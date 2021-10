Trabajos

Edad de jubilación en España, requisitos y tablas anuales

Después de muchos años trabajando y acumular años cotizados en la vida laboral, lo primero que se nos viene a la mente es cuál es la edad de jubilación en España porque la edad mínima para conseguirlo aumenta cada año. Por ello, existe mucha confusión en cuanto a la edad mínima para jubilarse. Para resolver tus dudas, a continuación te contamos todos los detalles de la jubilación: Requisitos, edad, tipos y qué papeles se necesitan para solicitar la jubilación.

Requisitos

Las condiciones para jubilarse y cobrar una pensión son prácticamente los mismos que en los años pasados. Aunque en los últimos años se han introducido algunos cambios, por lo que a día de hoy es imprescindible:

1. Estar afiliado a la Seguridad Social.

2. La edad mínima para la jubilación ordinaria ha sido el factor que ha variado en los últimos años. Hasta el momento, ésta era los 65 años. Sin embargo, esto ha cambiado, situándose en los 67 años en 2027. Mientras tanto, tendrá lugar un régimen transitorio.

Desde el año 2013 la edad de jubilación empieza a retrasarte a razón de un mes al año hasta el 2018. A partir de entonces, se retrasa dos meses al año hasta alcanzar los 67 en el 2027. Además, los años cotizados también van en aumento desde los 35 hasta los 38 y medio en 2027 a razón de un trimestre al año.

3. Los años cotizados han de ser mínimo 15 para tener derecho a una pensión contributiva. Además, al menos dos de esos años deben estar comprendidos en los 15 años anteriores al momento de la jubilación.

4. Por último, para acceder a la jubilación, es obligatorio que se produzca el llamado “hecho causante”. Éste puede ser:

– El día del cese en la actividad laboral.

– El día de presentación de la solicitud de jubilación en las situaciones asimiladas a la del alta y en las situaciones de no alta.

Tabla de jubilación

Hasta el 2027 se vivirá un proceso de transición en el cuál la edad de jubilación se irá retrasando paulatinamente. Para tener claro los años obligatorios a medida que avanzamos en el tiempo, se ha creado la tabla de jubilación que se presenta a continuación.

Esto quiere decir que si en 2021 la persona que quiere jubilarse tiene 65 años y acumula una carrera laboral de mínimo 37 años y 3 meses, puede jubilarse con la pensión íntegra.

Si una persona tiene 65 años y ha trabajado menos de 37 años y tres meses, tendrá que esperarse a los 66 años para jubilarse con la pensión íntegra.

Cálculo edad

Pese a conocer los requisitos y lo que marca la ley, una de las preguntas más habituales es la de: ¿cuánto me queda para jubilarme? Por ello, conviene aprovechar la ocasión para destacar que Internet ofrece muy diversas plataformas en las que puedes calcular tu edad de jubilación. Además, éstas te ofrecen la opción de ver con qué años cobrarías el 100% de la pensión contributiva y con cuáles no. Así podrás organizarte para preparar tu jubilación con el tiempo suficiente y que ésta se adapte a tus necesidades económicas.

Si no has cotizado el mínimo de años para tener tu pensión de jubilación, puedes optar por solicitar una pensión no contributiva.

