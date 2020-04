Guía para solicitar las Ayudas al Alquiler de 900 euros para afectados por COVID-19

Vivienda

Las consecuencias negativas derivadas de la pandemia por coronavirus se acumulan, como las personas que viven en situación de alquiler y debido a otra de las consecuencias del Covid-19, los ERTES o en su defecto los despidos, no es posible pagar la renta de alquiler a su casero. Mucha gente se encuentra en una situación económica muy delicada y no llega a fin de mes.

Así, el Real Decreto publicado por el Gobierno incluye medidas de ayudas económicas de 900 euros a personas que viven de alquiler y se encuentren en una situación de vulnerabilidad social y económica.

Si te encuentras en esta situación, te explicamos paso a paso cuáles son los requisitos que necesitas para recibir las ayudas del alquiler a los afectados por el Covid-19. Una guía práctica para solicitar las ayudas al alquiler a los afectados por Covid-19.



¿En qué consiste la ayuda de 900 euros para el alquiler para afectados por COVID-19?

A través del Real Decreto el Gobierno ha habilitado unas ayudas que consisten en créditos finalistas. Es decir, créditos sin intereses ni gastos. Las personas solicitantes de la ayuda cuentan con un plazo de seis años para devolver el dinero que les ha prestado el Estado, pero si pasados los seis años de plazo el inquilino no ha podido devolver el dinero prestado, dispone de otros cuatro más para hacerlo.

También han habilitado un programa de ayudas al Plan de Vivienda del Estado para dar ayudas a las personas en alquiler que no puedan devolver los préstamos que les ha concedido el Estado una vez que finalice la pandemia. Una ayuda que está valorada en un máximo de 900 euros al mes como máximo y hasta 200 euros al mes para otros gastos básicos. Este Plan Estatal de Vivienda cuenta con un fondo de 300 millones.

Los microcréditos los va a desarrollar el Gobierno de forma conjunta con el ICO. Una cuestión principal es que el dinero que el Estado otorgue a los solicitantes de ayuda deben estar destinadas al pago del alquiler pueden cubrir un importe máximo de seis mensualidades.

Los inquilinos e inquilinas que se beneficien de estos microcréditos avalados 100% por el Estado y con condiciones ventajosas, podrán devolverlos en un plazo de 6 años, ampliables hasta 10 en caso de que tengan dificultades.

¿Quién puede acogerse a estos microcréditos?

La definición muy amplia que hemos hecho de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse a este sistema de microcréditos públicos, sumada a las facilidades para la devolución de los mismos, permitirá que un gran número de personas inquilinas pueda acogerse a ellos. Por ejemplo, podrán acogerse todas las personas en paro, los trabajadores afectados por ERTEs, por reducciones de jornada por cuidados, o los autónomos que hayan visto reducidos significativamente sus ingresos.

Requisitos para solicitar la ayuda al alquiler

El Real Decreto aprobado por el Gobierno establece que sólo pueden beneficiarse y solicitar esta ayuda aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica y social a causa de la crisis derivada del coronavirus. Pero, ¿a qué se refieren con una situación de vulnerabilidad económica y social? Para poder percibir la ayuda las personas deben cumplir de forma conjunta los siguientes requisitos:

1.- La persona inquilina no puede tener otra vivienda en propiedad en ninguna situación, ya sea por herencia, usufructo o cualquier otra. Además el lugar donde reside debe ser su vivienda habitual.

2. En cuanto a la situación laboral, para poder solicitar la ayuda la persona inquilina debe haber sufrido un ERTE, o haber visto disminuida su jornada laboral, cuya consecuencia directa sea una disminución notable de sus ingresos mensuales. Es decir, que la cuantía económica mensual de los miembros que residen en esa vivienda no llegue a los ingresos mínimos durante el mes anterior a la solicitud de la ayuda. LOs autonomos también entran dentro de este colectivo siempre y cuando hayan visto reducidos sus ingresos de forma considerable por los efectos de la pandemia.

A continuación detallamos los requisitos económicos estipulados para poder solicitar la ayuda:

En primer lugar tenemos que considerar qué es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es un índice que se toma como referencia en España para llevar a cabo la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Según datos del Ministerio de Trabajo, este 2020 la cuantía del IPREM está fijada en 537,84 euros mensuales. Vamos a detallar ahora caso por caso.

Unidad familiar sin hijos

En los casos en los que la unidad familiar no tenga hijos, el límite económico se fija en que la cuantía de ingresos mensuales no superen el IPREM en tres veces. Es decir, si multiplicamos 537,84 por 3, obtenemos la cifra de 1.613,52. Por tanto en las unidades familiares sin hijos, los ingresos mensuales para poder solicitar la ayuda no pueden superar esa cantidad.

