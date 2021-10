Trabajos

Oposiciones

Cómo presentarse a las oposiciones para Policía Nacional y Local

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si siempre has soñado con hacerte policía, a continuación te vamos a contar cómo debes prepararte la oposición, puesto que debes opositar: Requisitos, pruebas físicas, teóricas, etc.

Actualmente, en España existen distintos cuerpos de policía, todos englobados bajo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para acceder a cualquiera de ellos resulta fundamental aprobar una oposición pública, independientemente de que quieras ser Policía Nacional o Policía Local.

Oferta empleo público 2021

En junio de 2021 el Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva convocatoria de plazas de empleo público para opositar a Policía Nacional.

El BOE ha publicado un total de 2.328 plazas disponibles para este año, de las cuales 2.218 son para puestos de Escala Básica y 110 para la Ejecutiva. De las plazas libres se van a reservar 444 para militares profesionales de tropa y marinería que lleven menos de cinco años en el servicio. En los siguientes apartados explicamos todo lo que debes saber para presentarte a unas oposiciones y convertirte en Policía Nacional.

Policía Nacional

¿Qué hay que hacer para ser Policía Nacional? En primer lugar tenemos que establecer diferencias a la hora de opositar para un cargo en la Policía Nacional. Existen dos ramificaciones a las que podemos opositar por libre.

Por un lado están las oposiciones de Policía Nacional en Escala Básica (policía) y por otro las oposiciones de Policía Nacional en Escala Ejecutiva (Inspector).

La diferencia básica de los cometidos de policía e inspector son que los miembros de policía se dedican a la prevención e investigación y los de inspector se dedican al mando y coordinación de grupos policiales de categorías inferiores que a su vez se dedican a realizar las tareas de investigación y prevención. A continuación detallamos todo lo que necesitas saber sobre ambas convocatorias.

Dependiendo del rango o puesto de Policía Nacional al que queramos acceder, hay que reunir una serie de requisitos para ser Policía Nacional.

Los puestos de Policía e Inspector cuentan con oposiciones libres, por tanto puede presentarse todo aquel que reúna los requisitos específicos de la convocatoria. Éstos son los dos únicos cargos con oposiciones libre. A continuación exponemos los diferentes puestos y requisitos necesarios para acceder a los diferentes rangos. De menor a mayor:

Escala básica

Policía: Oposición libre. Oficial de policía: Antigüedad selectiva y concurso de oposición de dos años.

Escala de subinspección

Subinspector: Antigüedad selectiva y concurso de oposición de 3 años.

Escala ejecutiva

Inspector: O bien oposición libre o concurso de oposición de 3 años más antigüedad selectiva. Inspector jefe: Concurso de oposición 10 años más antigüedad selectiva.

Escala superior

Comisario: Antigüedad selectiva y concurso de oposición de 5 años. Comisario principal: Concurso de oposición 7 años y antigüedad selectiva.

De forma independiente a estos rangos, durante la carrera profesional, los miembros del cuerpo pueden acceder a las especialidades de GEO, policía científica, rama de investigación, subsuelo, desactivación de explosivos, guías caninos, caballería, helicópteros… O ir a las ramas de telecomunicaciones, sanidad, profesor… Aunque esto último depende de la experiencia y el nivel académicos.

Funciones

La policía nacional se encarga de tareas tales como:

Mantener el orden y la seguridad ciudadana. Prevenir los actos delictivos, así como investigarlos cuando se hayan cometido. Recibir y analizar todos los datos que puedan ayudar a mantener la seguridad pública. Control de las entradas y salidas en el país de ciudadanos españoles y extranjeros. Investigar y perseguir delitos relacionados con el mundo de la droga.

Requisitos generales

Los requisitos generales para presentar la solicitud y poder opositar tanto en el caso de la escala básica como en la ejecutiva son:

Tener nacionalidad española. Ser mayor de edad y no llegar a la edad de jubilación. No haber sido condenado por un delito doloso. No haber sido separado del servicio del Estado, Administración Autonómica, Local o institucional. No estar inhabilitado para las funciones públicas. No ajustarse a las causas de exclusión física o psíquica. Compromiso de portar armas y llegado el momento, de utilizarlas. Estatura mínima de 1,65 cm en hombres y 1,60 en mujeres. Tener el carnet de conducir de clase B.

