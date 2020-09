Vivienda

A la hora de alquilar una vivienda es recomendable tener presente todas las facilidades que las Administraciones Públicas te pueden proporcionar. Además de las ayudas de carácter estatal que da el Gobierno a través del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021, a continuación detallamos todas las ayudas al alquiler complementarias por comunidades. A nivel autonómico.

Requisitos

Las ayudas al alquiler por Comunidades establecen los requisitos específicos y las cuantías en función del IPREM, que en 2020 está situado en 537,84 euros mensuales que se corresponde con 7.519,59 euros anuales.

Por comunidades

A continuación detallamos los requisitos y las ayudas al alquiler establecidas por cada Comunidad Autónoma.

Andalucía

Las ayudas al alquiler de vivienda habitual en Andalucía se conceden por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio. Son ayudas destinadas al alquiler de viviendas de residencia de forma habitual y permanente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las ayudas se distinguen por los siguientes parámetros:

Una ayuda del 40% de subvención de la renta a las personas inquilinas que tengan ingresos limitados. Una subvención del 50% a quienes hayan cumplido ya los 65 años.

Estas dos ayudas cuentan con un complemento adicional de hasta el 75% si los beneficiarios están en una situación de vulnerabilidad.

A las personas que no hayan cumplido los 35 años en el momento en el que soliciten la ayuda al alquiler podrán tener derecho a una subvención del 50%.

En todos los supuestos, la renta mensual no puede superar la cifra de 600 euros.

Como la ayuda al alquiler está dirigida a unidades de convivencia, los requisitos tienen que cumplirlos todos los miembros que formen parte de la unidad. Los miembros no tienen que estar unidos por lazos de parentesco pero sí tienen que tener u certificado histórico colectivo de empadronamiento.

La suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad no puede superar estos límites:

2,5 veces el IPREM de forma general.

3 veces el IPREM si es una familia numerosa o si la familia cuenta con personas con discapacidad.

3,5 veces el IPREM si es una familia numerosa de categoría especial o si hay personas con discapacidad con parálisis cerebral o discapacidad intelectual con más del 33% reconocido.

El solicitante tiene que tener residencia legal en el territorio nacional.

Debes tener dada de alta una cuenta bancaria en la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

No puedes recibir la ayuda si:

Tienes relación de parentesco o afinidad con el arrendador de la vivienda.

Si tienes en titularidad otra vivienda

Si tienes otro contrato de arrendamiento de vivienda firmado.

Aragón

Las ayudas al alquiler que ofrecen en Aragón en el periodo entre 2018 y 2020 son:

La renta máxima debe ser de 600 euros para poder percibir la ayuda y en el caso delas familias numerosas puede alcanzar hasta los 900 euros.

Las ayudas estipuladas van desde el 40% de carácter general y para los mayores de 65 años la subvención es del 50%.

El principal requisito en Aragón es ser titular de un contrato de arrendamiento de una vivienda y que sea para domicilio habitual y permanente.

Los ingresos deben ser inferiores a 3 veces el IPREM de la siguiente forma:

Si la unidad de convivencia la compone una persona es de 1,5 veces el IPREM

Si son dos personas o más es de 1,5 veces el IPREM la primera persona y el resto es de 0,5 veces el IPREM por cada uno.

Para familias numerosas o con miembros con discapacidad es de 4 veces el IPREM y de 5 veces el IPREM para familias numerosas con carácter especial.

Asturias

Las ayudas al alquiler de la vivienda del Principado de Asturias son las siguientes:

Con carácter general, la ayuda tienen una cuantía máxima del 40% de la renta del alquiler. La subvención alcanza el 50% para personas que no hayan cumplido los 35 años y para los mayores de 65.

El periodo máximo de subvención es de 36 mensualidades.

Para poder ser beneficiario de la ayuda tienes que cumplir los siguientes requisitos:

Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda.

En caso de tener menos de 35 años, ser titular de un contrato de arrendamiento o estar en condiciones de suscribirlo.

La vivienda arrendada va a ser la residencia habitual y permanente de la unidad de convivencia.

El limite máximo de ingresos tiene los siguientes límites:Si la unidad de convivencia está compuesta por una persona adulta es 1,5 veces el IPREMSI está compuesta por dos persona o más el límite es para la primera persona adulta 1,5 veces el IPREM y para cada persona adicional 0,5 veces el IPREM.

La renta máxima no puede supera los 500 euros mensuales.

Ninguna de las personas puede ser titular a pleno dominio de otra vivienda.

No puede tener parentesco la persona que va a alquilar con el arrendador ni tampoco relación de afinidad.

Islas Baleares

Las ayudas al alquiler para las Islas Baleares puede hacerse mediante cita previa telemática o mediante cita telefónica.

La ayuda es del 40% de la renta si es igual o inferior a 900 euros con un límite máximo por vivienda de 3.960 euros y de 330 mensuales.

En el caso de los jóvenes menores de 35 años o de mayores de 65 años la cuantía de la ayuda no puede superar el límite máximo por vivienda de 4.300 euros anuales y de 360 mensuales.

La ayuda es del 50% en el tramo entre 1 y 600 euros de la renta máxima y 30% en el resto del tramo. La ayuda tiene una duración de doce meses.

Los requisitos pasan por:

Ser titular de un contrato de alquiler de vivienda con duración de un año en las islas.

La renta máxima mensual no pude superar los 900 euros mensuales.

Todas las personas deben residir de forma habitual y permanente y tener nacionalidad española.

EL límite de ingresos máximos es: Por norma general 3 veces el IPREM. Por familia numerosa general o discapacidad 4 veces el IPREM.Familia numerosa especial o discapacidad con más de un 33% 5 veces el IPREM.

No puedes recibir la ayuda si:

Tienes parentesco o afinidad con la persona que arrenda la vivienda. Si alguna persona de la unidad de convivencia tiene una vivienda en propiedad o si recibe alguna otra subvención incompatible con esta ayuda.

Canarias

Las ayudas al alquiler de las Islas canarias se proporcionan a aquellas familias numerosas que tengan una renta máxima de 600 euros. Para el resto de familias la renta se sitúa en los 500 euros.

La cuantía del a ayuda es de entre el 40 y el 50% de la renta.

Además en Canarias está la posibilidad de solicitar las ayudas al alquiler por Covid en Canarias.

Cantabria

En algunas localidades las ayudas al alquiler 2020 se han solapado con las ayudas establecidas al alquiler por coronavirus.

Consulta los requisitos y solicitud de la ayuda al alquiler Covid Cantabria.

SI quieres saber más sobre las ayudas al alquiler del ejercicio 2019, entra en este enlace.

Castilla-La Mancha

Las ayudas al alquiler 2020 en Castilla-La Mancha mantiene la subvención del 40 o 50% del importe.

En el caso de esta comunidad autónoma existen tres programas diferenciados, uno de carácter general, otro para menores de 35 años y otro para mayores de 65 años.

La ayuda es del 40% e el programa general por alquileres de máximo 200 euros mensuales y del 50% de la renta si el alquiler es de 250 euros mensuales o si algún beneficiario tiene mas de 65 años.

Los requisitos son:

Ser titular de un contrato de arrendamiento de la comunidad autónoma.

La vivienda debe ser la residencia habitual y permanente.

Tener domicilio fiscal en la comunidad autónoma.

Tener una renta máxima de 500 euros mensuales.

Límite de ingresos: 2 veces el IPREM con carácter general. Para mayores de 65 años 3 veces el IPREMFamilias numerosas 4 veces el IPREM Personas con discapacidad 4 veces el IPREM Familia numerosa especial 5 veces el IPREM Personas con discapacidades superior al 33% 5 veces el IPREM.

Para el caso de los mayores de 65 años la ayuda es del 50% de la renta con un máximo de 300 euros mensuales y el alquiler es de 600 euros máximos.

Para menores de 35 años la cuantía es del 45% de la renta en casos de 250 euros mensuales.

Castilla y León

Las ayudas al alquiler de Castilla y León para el 2020 se dan a aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

Ser titular de un contrato de arrendamiento de la comunidad.

La vivienda arrendada de ser residencia habitual y permanente y se debe comprobar con el certificado de empadronamiento.

Poseer la nacionalidad española

Límites de ingresos: Tres veces el IPREM. Si la unidad de convivencia es una persona sola adulta es de 1,5 veces el IPREM.Si hay más de dos personas, el límite de la primera persona es de 1,5 veces el IPREM y cada persona adicional es de 0,5 veces el IPREM.

La renta máxima para darla ayuda depende de la zona en la que se encuentre y oscila entre los 375 y los 500 euros al mes.

La cuantía de la ayuda es del porcentaje del 40% de la renta.

Si tienen menos de 35 años o mas de 65 la ayuda es del 50%.

Cataluña

En Cataluña en 2020 las ayudas al alquiler son las que se han establecido como ayudas al alquiler por Coronavirus.

Extremadura

Las ayudas al alquiler 2020 en Extremadura se ofrecen a personas que cumplan los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad española

Estar al corriente de las obligaciones tributarias

Ser titular de un contrato de arrendamiento.

Que la vivienda sea residencia habitual y permanente.

Límite de ingresos:El máximo de la unidad de convivencia es de 3 veces el IPREM como máximo:Si es una persona adulta la que forma la unidad de convivencia e de 1,5 veces el IPREM. Si hay dos o más personas es de 1,5 veces el IPREM para la primera persona y 0,5 veces por cada persona adicional.

La renta máxima debe de ser como máximo de 525 euros mensuales en ciertos municipios y de 425 en otros. Depende de la zona.

No pueden ser beneficiarios si son propietarios de otra vivienda, si tienes relación de parentesco o afinidad con el arrendador.

Galicia

La ayuda del Plan Estatal de la Vivienda de Galicia cuenta con dos líneas diferentes de ayuda:

La primera es ayudas al alquiler ca sectores de población con pocos medios económicos:

Para personas de entre 18 y 64 años el 40% de al renta y para personas de 65 años o más el 50% dela renta.

La línea B es para jóvenes y es el 50% de la cuantía.

Límite de ingresos: Depende de la localidad se sitúan entre los 300 y los 600. También influye si se trata de familias numerosas o de necesidad de una vivienda adaptada.

Los requisitos generales pasan por tener la nacionalidad española y que la vivienda debe ser la residencia habitual y permanente

Límite de ingresos: En cuanto a la unidad de convivencia entre 0,7 y 2,5 veces el IPREM. En el caso de familia numerosa general hasta 4 veces el IPREM y en el caso de familia numerosa especial hasta 5 veces el IPREM.

Madrid

En Madrid se encuentran activas diferentes iniciativas de ayudas. Una de ellas son las ayudas a jóvenes de menos de 35 años sin ahorros.

Por otra parte está el Plan Alquila, que es el programa específico de ayudas al alquiler en Madrid.

El programa de ayudas al alquiler establece una subvención del 40% del importe de la renta del alquiler y del 50% si son mayores de 65 años.

Los requisitos a cumplir pasan por:

Ser titular de un contrato de arrendamiento

Residencia habitual y permanente

Renta debe ser menor a 600 euros o 900 en casos concretos.

Nacionalidad española.

No ser propietario de otra vivienda en España.

Límite de ingresos:3 veces el IPREM4 veces el IPREM familias numerosas categoría general 5 veces el IPREM familias numerosas categoría especial

Por miembros de unidad de convivencia:1 miembro de la unidad de convivencia 1,5 veces el IPREMy cada persona adicional 0,5 veces el IPREM.

Murcia

Las ayudas al alquiler en Murcia en 2020 son las ayudas al alquiler por coronavirus en la Comunidad. Consulta toda la información sobre este tema.

La Rioja

Las ayudas al alquiler en La Rioja están destinadas a personas que cumplan los siguientes requisitos:

Para igual o mayores de 35 años.

Ser titular de un contrato de arrendamiento

La vivienda debe ser residencia habitual y permanente

Los ingresos máximos no superen al limite establecido.

La cuantía en La Rioja es de hasta el 40% con un máximo de 2,280 euros por vivienda anuales

Si el beneficiario tiene mas de 65 años de edad la ayuda es de hasta el 50% y con un máximo de 2,850 euros anuales.

La renta máxima está fijada en 475 euros mensuales.

Valencia

Las ayudas al alquiler en Valencia son de hasta el 40% con un máximo de 1,880 euros anuales y de hasta un 50% si todos los miembros de la unidad de convivencia tienen más de 65 años con un máximo de 3,600 euros anuales.

Además los menores de 35 pueden solicitar una subvención del 50% de la renta.

Límite de ingresos 3 veces el IPREM con carácter general.

Familias numerosas 4 veces el IPREM

Familias numerosas especiales 5 veces el IPREM.

País Vasco

Ayudas al alquiler en País Vasco para jóvenes de entre 23 y 35 años.

Para una ayuda generalizada, consulta la ayuda Covid en País Vasco.

Navarra

En el caso de Navarra existen dos programas de ayudas al alquiler de la vivienda. El primero es el programa EmanZipa que está destinado a población joven y el segundo es el programa de ayudas al alquiler por coronavirus, el programa David.

