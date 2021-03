Trabajos

Jubilación y Pensiones

Cuánto se reduce tu pensión si te jubilas antes de la edad legal

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Estás pensando en jubilarte antes de la edad legal? ¿Te gustaría ahorrarte los últimos años de esfuerzo? Si has decidido dar este paso a través de la jubilación anticipada ya sea de forma voluntaria, forzosa o a través de una prejubilación, pero no sabes cuánto porcentaje de la pensión puedes llegar a perder ni los requisitos que necesitas para hacerlo, en este artículo te contamos todo lo que debes saber.

En qué casos me puedo jubilar antes de la edad legal

Todos los trabajadores tienen tres formas de jubilarse antes de la edad legal en España, a través de la jubilación anticipada que puede ser voluntaria o forzosa o a través de la prejubilación.

La jubilación anticipada está regulada por la Seguridad Social y para acceder a ella es necesario ajustarse a una serie de requisitos y cumplir unos periodos mínimos de cotización. En el caso de la prejubilación no se encuentra regulada en la Seguridad Social y no hay una modalidad única, sino que se trata de un acuerdo privado entre empresa y trabajador y por tanto cada caso tendrá unas condiciones específicas.

Edad legal para jubilarse en 2021

En 2021 la edad legal para poder jubilarse ha aumentado a los 66 años para personas que hayan cotizado menos de 37 años y 3 meses y 65 años para aquellos que hayan cotizado más de ese periodo de tiempo.

Jubilación anticipada

La jubilación anticipada permite a los trabajadores jubilarse antes de la edad legal y empezar a percibir la prestación siempre que te ajustes y cumplas una serie de requisitos. Existen dos modalidades de jubilación anticipada y en las dos se producen una serie de reducciones de la prestación que están directamente relacionados con los periodos de jubilación.

Jubilación anticipada voluntaria

La jubilación anticipada voluntaria es en la que el propio trabajador solicita. Los requisitos para poder acceder a la jubilación voluntaria anticipada son:

Tener cumplida una edad inferior en dos años como máximo a la exigida en cada caso. Encontrarse en un periodo asimilado de alta. En cuanto a los periodos de cotización, es necesario haber cotizado como mínimo 35 años de los cuales dos deben estar comprendidos en los 15 inmediatamente anteriores. Los trabajadores incluidos en el sistema especial por cuenta ajena agrarios será necesario que de los 35 en los últimos 10 un mínimo de seis correspondan a periodos de actividad efectiva.

La cuantía de la pensión a percibir debe ser superior a la mínima que le corresponde a cada persona por si situación concreta al cumplir los 65 años.

Reducciones

La cuantía de esta jubilación se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados y el coeficiente reductor. A la cuantía que resulte se le aplican los siguientes coeficientes por trimestres hasta la edad legal de jubilación:

2% por trimestre en periodos de cotización iguales o superiores a 38 años y 6 meses Coeficiente del 1,875% por trimestre por un periodo de cotización igual o superior a 38 años y seis meses e inferiores a 41 años y 6 meses. Coeficiente del 1,750% para periodos de cotizaciones superiores o iguales a 41 años y 6 meses e inferiores a 44 años y seis meses. Coeficiente del 1,625% para periodos de cotizaciones iguales o superiores a 44 años y seis meses.

Una vez aplicados los coeficientes reductores, el importe no puede ser superior a la cantidad que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre.

Ejemplo

En el caso de mayor reducción se aplica un 2% por trimestre. Si un año tiene cuatro trimestres supone un total del 8% por año de pérdida en la cuantía de la pensión. Si una persona está un total de dos años con jubilación anticipada supone que se le reduce un 16% en total la cuantía de su cotización para la jubilación. Cada caso debe estudiarse de forma concreta, puedes pedir cita previa en la Seguridad Social para que te lo calculen.

Jubilación anticipada forzosa

La jubilación anticipada forzosa se produce cuando se deriva del cese no voluntario del trabajo. Los requisitos para poder acceder a este modalidad son:

Tener cumplida una edad inferior a cuatro años como máximo de la edad exigida en cada caso. Encontrase inscrito como demandante de empleo en los seis meses antes de la fecha de solicitud. Acreditar un periodo mínimo de cotización de 33 años de los cuáles dos deben estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores. En el caso de trabajadores del sistema especial por cuenta ajena agrarios es necesario que en los últimos 10 años, seis se correspondan a periodos de actividad afectiva en ese sistema. Que el cese de trabajo se haya producido como consecuencia de situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. Se contemplan los siguientes casos:

Despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

Despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

Extinción del contrato por resolución judicial

Muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual

Extinción del contrato de trabajo por causa de fuerza mayor.