Aquellos que quieran optar a puestos de militares profesionales de tropa y marinería además de los ya mencionados deben acreditar haber permanecido cinco años de servicio.

Requisitos específicos

En el caso de los interesados en opositar para Inspector de Policía Nacional deben tener el título universitario oficial de Grado.

En el caso de las personas que quieran opositar para puestos de Policía basta con estar en posesión de un título de Bachiller o equivalente.

Requisitos médicos

Los requisitos médicos excluyentes son los mismos para ambas oposiciones:

Medir menos de 1,65 hombres y 1,60 mujeres. Poseer obesidad o delgadez que dificulten las tareas del cargo. Tener enfermedades o lesiones agudas que produzcan secuelas que dificulten el desarrollo de las funciones durante el momento de la evaluación. En estos casos el tribunal médico puede fijar una nueva fecha de revisión del estado de salud del aspirante. Visión: No pueden optar a ninguna plaza en la Policía Nacional aquellas personas que no tengan dos tercios de la visión normal en los dos ojos, que tengan queratotomía radial, estrabismo, desprendimiento de retina, hemianopsias, discromatopsias o procesos patológicos que dificulten la agudeza visual. Oído: No pueden optar a ninguna plaza del Cuerpo Nacional de Policía aquellas personas que tengan una pérdida de audición de entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o d 4.000 hertzios a 45 decibelios. Otras exclusiones: Alteraciones del aparato locomotor, úlcera gastro-duodenal, hipertensión arterial, asma bronquial o broncopatía, epilepsia, depresión, jaquecas, temblores, alcoholismo, toxicomanías, psoriasis, eczemas, diabetes, enfermedades transmisibles, de transmisión sexual, inmunológica sistemáticas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas o psicosis.

Inscripción de solicitud

Se trata de una solicitud que puede hacerse vía telemática de forma completa. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en este enlace.

Una vez estamos en esta página vemos que en la parte central de la portada aparece un recuadro que dice: Procesos selectivos. Tenemos que pinchar en este cuadro.

Nos lleva a esta otra página donde nos indica que podemos iniciar el proceso de inscripción haciendo clic en el botón Tramitación electrónica.

Si en el momento en el que accedemos hay plazos abiertos nos permitirá iniciar la solicitud, pero si no hay en ese momento ninguna convocatoria vigente sólo podremos consultar información sobre el procedimiento a través de un manual de instrucciones.

Si los plazos están abiertos nos aparece una pantalla en el que tenemos que pinchar el botón de inscripción. Esta página también os permite consultar las inscripciones de las solicitudes de escala básica y ejecutiva.

Formulario

Cuando pinchamos en el botón inscripción se abre una ventana donde dice que van a comprobar los datos de identidad que vamos a introducir después en el formulario. Los datos se cotejan con los que tienen e la dirección general de policía. Pinchamos en aceptar.

Procedemos al formulario. Hay que rellenarlo con los siguientes datos de identidad:

DNI.

Sexo.

Nombre y apellidos.

Fecha de nacimiento.

Nombre de padre y madre.

¿Y si he rellenado mal algún dato?

Los datos de identidad que hayas podido introducir mal aparecen en color rojo en un recuadro. No podrás continuar si no se han rectificado esos errores.

Una vez que hayan verificado los datos nos aparece más formulario. Tenemos que rellenar los datos sobre:

Lugar de nacimiento.

Dirección.

Teléfono de contacto.

Correo electrónico.

Y a continuación rellenar los datos de la convocatoria:

Fecha, escala básica o ejecutiva.

Sedes de examen de pruebas físicas y escritas.

Idiomas.

Si aspiras a plazas libres o militares profesionales.

Los datos del pago de las tasas y del importe además de la fecha.

Por último debes rellenar los datos de la formación académica.

Una vez relleno el formulario debemos aceptar pero antes revisar todos los datos porque a partir de este momento no se pueden modificar.

