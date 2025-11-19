Incapacidad absoluta por migraña severa: así justifica el TSJCLM que una joven de 37 años no puede trabajar

NOTICIA de de Javi Navarro

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha confirmado la incapacidad permanente absoluta para una dependienta de panadería de 37 años, afectada por una migraña crónica refractaria que le provoca dolor diario y crisis severas que la llevan con frecuencia a urgencias. La decisión reconoce su derecho a una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora, fijada en 1.138,28 euros al mes.

La Sala rechaza el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y subraya que, según los informes médicos y la evolución clínica, la trabajadora sufre un cuadro de cefalea crónica diaria con un impacto “muy severo”. Para los magistrados, es “difícilmente imaginable” que pueda desarrollar ninguna actividad laboral, incluso sedentaria, con los mínimos de concentración y eficacia exigibles en cualquier empleo.

Una migraña refractaria sin respuesta a múltiples tratamientos

La mujer, identificada en la sentencia como Tania, había solicitado al INSS el reconocimiento de incapacidad permanente por migraña con fotofobia y condritis costal derecha postraumática, pero la entidad gestora rechazó su petición al considerar que no existía “menoscabo orgánico ni funcional”.

Sin embargo, el recorrido clínico documentado en la sentencia es extenso. Desde 2015, la trabajadora:

Presenta migraña crónica con dolor diario.

No ha respondido a tratamientos preventivos como topiramato, zonisamida, amitriptilina o propranolol.

Ha pasado por múltiples terapias avanzadas: toxina botulínica , erenumab (Aimovig), fremanezumab y eptinezumab intravenoso .

, (Aimovig), y . Acude con frecuencia a urgencias por crisis severas, llegando a necesitar medicación intramuscular u oxigenoterapia.

Los calendarios de cefaleas aportados muestran periodos con entre 20 y 27 días de dolor severo al mes, puntuaciones HIT-6 de 78 puntos —indicador de impacto muy grave— y una evolución que los especialistas califican como migraña crónica refractaria con múltiples comorbilidades.

Crisis continuadas y largas bajas laborales

La sentencia también recoge que la trabajadora ha encadenado numerosos periodos de incapacidad temporal (IT), destacando uno de ellos de casi 500 días de baja consecutiva por migrañas, entre noviembre de 2021 y marzo de 2023.

“Cualquier actividad profesional se vuelve utópica”

El TSJCLM dedica buena parte de su argumentación a recordar que la incapacidad absoluta se concede cuando el trabajador queda inhabilitado para cualquier profesión u oficio, no solo para su actividad habitual. Y en este caso, los magistrados consideran que las limitaciones derivadas del dolor superan con creces ese umbral:

“Es difícilmente imaginable que la demandante, a consecuencia del dolor que padece, pueda realizar actividad profesional alguna, aun cuando no sea física, con los mínimos de concentración, dedicación y eficacia propios de cualquier trabajo”, señala la Sala.

Además, añaden que afrontar una jornada laboral con horarios, atención continuada, órdenes o interacción con otros compañeros “se antoja utópico”, incluso en ocupaciones livianas o sedentarias.

El fallo: pensión del 100% y posibilidad de recurso

Con esta resolución, el tribunal: