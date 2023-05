Sabías Que...

Diferencias entre voto nulo, en blanco o abstención

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿A qué partido beneficia votar en blanco? ¿Y cuáles son las diferencias entre echar un sobre en la urna vacío o no hacerlo? El voto nulo, en blanco o la abstención son tres fórmulas distintas a través de las que los ciudadanos pueden participar en las elecciones sin dar su voto a un partido concreto. Pero cada una de ellas tiene diferentes implicaciones y es fundamental conocer a qué partido beneficia cada uno de ellos o saber qué pasa si no voto en unas elecciones.

Voto nulo

Un voto se considera nulo cuando se realiza de una manera diferente a las reglas establecidas para ello. Es decir, que se mete el voto en un sobre o con una papeleta distinta a la oficial o en el caso de pintar símbolos, letras o palabras de más en las papeletas.

Si, por ejemplo, un sobre está marcado con más de una opción de distintos partidos, aparecen comentarios escritos o cualquier otro dato adicional, se considera un voto nulo, es decir, que no vale.

En la práctica, es como si el ciudadano no hubiera acudido a las urnas a votar en esos comicios porque el voto no beneficia a ningún partido.

Voto en blanco

Una situación totalmente diferente es la que se produce con el voto en blanco. Es una práctica a través de la que el ciudadano mete el sobre en la urna vacío. O, en el caso de las elecciones al Senado, cuando introduce la papeleta vacía, sin marcar ninguna de las opciones disponibles.

En la práctica, este tipo de voto sí se contabiliza y, en concreto, según aparece detallado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central, se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas.

Se trata de una fórmula, que debido al sistema electoral que se aplica en España, la Ley D’Hondt, suele beneficiar a los partidos más grandes y dificultar el ascenso de las candidaturas más pequeñas.

Abstención o no votar

En este caso, los ciudadanos que decidan no ejercer su derecho a voto sencillamente no tienen que acudir a la convocatoria electoral. En la práctica, la ausencia de voto no se suma a ningún partido específico.

