Cambios en la edad de jubilación para 2026: se incrementa a 66 años y 10 meses

La reforma de las pensiones de 2013 ha establecido un cambio significativo que impactará la edad de jubilación en 2026, elevándola a 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Sin embargo, aquellos trabajadores con una vida laboral superior a 38 años y 3 meses podrán optar por jubilarse a los 65 años, manteniendo las condiciones anteriores del sistema.

Un análisis del proceso de cambio

Desde la implementación de esta reforma, la edad de jubilación ha ido retrasándose de manera progresiva. En 2013, la edad legal de jubilación era de 65 años para quienes habían cotizado al menos 35 años y 3 meses. Desde entonces, esta cifra ha ido aumentando progresivamente:

En 2026, la jubilación será a los 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses.

para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Los trabajadores con más tiempo de cotización pueden retirarse a los 65 años.

Para ilustrar este cambio, a continuación, se detalla la evolución de la edad de jubilación a lo largo de los años:

2013: 65 años / 65 años y 1 mes

65 años / 65 años y 1 mes 2025: 66 años y 8 meses / 65 años

66 años y 8 meses / 65 años 2026: 66 años y 10 meses / 65 años

66 años y 10 meses / 65 años 2027: 67 años / 65 años

Jubilación anticipada: opciones y requisitos

Para 2026, existe la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Esta modalidad está disponible para quienes hayan cotizado al menos 35 años, de los cuales dos de estos deben estar en los 15 años previos a su jubilación, y su pensión no debe superar el mínimo establecido. Esto se aplica también a trabajadores autónomos.

Si el trabajador tiene menos de 38 años y 3 meses de cotización , podrá jubilarse a los 64 años y 10 meses .

, podrá jubilarse a los . Si ha superado dicho tiempo, podrá jubilarse a los 63 años.

Es importante destacar que optar por esta forma de jubilación da como resultado una pensión menor, debido a la aplicación de coeficientes reductores que oscilan entre 2,81% y 21%, dependiendo de los meses adelantados y los años cotizados.

Por otro lado, la jubilación anticipada involuntaria es una opción para aquellos que han sido despedidos o se encuentran en situaciones específicas, como violencia de género o discapacidad. En este caso, el retiro puede anticiparse hasta cuatro años respecto a la edad de jubilación legal.

Para trabajadores con menos de 38 años y 3 meses , la jubilación anticipada involuntaria será a los 62 años y 10 meses .

, la jubilación anticipada involuntaria será a los . Para aquellos con más tiempo de cotización, la edad será a los 61 años.

Los coeficientes reductores en esta modalidad varían de 30% al 0,50%, y cabe mencionar que los autónomos no son elegibles para este tipo de jubilación.