Cuándo se cobran las pensiones y la paga extra de Navidad en noviembre de 2025: fechas por bancos

Con el final de noviembre a la vista, muchos pensionistas consultan cuándo recibirán la pensión mensual y la paga extraordinaria de Navidad, uno de los ingresos más esperados del año. Aunque la Seguridad Social abona siempre las pensiones a mes vencido, la mayor parte de entidades financieras adelantan el pago varios días, situándolo entre el 22 y el 26 de noviembre.

Según datos recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en octubre se abonaron más de 10,3 millones de pensiones a más de 9,3 millones de pensionistas. En noviembre, el importe casi se duplica debido al abono de la paga extraordinaria, que equivale a la cuantía de la pensión ordinaria.

Por qué los bancos pueden adelantar las pensiones

Las entidades pueden anticipar el pago gracias al sistema de cuenta única centralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Este mecanismo permite a los bancos conocer con varios días de antelación:

Las personas beneficiarias que recibirán la pensión.

El importe exacto que debe abonarse.

La fecha oficial de pago por parte de la Seguridad Social.

Con esta información previa, cada entidad decide si adelanta el ingreso.

Fechas de cobro de las pensiones en noviembre de 2025 según cada banco

La Seguridad Social ingresará oficialmente las pensiones entre el 1 y el 4 de diciembre.

Sin embargo, como ocurre todos los años, la mayoría de entidades financieras adelantan el abono entre el sábado 22 y el miércoles 26 de noviembre.

Calendario por bancos (noviembre 2025)

BBVA: A partir del lunes 24 de noviembre.

A partir del lunes 24 de noviembre. Bankinter: A partir del viernes 21 de noviembre.

A partir del viernes 21 de noviembre. Santander: A partir del sábado 22 de noviembre.

A partir del sábado 22 de noviembre. CaixaBank: A partir del lunes 24 de noviembre.

A partir del lunes 24 de noviembre. Cajamar: A partir del lunes 24 de noviembre.

A partir del lunes 24 de noviembre. Ibercaja: A partir del lunes 24 de noviembre.

A partir del lunes 24 de noviembre. ING: A partir del lunes 24 de noviembre.

A partir del lunes 24 de noviembre. Unicaja: A partir del lunes 24 de noviembre.

A partir del lunes 24 de noviembre. Abanca: A partir del lunes 24 de noviembre.

A partir del lunes 24 de noviembre. Kutxabank: A partir del lunes 24 de noviembre.

A partir del lunes 24 de noviembre. Sabadell: A partir del lunes 24 de noviembre.

Qué pensionistas no cobran la paga extra de Navidad

Aunque la mayoría de pensiones sí reciben la paga extraordinaria íntegra, existen excepciones relevantes:

1. Pensiones por incapacidad permanente derivada de accidente laboral o enfermedad profesional

Estas pensiones sí tienen derecho a paga extraordinaria, pero la reciben prorrateada en 12 mensualidades, por lo que no perciben una paga extra adicional en noviembre.

2. Pensiones suspendidas durante el periodo de devengo

Si la pensión ha estado suspendida temporalmente en algún momento entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, no se generará el derecho a la paga extraordinaria.

3. Falta de devengo completo

Los pensionistas que no hayan completado los seis meses de devengo recibirán únicamente la parte proporcional correspondiente.

Formas de cobrar la pensión en 2025

La Seguridad Social ofrece varios métodos para recibir la pensión, adaptándose a distintos perfiles de beneficiarios.

1. Ingreso en cuenta bancaria

Es la opción más común. Puede realizarse en:

Bancos.

Cajas rurales.

Cajas de ahorro.

Cooperativas de crédito.

El ingreso puede hacerse en una cuenta individual o conjunta, sin coste para el pensionista.

2. Gestión a través de graduados sociales

Con autorización previa de una entidad financiera, un graduado social puede gestionar y coordinar el cobro de la pensión para el beneficiario.

3. Pago en centros de la Seguridad Social

Los pensionistas que residan en centros públicos o residencias dependientes de la Seguridad Social pueden recibir el pago a través del administrador del propio centro.