Los hombres buscan dinero

La encuesta encuentra también diferencias en función de otras variables. El dinero es una prioridad mayor entre los hombres que entre las mujeres, aunque a ellos les preocupa más este patrón entre los 30 y los 44 años y a ellas cuando son algo más jóvenes, de 25 a 29 años.

En este sentido, aumentar la experiencia profesional para ir consiguiendo un mejor currículum es la mayor preocupación para las mujeres menores de 25 años y que se encuentran ante su primera oportunidad laboral. También se detecta esta percepción dentro de las mujeres mayores de 45 años, que no han trabajado con anterioridad, y que deciden por diferentes razones buscar un empleo de verano.

Características del candidato

El empleo de verano no tiene que ir vinculado a un determinado perfil, aunque se buscan una serie de características en el candidato, como la disponibilidad.

Las ofertas de trabajo estivales siempre van asociadas a una cierta flexibilidad horaria por parte del trabajador, ya que en muchos casos se realizan a turnos, en horarios distintos a la jornada habitual de la oficina o incluso durante el fin de semana.

El candidato debe de ser proactivo y dinámico. Debe demostrar además su capacidad de adaptación a cualquier tipo de puesto.

El compromiso es otro factor importante, ya que renuncia a sus vacaciones en pos de un trabajo. Por otra parte, los puestos relacionados con el turismo y el sector servicios implican una mayor orientación al cliente.

No obstante, nunca se sabe dónde puede estar tu futuro profesional, por lo que te recordamos las cualidades para convertirse en un empleado imprescindible.

Claves para ser contratado este verano

Como resumen,

1. No esperes a que llegue el verano para presentar tu CV en las empresas de trabajo temporal. Ellas serán las que gestionen la mayoría del empleo que se genere en esta época.

2. Muéstrate comprometido a pesar de ser un empleo temporal, pues en estos momentos las empresas están con las plantillas muy ajustadas y podría ser la oportunidad de que te conozcan y cuenten contigo en cualquier momento.

3. Ofrece una disponibilidad horaria amplia, ya que los empleos del verano suelen ser por turnos, fines de semana, noches, etc. y limitarla podría hacerte perder oportunidades laborales.

4. Refleja gran interés e ilusión por la vacante, en los puestos veraniegos en muchas ocasiones eso es lo que se busca, más que una formación determinada o una gran experiencia.

25 trucos para encontrar trabajo en verano was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 25 trucos para encontrar trabajo en verano, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES