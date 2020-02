Trabajos

Jubilación y Pensiones ¿Las amas de casa tienen derecho a pensión?

La respuesta es sí. Si eres ama de casa y no has podido cotizar a la seguridad social, no te preocupes, porque las amas de casa tienen derecho a solicitar una pensión de jubilación. Aunque hay que tener en cuenta que no es la misma que solicitan las personas que sí han cotizado a la Seguridad Social.

Como las labores de ama de casa no están reconocidas como profesión ni remuneradas, no cotizan. Por tanto este colectivo no puede solicitar una pensión tradicional de jubilación. Entonces, ¿qué pueden hacer las amas de casa para sobrevivir durante el periodo de jubilación? Deben solicitar una Pensión No Contributiva (PNC).

En este artículo explicamos paso a paso todo lo que necesitas saber para solicitar una pensión de jubilación sin haber cotizado a la Seguridad Social, es decir, no contributiva. O haber cotizado al haber trabajado, pero de forma insuficiente para recibir una pensión contributiva normal que es la que se consigue tras haber cotizado en trabajos durante 15 años.

¿Qué es una pensión no contributiva (PNC)?

La pensión no contributiva es la forma mediante la que personas como las amas de casa, que no han cotizado, pueden conseguir una remuneración.

A través de la PNC el Estado garantiza a toda persona mayor de 65 años que se ajuste a una serie de requisitos una prestación económica. Este tipo de pensión está dirigida a aquellas personas que no han cotizado a la Seguridad Social. O que lo han hecho de forma insuficiente.

Esta pensión supone una ayuda económica para aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad puesto que no tienen los recursos suficientes para subsistir. Existen dos clases de pensión no contributiva: De jubilación y de invalidez. En este artículo nos centraremos en la primera.

La principal diferencia de la PNC con la pensión contributiva es que esta última establece un mínimo de años cotizados a la seguridad social para solicitarla. La PNC no.

¿Qué me ofrece una PNC?

La pensión no contributiva dota a las personas de tres ayudas:

– Una prestación económica

– Asistencia médico – sanitaria

– Servicios sociales complementarios

Requisitos para solicitar la PNC

Pero atención, existen unos requisitos porque no todas las personas mayores de 65 años que no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente pueden pedir una pensión no contributiva. A continuación exponemos los requisitos necesarios para solicitar una PNC.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que pueden solicitarla tanto ciudadanos españoles como personas de otros países que posean la residencia legal en España.

Edad

Hay que tener 65 años cumplidos para poder solicitar una pensión de jubilación. Sea contributiva o no.

Lugar de residencia

Para poder solicitar la PNC el interesado debe haber residido durante al menos 10 años en territorio español. Y siempre entre los 16 años del demandante y la fecha de inicio para empezar a percibir la pensión. Por último, dos de estos años deben ser consecutivos y previos a la fecha de solicitud, por lo que habrá que haber residido en España entre los 63 y 65 años.

Es decir, no podemos solicitar una PNC si hemos vivido menos de 10 años en España. Tampoco si los dos previos a la fecha de solicitud no hemos residido en territorio nacional.

Carecer de ingresos anuales suficientes

Un requisito fundamental para solicitar una pensión no contributiva es carecer de ingresos suficientes. El Estado marca el límite de estos ingresos mínimos exigidos. En 2020 solo pueden solicitar esta pensión las personas que perciban menos de 5.538,40 euros anuales.

Si los ingresos anuales son inferiores a 5.538,40 pero convivimos con algún familiar, las cifras mínimas cambian. En este caso solo se permite solicitarla si la suma de los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad económica de convivencia es inferior a unos límites que marca el Estado.

Pero antes de explicar cada situación concreta y los límites de ingresos anuales. Hay que tener clara una cuestión. ¿Sabemos qué es una unidad económica de convivencia?

¿Qué es una unidad económica de convivencia?

Existe unidad económica de convivencia cuando el solicitante de la pensión convive con otras personas que perciben ingresos. La unión entre ellas puede ser a través de diferentes vías:

– Matrimonio

– Lazos de parentesco de consanguinidad

– Adopción hasta segundo grado (Padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante).

Ahora tenemos claro qué es una unidad económica de convivencia. Vamos a detallar por tanto los diferentes casos de convivencia del solicitante de una pensión con familiares.

Caso 1

El solicitante convive sólo con su cónyuge o pariente cosanguíneo de segundo grado. La suma de ingresos anuales de los miembros debe ser inferior a:

Nº convivientes Ingresos

anuales 2 9.415,28 3 13.292,16 4 17.169,04

– Es decir, con dos miembros de la familia o unidad económica, se establece el límite en 9.415,28 euros anuales.

– Si son tres convivientes, entonces el mínimo es de 13.292,16 euros anuales.

– Y si son cuatro convivientes, en 17.169,04 euros anuales.

Caso 2

Alguno de los parientes consanguíneos con los que vive el solicitante son padres o hijos. La suma de ingresos anuales de los miembros debe ser inferior a:

Nº convivientes Ingresos

anuales 2 23.538,20 3 33.230,40 4 42.922,60

– Con dos convivientes, 23.538,20 euros anuales.

– Con tres convivientes, 33.230,40 euros anuales

– Con cuatro convivientes, 42.922,60 euros anuales.

El cumplimiento de todos los requisitos descritos es imprescindible para beneficiarse de una PNC. El derecho a disfrutar de esta pensión acaba cuando se incumple alguna de estas condiciones.

Cuantía de la pensión de las amas de casa

La cuantía de la pensión no contributiva, que es a la que pueden acogerse las amas de casa, ha subido este 2020. Según el Real Decreto Ley 1/2020 del 14 de enero, las PNC han experimentado una subida del 0,9% respecto a su cuantía de 2019.

Debemos tener en cuenta que la cuantía de la PNC se percibe en función de algunos parámetros. Depende del número de beneficiarios dentro de una misma unidad económica de convivencia. También de los ingresos que se perciben anualmente. Y de si vive solo o posee una unidad económica de convivencia como hemos visto.

En cifras concretas, los beneficiarios de una PNC de jubilación reciben una cuantía íntegra en términos anuales de 5.538,40 euros. Lo que supone una mensualidad de 395,60 euros. La cuantía nunca puede ser inferior a 1.384,60 euros anuales, es decir, el 25% del importe íntegro de 2020. Que se corresponde con una mensualidad de 98,90 euros al mes.

La pensión no contributiva se distribuye en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias. Si se realiza a través de una entidad bancaria, los beneficiarios la recibirán a final de mes.

Varios beneficiarios en una misma familia

Si en una misma familia convive más de un beneficiario, la cuantía individual para cada uno varía.

Si dentro de una misma familia conviven dos beneficiarios de una PNC, la cuantía íntegra anual se reduce. Se sitúa en los 4.707,64 euros al mes. Supone una mensualidad de 336,26 euros por beneficiario.

Si dentro de una misma familia conviven tres beneficiarios de la pensión no contributiva la cuantía íntegra se reduce un poco más. Se sitúa en 4.430,72 euros anuales. Se distribuye en una mensualidad de 316,48 euros por persona.

Ayudas incompatibles con la PNC

La PNC no siempre es compatible con otro tipo de ayudas. Por ejemplo, no podemos solicitar esta pensión si pedimos la pensión de incapacidad ni la pensión asistencial.

Tampoco es compatible con los subsidios de ingresos mínimos ni con las ayudas de tercera persona.

Por último es incompatible con la condición de causante de asignación familiar por hijo mayor de edad con una discapacidad mayor o superior del 65%.

Guía paso a paso para hacer la solicitud

Si los trámites burocráticos no son lo tuyo, te lo ponemos fácil. A continuación exponemos una guía detallada de los pasos que hay que seguir para solicitar una pensión no contributiva de jubilación.

