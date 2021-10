Empresas y cursos para trabajar como vigilante de seguridad

Trabajos

Gran parte de las empresas de atención al público y de otros sectores cuentan con puestos de empleo de vigilante de seguridad. ¿Te interesa formar parte de este sector? Si quieres probar suerte en puestos relacionados con velar por la seguridad de los espacios y las personas te contamos todo lo que necesitas saber para trabajar como vigilante de seguridad.

El puesto de agente de seguridad es uno de los empleos con más presencia y demanda debido a que se encuentra tanto en compañías públicas como privadas.

Cursos

Los cursos para ser guardia de seguridad se componen de 6 semanas lectivas y un total de unas 180 horas de clase de las cuales el 50% debe ser presencial de forma obligatoria.

Para superar el curso hay que aprobar dos tipos de pruebas: Una de aptitudes físicas y otra de conocimientos.

En caso de superar los cursos, tendrás 10 días hábiles para presentar la siguiente documentación en dependencias policiales:

Fotocopia de la tarjeta o autorización de residencia o de Identidad en vigor.

Certificado original de antecedentes penales.

Título académico.

Informe de aptitud psicofísica

Diploma o certificado de los módulos.

Declaración jurada de cumplir con los requisitos necesarios.

Hay especialidades de vigilantes de explosivos que tienen que superar otros módulos complementarios puesto que requieren de formación más específica.

Para acceder y consultar las diferentes convocatorias y el estado de las mismas tienes que hacerlo a través de este enlace.

Para formar parte de las pruebas de selección hay que proceder a la inscripción rellenando el modelo 790 y abonando el pago de la Tasa 015 bien de forma presencial o a través de la sede electrónica de la policía. Puedes iniciar el procedimiento en esta página.

En un plazo de 3 meses tendrás que solicitar el TIP.

Qué es el TIP

Para ser vigilante de seguridad tienes que estar en posesión del TIP. En las ofertas de empleo de este puesto se especifica de forma detallada que se abstengan las candidaturas que no estén en posesión de este certificado.

El TIP o tarjeta de identidad profesional es un documento que certifica a la persona que lo posee que está habilitado para ser vigilante de seguridad en todo el territorio a nivel nacional.

Este documento lo expide la Policía Nacional y también se conoce como el carnet de personal de seguridad.

Para pedir la tarjeta TIP hay que presentar los siguientes documentos:

Dos fotografías de tamaño carnet.

Autorización de verificación de datos del DNI o NIE.

Justificante que acredite el ingreso de la tasa.

¿Cómo conseguirlo?

Tienes que superar un curso específico de formación en vigilante de seguridad y una vez superado tienes tres meses para solicitar el documento certificado.

Requisitos

Desde el Ministerio de Interior establecen una serie de requisitos básicos que hay que cumplir para poder ser vigilante de seguridad:

Tener nacionalidad europea , de un Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de otro país que tenga convenio con España.

, de un Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de otro país que tenga convenio con España. Ser mayor de edad .

. Tener o estar en condiciones de conseguir el título de la ESO , de ser técnico o de tener algún grado superior.

, de ser técnico o de tener algún grado superior. Tener aptitudes psicofísicas óptimas.

óptimas. No tener antecedentes penales con delito doloso.

con delito doloso. No estar condenado por violación de derechos fundamentales.

por violación de derechos fundamentales. No tener sanciones en el área de seguridad privada en los últimos dos años si es grave o en los últimos 4 años si es muy grave.

en el área de seguridad privada en los últimos dos años si es grave o en los últimos 4 años si es muy grave. No haber sido separado de las fuerzas armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Tener el diploma o certificado que demuestre haber superado los cursos correspondientes autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Edades

Para ser guardia de seguridad tienes que tener una edad mínima de 18 años y una edad máxima de 55 años.

Pago de tasas

Para conseguir la habilitación de vigilante de seguridad y guarda rural hay que abonar una tasa de 62,89 euros y para expedir las certificaciones la tasa asciende a 22,88 euros.

Llevar armas

No todos los agentes de seguridad llevan armas. Para poder llevarlas tanto los vigilantes de seguridad básicos como los especializados en explosivos tienen que obtener la licencia C del reglamento de armas.

La solicitud para conseguir la licencia tipo C de armas se realiza a través de la Guardia Civil y cuentan con una validez del tiempo de prestación establecido y mientras estén de servicio. El documento debe actualizarse cada cinco años y en el momento del cese de la actividad la licencia será nula.

Para poder obtener la licencias C y poder utilizar armas debe haber un previo contrato de empleo. La licencia sólo es válida mientras que el titular esté de servicio y será retirada en el momento en el que finalice el contrato. Para obtener más información sobre la licencia puedes hacerlo desde esta página.

Sueldo

El sueldo medio de un vigilante de seguridad se sitúa en torno a los 1.000 euros mensuales sin contar pluses ni extras en el desempeño de su actividad.

¿Se puede ser vigilante de seguridad con antecedentes?