Pago

El siguiente paso consiste en elegir la forma de pago. Podemos realizar el pago telemático o a través de sucursales bancarias. Una vez hecho puedes imprimir 3 copias:

Un ejemplar para el interesado. Otro para la entidad colaboradora. Un último para la administración.

Tienes que firmar las copias para hacer efectivo el pago en una entidad bancaria.

Por el contrario, si quieres hacer pago telemático tienes que tener un certificado de usuario admitido por la agencia estatal de la administración tributaria. Si hacemos el pago telemático debemos rellenar los datos de cuenta bancaria y firmar electrónicamente con certificado.

Para la realización del pago telemático es necesario tener el DNI electrónico, el Número de identificación fiscal y una cuenta abierta en una entidad colaboradora.

Para la firma electrónica a través del certificado del DNI electrónico es necesaria la siguiente aplicación.

Si todas las operaciones con firma han sido correctas se considera que la instancia ha sido presentada y no hay que hacer más trámites.

Escala básica: Policía

Las solicitudes deben presentarse en el caso de la escala básica para puestos de policía en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el BOE.

En el caso concreto de la escala básica no tienen que pagar la tasa aquellas personas que figuren como demandantes de empleo durante al menos un mes anterior a la fecha de la publicación de la convocatoria; aquellos que sean miembros de familia numerosa de categoría especial y las víctimas de terrorismo.

Pruebas de selección

Oposición

La primera parte es la oposición. Dentro de esta parte encontramos pruebas de carácter eliminatorio:

La primera prueba es de aptitud física, que consta de 3 ejercicios.

La segunda prueba es de conocimientos y ortografía y son en total dos partes eliminatoria: Un examen en el que tienen que contestar por escrito a un cuestionario de 100 preguntas y en el que tienen que acertar al menos 50. El segundo examen es una contestación por escrito de un cuestionario para examinar la ortografía.

El temario lo puedes encontrar en el siguiente enlace.

La tercera prueba consta de las siguientes partes:

Reconocimiento médico. Entrevista personal para comprobar la idoneidad del aspirante. Test psicotécnico.

Por último existe la posibilidad de hacer un ejercicio voluntario de idiomas y hay que hacer una prueba de consumo sustancias toxicas

Formación y prácticas

Una vez superada la oposición los miembros acceden directamente a un curso de formación y periodo de prácticas. Empiezan siendo policías alumnos y se incorporan a la Escuela Nacional de Policía.

Aquellos que superen este curso selectivo realizarán un módulo de formación práctica. Todos los alumnos que superen el curso y el módulo de formación serán declarados aptos y se procederá a su nombramiento.

Escala ejecutiva: Inspector

En este caso la solicitud debe presentarse también en los 15 días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria en el BOE.

Al igual que en la escala básica, no tienen que pagar la tasa aquellos que figuren como demandantes de empleo durante al menos un mes anterior a la fecha de la publicación de la convocatoria; aquellos que sean miembros de familia numerosa de categoría especial y las víctimas de terrorismo.

Pruebas de selección

Oposición

La oposición en el caso de las personas que quieran optar a puestos de Inspector consta de:

Una primera prueba compuesta por 3 ejercicios físicos.

Una segundaprueba de conocimientos con pruebas de carácter eliminatorio que consta de: Un examen en el que deben contestar a un cuestionario por escrito de 100 preguntas y acertar al menos 50. Una segunda prueba que es un examen oral y escrito de francés o inglés en el que deben demostrar un nivel intermedio alto. Una tercera prueba en la que deben realizar una resolución por escrito de supuestos en los que deben interrelacionarse en las materias del temario.

El temario lo puedes encontrar en este enlace.

La tercera prueba se compone de lo siguiente:

Reconocimiento medico. Entrevista personal. Test psicotécnico.

Por último pueden presentarse a un ejercicio voluntario de idioma y deben someterse a una prueba de consumo de sustancias tóxicas

Aquellos que hayan prestado servicio como funcionarios de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas tendrán bonificación.