La solicitud de PNC se realiza a través de la Comunidad Autónoma en la que se resida. Hay dos vías para hacerlo. De forma presencial en las oficinas de Servicios Sociales de dicha comunidad o por correo electrónico.

Independientemente de la forma que se realice, hay que rellenar el formulario de solicitud. Lo encontramos aquí.

Los datos que debemos rellenar en el formulario son los personales y los de residencia. Sobre los datos económicos hay que especificar tanto los individuales como los de la unidad económica de convivencia. Por último hay que añadir los datos del representante legal y los bancarios para el abono de la pensión.

Junto a este formulario hay que adjuntar la fotocopia de la sentencia judicial que declare la incapacidad legal. También debe acompañar la fotocopia del documento que acredite la representación legal cuando la solicitud se suscriba por persona distinta del posible beneficiario.

Para los solicitantes de la PNC que residan en Ceuta y Melilla, éste es el enlace de solicitud. Los datos que se solicitan son los mismos que piden para el resto de CCAA.

En los dos formularios también encontrarás las instrucciones para completarlo en la última página cómo se deben rellenar. Recomiendan al solicitante leer estas especificaciones antes de proceder a escribir en el formulario.

Una vez tenemos el formulario relleno existen dos opciones:

– O lo llevamos a la oficina de la Seguridad Social correspondiente de nuestro lugar de residencia (desde aquí puedes pedir cita previa para ir a la Seguridad Social).

– O lo enviamos por correo electrónico (te los indicamos un poco más abajo). Es muy importante no olvidar adjuntar los documentos que se solicitan.

Si no sabes cuál es la oficina concreta donde debes presentar tu solicitud, o la dirección de correo electrónico donde enviarla, a continuación presentamos un listado con las direcciones de todas las Comunidades Autónomas.

¿Dónde puedo solicitar la PNC?

La solicitud de la pensión no contributiva se realiza por Comunidades Autónomas. Hay dos vías para solicitarla: O bien a través de las oficinas de los Servicios Sociales de cada CCAA o por correo electrónico. A continuación aparecen las direcciones concretas en las que presentar la solicitud.

Andalucía

Almería

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – c/ Tiendas, 12 – 04003 Almería

Teléfono: +34 950 006 100

Cádiz

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – Plaza Asdrúbal, 6 – 11008 Cádiz

Teléfono: +34 956 007 000

Córdoba

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – Plaza Ramón y Cajal, 6 – 14003 Córdoba

Teléfono: +34 957 005 100

Granada

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – c/ Ancha de Gracia, 6 – 18002 Granada

Teléfono: +34 958 024 600

Huelva

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – c/ Mora Claros, 4 y 6 – 21071 Huelva

Teléfono: +34 959 005 700

Jaén

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – Pº de la Estación, 19 – 23007 Jaén

Teléfono: +34 953 013 084

Málaga

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – C/ Manuel Agustín Heredia, 26-4º – 29001 Málaga

Teléfono: +34 951 036 431

Sevilla

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – Avda. Luis Montoto, 87-89 – 41018 Sevilla

Teléfono: +34 955 006 800

Correo Electrónico: informacion@juntadeandalucia.es

Illes Balears

Consejería de Servicios Sociales y Cooperación. Dirección General de Servicios Sociales – Av. Gabriel Alomar, 33 – 07006 Palma (Illes Balears)

Teléfono: +34 971 177 200

Correo Electrónico: secretariadgad@dgad.caib.es

Cantabria

Cantabria (Santander)

Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social

Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) – c/ General Dávila, 87 – 39006

Teléfono: +34 942 207 776

Correo Electrónico: icass@serviciossocialescantabria.org

Catalunya

Barcelona

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Dirección General de Protección Social – Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona

Teléfono: +34 934 831 000

Correo Electrónico: gestioprestacions.tsf@gencat.cat

Girona

Dirección General de Protección Social. Servicio Territorial de Girona – Pl. Pompeu Fabra, 1 – 17002 Girona