Si tienes antecedentes penales de delito doloso no. Tampoco puedes ser vigilante de seguridad si has estado condenado por violación de derechos fundamentales, si tienes sanciones en el área de seguridad privada en los últimos dos años si es grave o en los últimos 4 años si es muy grave o si has sido separado de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Empresas para trabajar de vigilante de seguridad

Prosegur

Prosegur es una empresa que ha conseguido gran presencia internacional. Líder en el sector de la seguridad privada cuenta con personal cualificado en todos los departamentos. Para enviar el currículum a Prosegur tienes que hacerlo desde su portal de empleo.

En la página principal del portal de empleo puedes seleccionar el área concreta de trabajo que buscas para que sólo te muestren puestos que sean de tu interés.

Si ninguna de las ofertas que aparecen en la página te convencen, también puedes dejar el currículum en la base de datos de la empresa a través de este enlace para futuras ofertas de trabajo.

En la web de empleo puedes filtrar tanto el área de trabajo como la ubicación.

Una vez seleccionamos una oferta concreta, aparece de forma explícita lo que se ofrece, los requisitos y la descripción de las funciones del puesto que se oferta.

Si seleccionamos el botón Solicitar oportunidad de trabajo nos llevará a la página concreta de inicio de sesión o registro en la plataforma para inscribirte en esa oferta concreta.

Ilunion

Para trabajar en Ilunion como vigilante de seguridad tienes que enviar el currículum a través de su portal de empleo.

Dentro de este portal tienes que seleccionar los puestos de Facility Services si estás buscando ofertas de vigilantes de seguridad.

Una vez seleccionamos esta pestaña nos lleva a una página con las ofertas de empleo actuales en esa categoría.

Dentro de cada oferta tienes la posibilidad de registrarte en el portal y de esta forma inscribirte a una oferta concreta.

Iman

En la página principal de IMAN Seguridad aparece un botón que dice Busco Empleo.

Si seleccionamos este botón la página te redirige al buscador de ofertas trabajo de la empresa. En este buscador podemos seleccionar como categoría profesional el área de Seguridad y ver qué ofertas hay disponibles en ese momento.

Una vez encuentres la oferta que te interese puedes inscribirte directamente.

Grupo Eulen

En la página principal de Eulen aparece una pestaña que indica Encuentra tu empleo. Si seleccionamos ese botón aparece otra página que permite filtrar por ubicación y palabras clave las diferentes ofertas de empleo que están activas en ese momento.

Una vez encuentras una que te resulta interesante, la seleccionas y en el interior de la oferta te dará la posibilidad de apuntarte a la oferta.

Sercon

En la página principal de Sercon aparece un botón en la parte superior izquierda que indica Trabaje con nosotros.

Si accedemos a este botón aparece otra página en la que hay un formulario de solicitud que hay que rellenar y adjuntar el currículum solicitante el puesto de empleo que te interese.

Clece

Para acceder al portal de empleo de Clece hay que acceder a su página web y seleccionar el botón Canal Empleo que hay en la parte superior derecha.

En el portal aparecen las diferentes ofertas disponibles en ese momento. Puedes filtrarlas por país y por categoría de trabajo.

Una vez encuentres la oferta que te resulte de interés, tan sólo tendrás que rellenar un formulario online y adjuntar tu currículum.

Securitas

En el portal de empleo de Securitas seguridad te permite registrarte y rellenar un formulario para poder formar parte de la empresa y acceder a su bolsa de empleo.

Para poder entrar en la bolsa de empleo tienes que registrarte en la página.

Salidas profesionales

En realidad, cuando hablamos de vigilantes y guardias de seguridad estamos hablando de un campo que tiene muchas facetas. Para todas ellas lo primero que hay que hacer es conseguir el diploma que sirve de base para la presentación a diversas convocatorias.

Algunos de los trabajos que se pueden desarrollar cuando tienes el carnet profesional son los de encargarte de la seguridad en empresas, bien como parte del personal de esta o a través de una agencia de servicios. También puedes trabajar como escolta privado, para lo cual deberás preparar las pruebas correspondientes, muy parecidas a las del carnet profesional que consigues tras el curso de vigilante.

Con formación adicional se amplía el abanico de posibilidades laborales. Por ejemplo, trabajar con perros, vigilancia en museos, operadores de centros de control de videovigilancia y centrales de alarmas, etc.

Por otra parte, un guardia de seguridad homologado puede trabajar como portero en locales y discotecas, un trabajo que hasta ahora no requería de titulación, pero que en determinadas comunidades autónomas se ha regulado y se exige este tipo de carnets profesionales. Y la lista puede ampliarse todavía más, ya que a partir de ahí se pueden preparar pruebas para trabajar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo.

Si te gusta el mundo de la seguridad pero quieres dar un paso más y formar parte de los miembros de seguridad y cuerpos del Estado, consulta cómo superar las oposiciones y requisitos para ser policía en España.