Reducciones

Las reducciones en este caso son:

Coeficiente del 1,875% por trimestre con periodos de cotización inferiores a 38 años y 6 meses. 1,750% por trimestre por periodos de cotizaciones superiores o iguales a 38 años y 6 meses e inferiores a 41 años y 6 meses. 1,625% por trimestre con periodos de cotización superiores o iguales a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses. 1,500% por trimestre por periodos de cotización iguales o superiores a 44 años y seis meses.

Tras aplicar los coeficientes, el importe no puede ser superior a la cantidad que resulte de reducir la pensión máxima en un 0,50 por 100 por cada trimestre.

Prejubilación, pacto entre empresa y trabajador

Una tercera vía para jubilarse antes de la edad legal es la prejubilación que es un acuerdo privado entre una empresa y un trabajador. Por tanto, no hay un modelo único y regulado por ley, sino que depende directamente de las condiciones pactadas entre empleado y entidad. Incluso una misma empresa puede ofrecer distintos modelos de prejubilación a sus trabajadores en función de su edad, antigüedad o situación de la empresa en el momento en el que se ofrece.

A través de la prejubilación la empresa ofrece al empleado seguir pagándole mes a mes una cantidad inferior a su salario neto actual hasta la fecha en la que pueda jubilarse y empezar a percibir la pensión de jubilación. Durante este periodo el empleado puede percibir los ingresos de la empresa y además compatibilizarlo con la prestación por desempleo.

Las principales ventajas de la prejubilación para el empleado es que aunque deja de trabajar antes de la edad legal permitida para jubilarse, sigue percibiendo una parte de su salario y sigue cotizando a la Seguridad Social.

El requisito fundamental para que se pueda realizar al prejubilación es el entendimiento mutuo completo entre trabajador y entidad. En ocasiones la prejubilación se ofrece a algunos de los empelados por parte de la empresa dentro de un plan de despidos con el objetivo de reducir o renovar la plantilla. En estos casos es el trabajador el que tras recibir la oferta, decide de forma voluntaria si acepta suscribir esta prejubilación o no.

Lo más importante en estas situaciones es que el trabajador revise de forma exhaustiva los años que ha cotizado y que se asegure de percibir un salario adecuado a sus necesidades y expectativas.

Cuánto cobro si me prejubilo

El porcentaje salarial a percibir por el trabajador en la prejubilación lo marca la empresa aunque el empleado puede intentar negociarlo. Normalmente se establecen porcentajes del 75% o el 80% del sueldo neto y se recomienda que no sea inferior al 60%.

La prejubilación no influye en la pensión de jubilación ni se aplican reducciones. El único factor que influye en la cantidad posterior a recibir son las bases por las que vas a seguir cotizando durante este periodo de prejubilación. Por eso es importante que la empresa mantenga unas bases óptimas de cotización para que no te afecte en tu pensión de jubilación.

¿Me interesa?

A la hora de decidir si te interesa o no prejubilarte debes tener en cuenta las condiciones de la oferta que te ha realizado la empresa.

Debes plantearte si vas a poder hacer frente a los gastos habituales y poder vivir tranquilo, sin tener que empezar a preocuparte por no llegar a fin de mes.

Además, debes analizar las bases de cotización que va a proponerte la empresa para saber si va a tener consecuencias o repercusión en tu futura jubilación.

Diferencias entre prejubilarse y la jubilación anticipada

Como hemos comentado, la prejubilación es un acuerdo mutuo entre empresa y empleado mientras que la jubilación anticipada está regulada por ley y se establecen unos parámetros generales en sus diferentes modalidades.

Las personas que optan por la jubilación anticipada no siguen cotizando a la Seguridad Social mientras que las que se prejubilan sí. Por otra parte, para optar a la jubilación anticipada las personas interesadas deben haber cotizado durante un número mínimo de años mientras que para la prejubilación no se fija un mínimo de años.

En lo único en lo que hay coincidencia en ambas modalidades es que en ambas situaciones se deja de trabajar antes de llegar a la edad legal de jubilación.