Teléfono: +34 872 975 000

Lleida

Dirección General de Protección Social. Servicio Territorial de Lleida – Avda. del Segre, 5 – 25007 Lleida

Teléfono: +34 973 703 600

Tarragona

Dirección General de Protección Social. Servicio Territorial de Tarragona – Av. Andorra, 7 bis – 43002 Tarragona

Teléfono: +34 977 241 888

Dirección General de Protección Social. Servicio Territorial – c/ Ruiz d´Alda, 33 – 43870 Amposta

Teléfono: +34 977 706 534

Galicia

A Coruña

Consejería de Política Social/Conselleria de Política Social. Jefatura Territorial – Avda. Salvador de Madariaga, 9 1ª planta – 15008 A Coruña

Teléfono: +34 981 185 770

Lugo

Consejería de Política Social/Conselleria de Política Social. Jefatura Territorial – c/ Ronda de Muralla, 70 bajo – 27001 Lugo

Teléfono: +34 982 294 202 / +34 982 294 362

Ourense

Consejería de Política Social/Conselleria de Política Social. Jefatura Territorial – Av. de la Habana, 79 – 32004 Ourense

Teléfono: +34 988 386 187

Pontevedra (Vigo)

Consejería de Política Social/Conselleria de Política Social. Jefatura Territorial – Rúa Concepción Arenal, 8 1ª planta – 36201 Vigo

Teléfono: +34 986 817 654

Correo Electrónico: servizo.prestacions@xunta.es

Murcia

Murcia

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) – c/ Ronda de Levante, 16 esq. Pl. Juan XXIII – 30008 Murcia

Teléfono: +34 968 366 262

Comunitat Valenciana

Alicante

Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – c/ Fernando Madroñal, 52 – 03007 Alicante

Teléfono: +34 965 934 729

Castellón

Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – c/ Hermanos Bou, 81 – 12073 Castellón

Teléfono: +34 964 726 220

Valencia

Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – Avda. del Oeste, 36 – 46001 Valencia

Teléfono: +34 961 271 840

Correo Electrónico: informacionPNC@gva.es

Aragón

Huesca

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) – Avda. Juan XXIII, 2 – 22003 Huesca

Teléfono: +34 974 293 333

Correo Electrónico: iasshuesca@aragon.es

Teruel

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) – Av. Dr. Sanz Gadea, 11 – 44002 Teruel

Teléfono: +34 978 641 313

Correo Electrónico: iassteruel@aragon.es

Zaragoza

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) – Pº Rosales, 28 Dup. – 50008 Zaragoza

Teléfono: +34 976 716 220

Correo Electrónico: iassza@aragon.es

Euskadi

Araba/Álava (Vitoria-Gasteiz)

Diputación Foral/Foru Aldundia. Departamento de Políticas Sociales. Instituto Foral de Bienestar Social – c/ San Prudencio, 30- 01005 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: +34 945 151 015

Correo Electrónico: ifbs@araba.eus

Gipuzkoa (Donostia-San Sebastián)

Diputación Foral/Foru Aldundia. Departamento de Políticas Sociales – c/ Zarategui, 99 – 20015 Donostia-San Sebastián

Teléfono: +34 943 112 511

Correo Electrónico: prestazioak@gipuzkoa.eus

Bizkaia (Bilbo-Bilbao)

Diputación Foral/Foru Aldundia. Departamento de Acción Social – c/ Lersundi, 14 – 48009 Bilbao (Bizkaia)

Teléfono: +34 944 068 000

Correo Electrónico: info@bizkaia.eus

Castilla-La Mancha

Albacete

Consejería de Bienestar Social – Pº P. Simón Abril, 10 – 02071 Albacete

Teléfono: 012

Teléfono: +34 967 558 000

Ciudad Real

Consejería de Bienestar Social – c/ Carlos López Bustos, 2 – 13003 Ciudad Real

Teléfono: 012

Teléfono: +34 926 276 200

Cuenca

Consejería de Bienestar Social – c/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1 – 16071 Cuenca

