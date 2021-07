Trabajos

Jubilación y Pensiones

Prejubilación anticipada o cómo jubilarte a los 61 años (7 requisitos)

Ahorrarse los últimos años de trabajo y jubilarse de forma anticipada a los 61 es una opción que interesa a mucha gente. No obstante, no es una situación que esté al alcance de todos, puesto que los trabajadores que quieran prejubilarse a los 61 años deben cumplir una serie de requisitos específicos, entre ellos, haber sido despedidos del trabajo de forma involuntaria. En este artículo te explicamos cómo dejar de trabajar a los 61 años y recibir una pensión a través de la jubilación anticipada derivada del cese no voluntario del trabajo.

Jubilación forzosa a los 61 años

La jubilación derivada del cese no voluntario del trabajo es la que permite a los trabajadores acceder a la pensión de jubilación hasta cuatro años antes de la edad legal, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos

La Seguridad Social establece que los trabajadores que hayan sido despedidos de forma involuntaria de su puesto de trabajo, pueden solicitar esta jubilación anticipada, siempre que tengan una edad inferior en cuatro años, como máximo, a la edad legal de jubilación. En 2021 la edad legal para jubilarse está en los 65 años, así que por este motivo ésta es la jubilación que permite a los trabajadores solicitar la pensión a los 61 años.

Requisitos para prejubilarse a los 61

Para jubilarse a los 61 años, los trabajadores deben ajustarse a los siguientes requisitos:

1. Edad

Tener, como máximo, cuatro años menos de la edad legal para acceder a la jubilación ordinaria. Esto es, en 2021, tener 61 años reales, como mínimo, en el momento de la solicitud. No pueden acumularse bonificaciones de edad para alcanzar esta edad y acceder a la prejubilación.

2. Los trabajadores deben encontrarse en situación asimilada al alta.

3. Periodo de cotización

Deben acreditar un periodo de cotización de mínimo 33 años, sin tener en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de cotización. Por el contrario, sí puede computarse el tiempo ofrecido por el solicitante al servicio militar, con el máximo de un año. En esta guía te damos todos los detalles para jubilarte un año antes si has hecho la mili.

De los 33 años, dos de ellos deben estar comprendidos en los 15 años inmediatamente anteriores al momento en el que se realiza la solicitud de la jubilación.

En el caso de los trabajadores incluidos en el ‘Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios’, es obligatorio que en los últimos diez años, acrediten 6 de periodos de actividad efectiva en ese sistema.

Los trabajadores con contrato a tiempo parcial, tienen que acreditar el periodo de cotización a través de los distintos periodos de cotización en los que el trabajador ha estado de alta con contrato a tiempo parcial, independientemente de la duración de cada uno de ellos.

4. Demanda de empleo

Deben estar inscritos como demandantes de empleo durante un plazo de seis meses, como mínimo, inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.

5. Motivo del despido

El cese del trabajo no puede ser por voluntad propia del trabajador. Debe haberse producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que le haya impedido continuar en su puesto de trabajo. Para poder acceder a esta jubilación anticipada, las causas por las que ha dejado el trabajo pueden ser:

Despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

Despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

En estos dos primeros casos el trabajador tiene que acreditar, mediante el documento justificativo de transferencia bancaria, haber percibido la indemnización correspondiente.

Extinción del contrato por resolución judicial

Muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual o por la extinción de la personalidad jurídica del contratante.

Extinción del contrato por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral

6. Excepciones

El requisito de permanecer inscrito como demandante de empleo por un periodo de seis meses así como que el cese del trabajo sea por una causa que no pueda ser imputable al trabajador no son exigibles en la siguiente situación:

Cuando el empresario, a raíz de la obligación adquirida por acuerdo colectivo o por contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador, tras la extinción del contrato y en los dos años anteriores de la solicitud de la jubilación, una cantidad que represente un importe mensual equivalente a la que le correspondería por la prestación por desempleo.

7. Otros

Por otra parte, también pueden acceder a esta jubilación los siguientes colectivos (siempre que se ajusten a los tres primeros requisitos detallados en este artículo):

Personas que reciban la prestación por desempleo y la agoten. O por alcanzar la edad para ser pensionista de jubilación. Beneficiarios del subsidio por desempleo mayores de 52 años Trabajadores mayores de 55 años que no reúnan los requisitos para acceder al subsidio por desempleo de 52 años, agoten la prestación por desempleo y mantengan la inscripción como demandantes de empleo

Cuantía de la pensión

Jubilarse hasta cuatro años antes de la edad legal tiene un precio. Todos los trabajadores que cumplan los requisitos y puedan acogerse a este tipo de jubilación percibirán una pensión menor que los que se jubilan a la edad legal. En esta otra información te detallamos sobre cuánto te queda la pensión si te prejubilas a los 61 años y las reducciones que te aplican.

Quién puede jubilarse antes de los 61 años

Sí, en España es posible jubilarse con menos de 61 años. Pero no todo el mundo puede acogerse a esta opción. Para conseguir una jubilación anticipada antes de esta edad, el trabajador debe encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Tener la condición de mutualista. Este colectivo puede jubilarse de forma anticipada a los 60 años. Pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: Trabajadores del Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y organismos públicos y miembros del cuerpo de Policía y de la Ertzaina. Y siempre y cuando sus trabajos sean de naturaleza penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acrediten elevados índices de mortalidad y cumplan los requisitos específicos. Para estos casos y en circunstancias concretas, la edad legal para prejubilarse puede es desde los 52 años. Tener una discapacidad del 65% o más. En estos casos y siempre que se ajusten a todos los requisitos detallados, pueden acceder a la jubilación anticipada, como pronto, a los 52 años.

