Jubilación y Pensiones

¿Cuántos años tengo que cotizar para jubilarme y cobrar la pensión?

El periodo mínimo de cotización es el indicador que marca cuándo puede jubilarse una persona en España para cobrar el 100 % de la prestación. Este periodo hace referencia al tiempo que una persona ha trabajado a lo largo de su vida, siempre y cuando haya estado dado de alta en la Seguridad Social.

Un trabajador que quiera acceder a la totalidad de la pensión de jubilación en 2022 con 65 años, debe tener, al menos, 37 años y 3 meses cotizados. Y, si ha trabajado menos tiempo, puede jubilarse con la pensión íntegra a partir de que cumpla los 66 años y dos meses. Hay que tener en cuenta que estos límites para acceder a una pensión íntegra varían cada año. Puedes consultar los datos actualizados de la edad legal para jubilarse en España en esta información.

Jubilarse sin el periodo mínimo de cotización

¿Pero, qué ocurre si una persona no ha cotizado este número de años que marca la Administración? En estos casos, es posible jubilarse sin haber cotizado ese tiempo, pero el importe que reciben los pensionistas al mes se reduce. Para saber si en tu caso concreto merece la pena o no retirarse de manera anticipada, aquí puedes consultar cuánto se reduce tu pensión si te jubilas antes de la edad legal. Aunque te adelantamos que, si tu idea es prejubilarte, el periodo mínimo de cotización asciende a los 33 años para jubilarse a los 61.

Jubilarse en España con 15 años cotizados

A pesar de estos datos, es posible jubilarse en España con muchos menos años cotizados que los que marcan las tablas anuales y cobrar la prestación. De hecho, es posible cobrar una pensión solo con 15 años cotizados. En estos casos, el titular recibe solamente el 50 % de la pensión, o lo que es lo mismo, la pensión mínima de jubilación.

Jubilarse con menos de 15 años cotizados

¿Y qué sucede con las personas que no llegan a este mínimo? Puede darse el caso que una persona no tenga 15 años cotizados porque no ha trabajado o porque lo ha hecho, pero como ama de casa sin cotizar. Para cualquiera de estos casos, existe otra alternativa. En España, las personas que no hayan cotizado el mínimo de 15 años, pueden acceder a una pensión no contributiva de jubilación y recibir una ayuda mensual. Aunque para beneficiarse de esta prestación deben cumplir otros requisitos adicionales.

Como conclusión, no hay un mínimo de años necesarios que una persona tenga que cotizar para acceder a una pensión de jubilación. La diferencia está en que, si ha cotizado, al menos 15 años, puede acceder a una prestación contributiva de jubilación. Y si no llega a este mínimo y se ajusta a los requisitos establecidos, tiene que solicitar una pensión no contributiva de jubilación.