Teléfono: 012

Teléfono: +34 969 176 800

Guadalajara

Consejería de Bienestar Social – c/ Julián Besteiro, 2 – 19071 Guadalajara

Teléfono: 012

Teléfono: +34 949 885 800

Toledo

Consejería de Bienestar Social – c/ Río Guadalmena, 2 – 45007 Toledo

Teléfono: +34 925 269 069

Correo Electrónico: prestacion.bs@jccm.es

Madrid

Madrid

Consejería de Políticas Sociales y Familia – c/ O’Donnell, 50 – 28009 Madrid

Teléfono: +34 913 925 300

Teléfono: 012

Correo Electrónico: oficina.atencion.ciudadano@madrid.org

Navarra

Navarra (Pamplona)

Vicepresidencia de Derechos Sociales. Dirección General de Inclusión y Protección Social – c/ González Tablas, 7 – 31003 Pamplona / Iruña (Navarra)

Teléfono: +34 848 426 900

Correo Electrónico: inbs.informacion@cfnavarra.es

Asturias

Asturias (Oviedo)

Consejería de Servicios y Derechos Sociales – c/ Charles Darwin, 3 – 33005 Oviedo

Teléfono: +34 985 105 500

Correo Electrónico: sac@asturias.es

Canarias

Las Palmas

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración – C/ Prof. Agustín Miralles Carló, 18 – Edif. servicios múltiples II 35003 Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 012

Teléfono: +34 928 115 692

Tenerife

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Dirección General de Dependencia y Discapacidad – C/ Carlos J.R. Hamilton, 14 «Edificio Mabel»

38001 Sta. Cruz de Tenerife

Teléfono: +34 922 922 461

Castilla y León

Ávila

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales

– Pl. Fuente El Sol, s/n – 05001 Avila

Teléfono: +34 920 352 165

Burgos

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales – Glorieta de Bilbao, 4 – 09006 Burgos

Teléfono: +34 947 264 642

León

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales – Plaza Colón, 19 – 24001 León

Teléfono: +34 987 256 612

Palencia

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales

c/ Valentín Calderón, 2 – 34001 Palencia

Teléfono: +34 979 706 109

Salamanca

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales

– c/ Gran Vía, 53 – 55 – 37001 Salamanca

Teléfono: +34 923 216 101

Segovia

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales

– c/ Infanta Isabel, 16 – 40001 Segovia

Teléfono: +34 921 461 982

Soria

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales – Pº del Espolón, 2 – 42001 Soria

Teléfono: +34 975 220 555

Valladolid

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales – c/ Dos de Mayo, 14-16 – 47004 Valladolid

Teléfono: +34 983 306 888

Zamora

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales – c/ Prado Tuerto, 17 – 49020 Zamora

Teléfono: +34 980 671 300

Extremadura

Mérida

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia – c/ Antonio Rodríguez Moñino, 2 A – 06800 Mérida

Teléfono: +34 924 006 031

Correo Electrónico: politica.social@salud-juntaex.est

Badajoz

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia – Ronda de Pilar, 10 2ª planta – 06002 Badajoz

Teléfono: +34 924 010 000

Correo Electrónico: politica.social@salud-juntaex.es

Cáceres

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia – Plaza Hernán Cortes, 1 – 10001 Cáceres

Teléfono: +34 927 004 200

La Rioja

La Rioja (Logroño)

Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía. Dirección General de Servicios Sociales y Ciudadanía- c/ Villamediana, 17 – 26071 Logroño

Teléfono: 900 700 333

Correo Electrónico: srv.prestaciones.pnc@larioja.org

Ceuta y Melilla

Ceuta

Dirección Territorial del Imserso – Av. África, s/n – 51002 Ceuta

Teléfono: +34 956 522 907

Teléfono: +34 901 109 899

Correo Electrónico: dpceuta@imserso.es

Melilla

Dirección Territorial del Imserso – c/ Querol, 31 52004 Melilla

Teléfono: +34 952 673 314 / +34 952 672 603 / +34 901 109 899

Correo Electrónico: dpmelilla@imserso.es

¿Y si no he cotizado los años suficientes?