Después de la oposición

Después de haber superado las pruebas de la oposición se convierten en inspectores alumnos y se incorporan a la escuela. Realizan dos cursos académicos de carácter selectivo y si lo superan proceden a realizar un módulo de formación práctica. Una vez superados estos dos cursos y el módulo de prácticas se les considera aptos y se les nombra Inspectores.

Si tienes dudas sobre algún aspecto concreto puedes ponerte en contacto con los servicios de atención al cliente a través de los siguientes teléfonos en horario de lunes a viernes de 9:00h de la mañana a 14:00h del mediodía.

91 322 76 00

91 322 76 12

También puedes mandar un correo electrónico a través del formulario de contacto que han habilitado en esta página.

O puedes ir presencialmente a la sede de la División de Formación y Perfeccionamiento en la avenida Pio XII número 50 en Madrid.

Academias

Como se ha podido comprobar, las oposiciones para acceder a cualquiera de los cuerpos de policía son de gran complejidad. Por ello, nuestra recomendación es apuntarse a una academia especializada en este tipo de convocatorias. Allí sabrán orientarte para la preparación de cada una de las fases anteriormente mencionadas.

Además, te informarán de todas las ofertas de empleo público que se publiquen en el BOE para acceder a una plaza de policía, ya sea local o nacional.

Policía Local

Entre otras tareas, el cuerpo de la Policía Local se encarga de los siguientes aspectos:

Protección de las autoridades de las Corporaciones Locales.

de las Corporaciones Locales. Instrucción de atestados por accidentes de circulación en la ciudad.

por accidentes de circulación en la ciudad. Labores administrativas : certificados, multas, bandos municipales etc.

: certificados, multas, bandos municipales etc. Prestación de auxilio en accidentes, catástrofes o calamidades públicas.

en accidentes, catástrofes o calamidades públicas. Dirigir, ordenar y señalizar el tráfico en la ciudad.

Oposiciones

Los principales requisitos para ser Policía Local y poder presentarte a las oposiciones son:

Ser ciudadano español o tener la nacionalidad. Tener, como mínimo, 16 años y un máximo que fijará cada Comunidad Autónoma. Contar con el título de Bachiller o su equivalente. Tener una estatura mínima de 1,65 metros en el caso de las mujeres y 1,70 metros en el de los hombres. Poseer los permisos de conducir A o A2 y B. No haber sido separado del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales mediante un expediente disciplinario. Compromiso de llevar y utilizar armas.

Si bien estos son los requisitos generales, es importante tener en cuenta que estos pueden variar ligeramente dependiendo de la zona en la que te presentes e incluso de cada convocatoria en concreto.

Pruebas de selección

El sistema de selección para ser policía local consta de tres fases fundamentales: una oposición, un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas.

Oposición

Constará de las siguientes fases, todas ellas eliminatorias:

Psicotécnicos. Estos valorarán la capacidad verbal, numérica, espacial, de razonamiento, atención-percepción y de memoria visual. Además en esta fase se incluirán test de personalidad que analizarán la estabilidad emocional, autoconfianza y habilidades interpersonales. Prueba teórica. Aquí se evaluará el conocimiento del temario presentado en las bases de la convocatoria. Además, incluirá un ejercicio de conocimiento de inglés, para el que habrá que obtener un nivel mínimo de A2. Pruebas físicas. Éstas incluirán una carrera de resistencia de 800 metros, una de velocidad de 60 metros, lanzamiento de balón medicinal, salto de longitud y una prueba de natación de 25 metros. Reconocimiento médico. Se realizarán todas las pruebas clínicas, analíticas y complementarias que se consideren pertinentes.

Curso y período de prácticas

Las personas que hayan aprobado la fase de oposición pasarán a ser policías en prácticas. Tendrán que realizar un curso selectivo de formación y a posteriori un período de prácticas. Estos durarán como mínimo seis y tres meses respectivamente. Si se superan ambos procesos, pasarás a ser policía local.

Cómo presentarse a las oposiciones para Policía Nacional y Local was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo presentarse a las oposiciones para Policía Nacional y Local, te recomendamos que entres en la categoría de Oposiciones.