Trabajos

Buscar trabajo

Cómo enviar el currículum para trabajar en Oasiz Madrid en Torrejón de Ardoz

NOTICIA de de Jessica Pascual

El centro comercial Oasiz Madrid, ubicado en la localidad de Torrejón de Ardoz, abre el 10 de julio de 2021 el proceso de selección para contratar a un total de 1.000 trabajadores de cara a su próxima inauguración. La compañía busca a perfiles profesionales para cubrir puestos de empleo de dependientes de tienda, personal de supermercado, de mantenimiento y limpieza y hostelería, entre otros. En este artículo te explicamos cómo enviar el currículum para apuntarte a las ofertas de empleo de Oasiz Madrid.

Ofertas de empleo Oasiz Madrid

La inauguración de este centro necesita a un gran repertorio de perfiles profesionales para cubrir todas las demandas de los comercios y locales que van a abrir sus puertas el próximo mes de septiembre. Las primeras ofertas de empleo que se han publicado son para trabajar en las siguientes áreas:

Personal de caja

Personal de supermercado

Dependientes de tiendas y comercios

Encargados de comercio

Personal de cocina

Hostelería

Personal staff

Monitor de tiempo libre

Personal de limpieza

Mantenimiento

Personal de seguridad

Estos son los puestos que se han publicado para la inauguración del centro. Aunque el personal que se necesite a partir de ese momento y las ofertas de empleo que publique la compañía pueden variar en función de las necesidades del complejo.

Cómo enviar el currículum

Si quieres inscribirte en alguna de las 1.000 ofertas para trabajar en Oasiz Madrid, tienes que hacerlo a través de su página web. Aunque de momento no es posible acceder a ella, puesto que se encuentra en fase de mantenimiento y desarrollo. Su visibilidad al público coincide con el inicio del proceso de selección de candidatos, el 10 de julio de 2021.

A partir de esta fecha y cuando la compañía habilite la página, en esta guía te detallaremos cómo enviar el currículum para inscribirte a cada una de las ofertas.

Requisitos

Debido a catálogo de ofertas de empleo tan variado, no es posible detallar unos requisitos fijos que deban cumplir todos los candidatos, sino que dependerán del tipo de empleo al que quieras inscribirte. Por ejemplo, para trabajar como vigilante de seguridad tendrás que acreditar el título que te habilita para realizar estas funciones, mientras que para otros cargos como personal de supermercado o dependientes valorarán más el gusto por la atención al público y la experiencia en el sector.

Lo que sí debes tener en cuenta que en los puestos en los que tengas que trabajar de cara al público deberás demostrar que te gusta ayudar a los clientes y que eres capaz de trabajar en equipo. Y si optas por alguno de los puestos de monitor de tiempo libre, además de tener experiencia con niños y por la diversión, será necesario que presentes el título que te acredite como monitor.

Por otra parte, para los puestos de cocina y hostelería, tendrás que acreditar una experiencia y conocimientos en el sector para acceder a estos puestos de empleo.

Un requisito que sí va a valorar la compañía es la proximidad de la residencia de los candidatos frente al centro comercial, independientemente del puesto de empleo al que quiera acceder.

Las ofertas a las que pueden inscribirse los candidatos proceden tanto de la empresa promotora del centro como de las distintas firmas que lo componen.

Oasiz Madrid, el nuevo complejo comercial de Torrejón

Oasiz Madrid, antes conocido como Open Sky, tiene previsto abrir sus puertas en el mes de septiembre de 2021. Este gran complejo comercial, ubicado en el Polígono de Casablanca de Torrejón de Ardoz, cuenta con 25 hectáreas dedicadas al ocio, a la restauración, a las compras, al arte y a la cultura.

El centro tiene un doble aparcamiento con capacidad para 4.000 coches distribuidos en dos zonas, un parking superior y otro subterráneo. Las zonas de tiendas, de ocio y de comida se completan con otras áreas con árboles y palmeras destinadas al descanso bajo la sombra acompañados de dos lagos.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Oasiz Madrid en Torrejón de Ardoz was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo enviar el currículum para trabajar en Oasiz Madrid en Torrejón de Ardoz, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.









ANTERIOR Sanciones por alquilar una vivienda sin el certificado energético

MÁS NOTICIAS INTERESANTES