También tienes derecho a pensión. Para poder solicitar una pensión contributiva necesitas haber cotizado un número mínimo de años. Según datos que establece la Seguridad Social para este 2020, debes haber cotizado 37 años para poder solicitar el 100% de la pensión.

Pero no es imprescindible haber cotizado todos estos 37años para poder solicitar la pensión contributiva mínima. Basta con tener cotizados 15 años y ajustarse a una serie de requisitos. En este caso, no cobrarás el 100% sino la parte proporcional tal y como establece la Seguridad Social.

Requisitos pensión mínima

Los requisitos pasan por estar afiliado a la Seguridad Social. Además dos de los años trabajados deben estar dentro de los 15 previos a haber dejado de cotizar. De esta forma cobrarás la pensión mínima, concretamente, el 50% de tu base reguladora.

Para cobrar el 100% de la pensión, en 2020 debes tener 37 o más años cotizados y así podrás jubilarte a los 65 años. Si tienes menos de 37 años cotizados deberás seguir trabajando hasta los 65 años y 10 meses.

En caso de no llegar a los 15 años cotizados, podrán solicitar la PNC siempre que se cumplan los requisitos mencionados anteriormente. En concreto el de carecer de ingresos mínimos.

Obligaciones de los solicitantes

Las personas que se beneficien de la PNC deben presentar la declaración de los ingresos del año anterior. O bien individuales o de la unidad económica de convivencia. En él se deben incluir las posibles variaciones y previsiones del año en curso. Debe entregarse de forma obligatoria durante el primer trimestre del año.

Si no se presenta la declaración en el plazo indicado queda suspendido el pago de la pensión.

Ayuda económica para beneficiarios de PNC en alquiler

Aquellos beneficiarios de la PNC que residan en viviendas de alquiler, pueden solicitar una ayuda económica complementaria. Deben ajustarse a los siguientes requisitos:

– Tener reconocida la PNC de jubilación o invalidez.

– No tener vivienda en propiedad

– Ser titular del arrendamiento de la vivienda

– No tener relación con el arrendador de la vivienda de tipo conyugal o de parentesco hasta 3º grado. Tampoco una unión estable ni de convivencia.

– Tener fijada la residencia como domicilio habitual en una vivienda alquilada. Se entiende que es domicilio habitual cuando la vigencia del contrato de alquiler no es menor a un año. También cuando haya residido en la misma durante 180 días previos a la solicitud.

– En el supuesto de la convivencia de dos o más personas beneficiarias de una PNC, sólo recibe el complemento una de ellas. O el titular de alquiler o el primero de ellos. La cuantía del complemento es de 525 euros.

No confundir la PNC con las ayudas a desempleados mayores de 52 años

Si tienes 52 años o más y has agotado la ayuda del paro, existen otras alternativas para obtener una prestación antes de alcanzar los 65 años y, por tanto, poder solicitar una pensión.

El Gobierno adelantó en 2019 la prestación desde los 52 años y que antes estaba fijada tras cumplir los 55 años. Es una ayuda económica destinada a personas que han agotado la prestación de desempleo.

La cuantía de esta ayuda se sitúa en los 430 euros mensuales y todos los beneficiarios la cobran de forma íntegra. Se percibe hasta los 65 años, edad a partir de la cual podrás solicitar una pensión. Se trata además de un subsidio que cotiza para la jubilación en un 125%.

Los requisitos para solicitarla son haber cotizado al menos 15 años y dos previos a solicitarlo.

Al solicitar esta ayuda a diferencia de la PNC solo se tendrán en cuenta los ingresos de la persona interesada y no los de la unidad familiar.

¿Las amas de casa tienen derecho a pensión? was last modified: by

Si quieres leer más noticias como ¿Las amas de casa tienen derecho a pensión?, te recomendamos que entres en la categoría de Jubilación y Pensiones.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES