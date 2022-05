Trabajos

Cuánto me queda de pensión si he cotizado menos de 15 años

¿Tengo derecho a prestación si no he cotizado el mínimo de 15 años? Sí, pero no a la pensión de jubilación. Las personas que, por el motivo que sea, no han alcanzado el número mínimo de años trabajados para solicitar la pensión de jubilación, pueden acogerse a otras ayudas de la Seguridad Social.

En concreto, las personas con menos de 15 años cotizados pueden solicitar la Pensión No Contributiva (PNC). Es una prestación específica para aquellas personas que alcanzan la edad legal para dejar de trabajar, pero no han cotizado lo suficiente para acceder a la pensión de jubilación.

La PNC de jubilación es una renta vitalicia cuyo importe varía en función del número de beneficiarios que convivan en el mismo domicilio y del nivel de rentas conjunta de los miembros.

¿Cuánto tiempo puedo recibir la PNC de jubilación?

La prestación no contributiva de jubilación es una ayuda vitalicia, es decir, de por vida. Una vez que un beneficiario empiece a cobrarla desde los 65, puede disfrutar de esta prestación hasta el fallecimiento. Pero siempre y cuando mantenga el cumplimiento de los requisitos que le dieron acceso a esta ayuda de manera continuada.

Esta es la misma pensión que pueden solicitar las amas de casa que no han cotizado el mínimo de años.

Cuánto se queda de pensión

En 2022, el importe de esta prestación está fijado en 5.899,60 euros al año, que se pagan en 14 mensualidades, incluyendo dos pagas extraordinarias. Lo que supone que, al mes, las personas que soliciten esta PNC reciben 421,40 euros.

Esta cantidad puede variar en función del número de beneficiarios que convivan en la misma casa y de sus rentas. Desde el Imserso, entidad a través de la que se gestiona esta ayuda, el importe no puede ser inferior al 25 % de la establecida de manera general para cada año. Es decir, en este caso, no puede ser menor a 1.474,90 euros al año o 105,35 euros al mes. Esto quiere decir que la horquilla de esta ayuda se sitúa entre los 100 euros como mínimo aproximadamente y los 420 euros al mes como máximo.

¿Qué ocurre si hay más de un beneficiario de esta PNC por jubilación en un domicilio? En este caso, el importe a recibir por esta prestación varía.

La prestación para cada uno de los beneficiarios en los distintos supuestos es la siguiente:

Si conviven 2 beneficiarios en el mismo domicilio, la cuantía anual para cada uno de ellos es de 5.014,66 euros. O lo que es lo mismo, 358,19 euros al mes.

Cuando convivan 3 beneficiarios, la cantidad anual para cada uno es de 4.719,68, o lo que es lo mismo, 337,12 euros al mes.

Si conviven 4 beneficiarios en un mismo domicilio, la ayuda es de 4.572,19 euros para cada uno. Lo que supone 326,59 euros al mes.

Si quieres pedir esta ayuda, aquí puedes hacer la solicitud de la Pensión no contributiva de jubilación (PNC).

Qué incluye

Además de una ayuda económica para as personas que no pueden acceder a la pensión de jubilación, la PNC incluye otros servicios:

Asistencia médico-farmacéutica gratuita.

Servicios Sociales complementarios.

Requisitos para cobrar esta pensión

Para beneficiarse de esta pensión, los solicitantes tienen que ajustarse al cumplimiento de los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. Vivir en territorio español durante, al menos, diez años de antigüedad en el periodo comprendido entre los últimos 16 años. Dos de estos años tienen que ser consecutivos e inmediatos antes de la fecha de solicitud.

No tener derecho a la pensión contributiva de jubilación

Carecer de ingresos suficientes. Se entiende que una persona no dispone de rentas suficientes cuando recibe un total de ingresos anuales menores que el importe a recibir por esta prestación. Es decir, menores a 5.899,60 euros.

El requisito sobre el mínimo de rentas varía si el solicitante convive con otros miembros con los que tiene relación de consanguinidad.

Si convive solo con su cónyuge o parientes consanguíneos de segundo grado:

2 convivientes, un máximo de rentas de 10.029,32 euros

3 convivientes, 14.159,04 euros

4 convivientes 18.288,76 euros

Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de los padres o hijos:

2 convivientes, 25.073,30 euros

3 convivientes, 35.397,60 euros

4 convivientes, 45.721,90 euros

Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de esta prestación deben cumplir una serie de obligaciones para seguir disfrutando del cobro de esta prestación:

Comunicar en un plazo de 30 días cualquier cambio que pueda afectar al reconocimiento de la prestación Presentar el primer trimestre de cada año la declaración de la renta para comprobar que sigue cumpliendo los requisitos.