Unidad familiar con hijos o personas mayores de 65

En el caso de que la unidad familiar tenga hijos o personas dependientes a su cargo mayores de 65, el límite aumenta en un 0,1 por cada uno. Es decir, en caso de tener un hijo el límite económico se sitúa en 1.774,87 euros mensuales, y así con cada hijo o persona mayor dependiente de 65 años. Los cálculos son sencillos: Si multiplicamos 1.613,52 por 0,1 nos da como resultado 161,35. Si a la cantidad 1.613,52 le sumamos 161,35 obtenemos la cantidad 1.774,87. Las cuentas son así para todos los casos que detallamos en los siguientes apartados.

Familias monoparentales

Las familias monoparentales tienen un límite económico distinto. En este caso la cuantía por cada hijo es de 0,15 veces el IPREM por cada hijo. Es decir que el límite económico se sitúa en 1.855,54 euros. La cuenta es: 1.613,52 multiplicado por 0,15 es igual a 242,028. La suma de 242,028 más 1.1613,52 es igual a 1.855,54.

Personas con discapacidad

Las familias que tienen miembros con discapacidad declarada superior al 33% y en aquellos casos de dependencia o enfermedad que les impida realizar cualquier actividad laboral, el límite económico está fijado en cuatro veces el IPREM, es decir, en 2.151,36 euros al mes. Es el resultado de multiplicar 537, 84 por 4.

En el caso de las personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual reconocido con un 33% o con discapacidad física o sensorial reconocida superior al 65% el límite económico está situado en cinco veces el IPREM, es decir, 2.689,2 euros. Es el resultado de multiplicar 537,84 por 5.

3. El tercer requisito que deben cumplir aquellas personas solicitantes de ayuda al alquiler es que los gastos del alquiler sumados a los básicos de la vivienda y de los suministros necesarios supongan más del 35% de los ingresos totales netos de la unidad familiar.

Qué documentos necesito para solicitar la ayuda

Para poder solicitar la ayuda al alquiler es necesario tener en nuestra disposición los siguientes documentos:

1. Un certificado donde aparece la cuantía mensual percibida para comprobar si se cumplen los límites económicos.

2. El documento que evidencie el cese de la actividad laboral o bien por cuenta propia. En el caso de los autónomos es necesario el certificado expedido por la Agencia Estatal Tributaria.

3. También hay que presentar el libro de familia donde se muestra el número de personas que residen en la vivienda o en su defenso el documento acreditativo de pareja de hecho. de forma adicional también es necesario el certificado de empadronamiento.

4. Documento que muestre que no tenemos otra vivienda en propiedad.

5. Declaración responsable de los solicitantes de la ayuda de ajustarse al cumplimiento de los requisitos exigidos por el decreto ley.

Sobre el arrendador

El Gobierno establece una distinción en los arrendadores. Marcan diferencias entre los pequeños y grandes propietarios. Se considera que estos últimos son los que disponen de más de 10 viviendas de alquiler.

En estos casos específicos, además de las ayudas que hemos detallado de forma previa, los inquilinos pueden acogerse a una moratoria temporal en el pago de la renta o a una reducción de la misma. SIempre y cuando no haya habido un acuerdo previo entre propietario e inquilino.

El inquilino cuenta con siete días laborales para comunicar a su casero cualquiera de las siguientes decisiones:

1. Puede solicitar una reducción del 50% de la renta arrendaticia mientras dure la vigencia del estado de alarma y de los cuatro meses siguientes siempre y cuando se encuentre en situación de vulnerabilidad.

2. Otra opción es solicitar una moratoria en el pago de la renta durante el estado de alarma. Las mensualidades siguientes también son prorrogables en caso ed qeu el plazo anterior fuera insuficiente. La renta en este supuesto se aplaza a partir de la siguiente mensualidad y debe abonarse en un plazo de 3 años sin ningún tipo de penalización o intereses.

En caso de tratarse de un pequeño empresario, los inquilinos pueden solicitar un aplazamiento del pago de forma temporal. En caso de no ser posible puede acogerse a las ayudas habilitadas por el Gobierno.

No está permitido deshauciar

Durante este periodo no está permitido la realización de ningún deshaucio por el impago del alquiler siempre y cuando los miembros de esa vivienda sean vulnerables y no tengan en ningún caso una alternativa habitacional. La imposibilidad de realizar deshaucios estará vigente hasta pasados seis meses de la finalización del estado de alarma.

El Gobierno ha suspendido hasta que se cumplan 6 meses tras el fin del estado de alarma, todos los desahucios sin alternativa habitacional de hogares vulnerables. Nadie puede ser expulsado de su casa.

Si mi contrato de alquiler finaliza próximamente, ¿pueden echarme del piso?

Quedarán prorrogados automáticamente por 6 meses, todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer; una medida que en la práctica supone impedir que a ningún inquilino de

España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante los próximos 6 meses.

Además, en cuanto a los contratos de alquiler que finalicen en este periodo, el Gobierno establece una prórroga extraordinaria de un máximo de seis meses. Esta prórroga debe mantener todos los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Por tanto los propietarios de las viviendas no podrán subir el precio del alquiler durante los próximos seis meses.



