Ayuda al alquiler para pensionistas: dónde y cómo solicitar los 525 euros

Las personas beneficiarias de una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o por invalidez, pueden solicitar una ayuda económica de hasta 525 euros mensuales para pagar el alquiler. Se trata de un complemento que pueden solicitar los pensionistas que no tengan vivienda en propiedad, sean titulares de un contrato de arrendamiento y se ajusten a una serie de requisitos que detallamos a continuación.

Requisitos ayuda alquiler pensionistas

Para poder recibir este complemento para pagar el alquiler hay que cumplir una serie de requisitos:

No tener vivienda en propiedad Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda No tener relación con el arrendador de la vivienda de tipo conyugal o de parentesco hasta tercer grado. Tampoco una unión estable ni de convivencia. Tener fijada la residencia como domicilio habitual en una vivienda alquilada. Se entiende que es domicilio habitual cuando la vigencia del contrato de alquiler no es menor a un año. También cuando haya residido en la misma durante 180 días previos a la solicitud. En el supuesto de la convivencia de dos o más personas beneficiarias de una pensión no contributiva, sólo recibe el complemento una de ellas. O el titular de alquiler o el primero de ellos.

Solicitud

Para solicitar este complemento las personas interesadas debe presentar la solicitud en cualquiera de las oficinas de la Seguridad Social o del Imserso de cada Comunidad Autónoma. También es posible presentar la solicitud de forma telemática, a través de las páginas habilitadas en cada autonomía. A continuación te dejamos un listado con los enlaces directos para que puedas iniciar la solicitud por Internet.

Junto a esta solicitud debe presentarse toda la documentación necesaria que verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Por tanto el solicitante de la ayuda económica tiene que presentar un documento que demuestre que no tiene ninguna vivienda en propiedad junto con la fotocopia de un contrato de alquiler que verifique que ésta es su residencia habitual. En el contrato debe aparecer también la identidad del propietario de la vivienda y del solicitante de la ayuda y su duración. Por último, la muestra de la inexistencia de relación conyugal, estable o de parentesco se realiza mediante una declaración del solicitante de la pensión.

